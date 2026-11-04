"Todavía hoy me arrepiento": Spielberg aún se lamenta del impacto causado por esta obra maestra que puedes recuperar en streaming

En 2022, en el programa ‘Desert Island Discs’ de BBC Radio 4: Spielberg confesaba que todavía hoy lamenta la matanza de escualos que siguió a la publicación del libro de Peter Benchley y de su popularísima adaptación 'Tiburón' (que puedes recatar en Movistar Plus y SkyShowtime). "Lo lamento de verdad, sinceramente", dijo. Habló además de un temor peculiar: que los tiburones sigan enfadados con él por la fiebre de pesca deportiva que se desató a partir de 1975.

Un estudio publicado en Nature en 2021 le quita buena parte del peso de encima: la abundancia de tiburones y rayas oceánicos ha caído un 71% desde 1970, pero la culpa no es de Spielberg, sino de una presión pesquera dieciocho veces mayor. Paul Cox, director del Shark Trust, añadió tras la confesión del director que culpar a 'Tiburón' de los cambios en la fauna marina es “concederle a la película demasiado mérito”.

Pero hay muchos otros méritos que no le podemos quitar a 'Tiburón', y se pueden comprobar revisando una película cuyos grandes hallazgos, sin embargo, también nacieron de la casualidad. En esa misma entrevista, Spielberg admitía que fue una suerte que el tiburón mecánico se averiara sin parar, porque al no poder enseñarlo tuvo que sugerirlo. Dos icónicas notas en la partitura de John Williams fueron más que suficientes para apuntar su fantasmal presencia invisible.

Spielberg tenía 27 años cuando rodó 'Tiburón'. La película ganó tres Oscar (Montaje, Música y Sonido) y perdió el premio a Mejor película frente a ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’. A Spielberg no le valió ni tan siquiera una nominación como director, aunque eso no le quitó las ganas de repetir la fórmula: con ‘Jurassic Park’ ya confesó que quiso hacer una secuela de ‘Tiburón’ en tierra firme.

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