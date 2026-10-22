El thriller de espías que tiene un 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes ya tiene su sexta temporada completa en Apple TV+

Las historias de espías suelen estar protagonizadas por agentes impecables, capaces de llevar a cabo las misiones de más alto nivel con la tecnología más asombrosa. Hay una serie de ficción que lleva años cosechando éxitos mientras apuesta por justo lo contrario. Se trata de 'Slow Horses', de Apple TV+ y acaba de concluir su sexta temporada con un 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes.

El purgatorio del servicio secreto. La trama sigue a varios agentes que han sido descartados por el MI5 tras cometer fallos graves; nada que ver con los agentes infalibles habituales. En lugar de despedirlos, la agencia los confina en una oficina en Slough House para que se ocupen de tareas burocráticas rutinarias.

El jefe es Jackson Lamb (Gary Oldman), un veterano de la Guerra Fría desaliñado y muy maleducado. A su lado está River Cartwright (Jack Lowden), un prometedor agente que acaba relegado a Slough House tras cometer un error durante un ejercicio de entrenamiento. Aunque todo parece indicar que sus carreras están acabadas, siempre acaban involucrados en operaciones que ponen en jaque la seguridad del país.

El entusiasmo crece en cada entrega. La sexta temporada de 'Slow Horses' acaba de terminar y la crítica ha vuelto a rendirse a ella. Como decíamos, ha logrado un 100% de la crítica en Rotten Tomatoes y la serie completa una media de un 98 %. El sentimiento se extiende en otras plataformas como IMDB, donde tiene una puntuación de 8,4.

El anti-James Bond. Parte de su atractivo está precisamente en cómo huye de los tópicos del espionaje. Aquí no hay espías atractivos con cochazos ni tecnología futurista, sino dos agentes repudiados que tienen que demostrar que aún sirven para algo. Las interpretaciones de Gary Oldman y Jack Lowden son uno de sus grandes reclamos, además de una combinación de intrigas políticas, humor negro y escenas de acción que evita tomarse demasiado en serio a sus protagonistas.

Habrá más misiones en camino. La sexta temporada comenzó su emisión en Apple TV+ el 16 de septiembre de 2026 y emitió su sexto episodio el 21 de octubre de 2026. Si ya has visto todos los capítulos disponibles, hay buenas noticias porque ya están confirmadas dos temporadas más. Eso sí, tendrás que esperar para saber cómo continúa después de ese cliffhanger.

Imagen | Apple TV

Vía | Moviepilot

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