Hay tal locura desatada con 'You Can See Everything' que las salas españolas van a estrenarla meses antes de lo previsto

Un documental de casi tres horas sobre la estafadora más notoria de Silicon Valley, rodado en secreto y estrenado sin que su autor concediera entrevistas previas, lleva varias semanas arrasando como la película más taquillera en Estados Unidos. En España tocaba esperar a febrero, pero su distribuidora Avalon ha decidido adelantar el estreno de 'Puedes verlo todo (You Can See Everything)' a cines españoles al 25 de diciembre. ¿El motivo? Este documental sobre la fascinante personalidad de Elizabeth Holmes es una de las películas más singulares del año.

De qué va. Elizabeth Holmes fundó Theranos en 2003 asegurando que tenía una máquina que hacía cualquier análisis de sangre a partir de solo unas gotas, obteniendo resultados comparables a los de un laboratorio. Era falso y fue condenada a 135 meses de prisión en 2022 por defraudar a un grupo de inversores. Ingresó en la prisión federal de Bryan (Texas) el 30 de mayo de 2023 y allí sigue, aunque su pena se ha rebajado a 123 meses y está previsto un traslado a un centro de reinserción en agosto de 2027. Su historia ya se había contado en la notable serie 'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes'.

Cómo nació el documental. Que hubiera documental fue idea de la propia Holmes: el documentalista Lance Oppenheim, uno de los directores de la película, contó que fue Holmes quien invitó a la productora A24 a su casa antes de entrar en prisión, y que el estudio le ofreció a él el proyecto sin obligarle a entregar finalmente una película, si no veía algo interesante que contar. 'Puedes verlo todo (You Can See Everything)' arranca 34 días antes de que Holmes entre en la cárcel, y Nathan Fielder (el otro codirector del film) y Oppenheim trabajaron en ella en secreto durante más de tres años.

Qué la hace especial. El primer tráiler de la película se hizo viral mostrando un plano fijo de Holmes preguntándole a Fielder por qué razón iba ella a engañarle. Más adelante, Fielder resumiría la personalidad de la delincuente afirmando que Holmes le parecía "muy sincera", aún sabiendo "que es una mentirosa". Es solo un pequeño detalle del tono especialísimo de la película, con conversaciones entre Fielder y Holmes estiradas en la edición para hacerlas sumamente incómodas. Además, hay giro: al parecer la segunda mitad del film toma un rumbo que los directores han pedido a la crítica y el público que no desvelen.

Taquillazo. El 16 de octubre la película se estrenó en 855 cines estadounidenses, y recaudó 15,6 millones de dólares en su primer fin de semana, convirtiéndose en el mejor estreno de un documental desde el de One Direction en 2013. Pero aquí no había un fenómeno fan detrás: Fielder había conseguido cierta repercusión por sus extraordinarias series para HBO 'Los ensayos' y 'The Curse', pero no concedió entrevistas antes del estreno. Lo singular del caso es que la película no aflojó en semanas sucesivas: 18,7 millones en el segundo fin de semana, ya en 2.655 cines y en Halloween, en 3.242 salas, número uno de nuevo con 11,4 millones.

Y ahora, los Oscar. Nunca antes ningún documental ha sido nominado a mejor película en los Oscar, pero A24 ya lo está pidiendo. Ojo a esta carambola: las cinco plazas de Mejor documental las nominan los profesionales del género, tradicionalmente poco amigos de premiar a un director como Fielder, que participa en la trama, y la película podría quedarse incluso fuera de la categoría documental por ello. Un desaire así podría movilizar al resto de académicos, y una minoría entusiasta puede bastar para colarla entre los nominados. Cuando nos llegue a España, ya sabremos si veremos a Fielder recorrer la alfombra roja.

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