Steven Spielberg reconoce que 'Jurassic Park' es la secuela secreta de un clásico del terror que puedes recuperar en Netflix

Pasó Halloween, pero seguro que tienes espacio para un par de sustos adicionales: te los puede proporcionar un auténtico clásico del terror, una de las primeras películas del autor de cine fantástico más taquillero de Hollywood: Steven Spielberg. Él mismo considera a esta película de sus inicios una especie de precedente de otro de los grandes éxitos de su carrera, 'Jurassic Park'.

'Jurassic Park' fue una especie de película de compromiso: por mucho que hoy la consideremos uno de los clásicos de su filmografía, Spielberg la rodó, en buena parte, porque Universal le exigió un blockbuster veraniego a cambio de dejarle rodar un proyecto personal y que por entonces se consideraba un riesgo tremendo debido al deseo de Spielberg de filmarla en blanco y negro, 'La lista de Schindler'. Pero aunque 'Jurassic Park' nació de ese compromiso con Universal, no puede decirse que fuera una película de encargo al cien por cien. Spielberg metió algo de sí mismo en ella.

Y ese algo de sí mismo es convertirse en una secuela de uno de sus primeros éxitos: 'Tiburón'. Entrevistado por The New Yorker en 2021, Spielberg dijo abiertamente que "No me avergüenza decir que con 'Jurassic Park' simplemente quería hacer una buena secuela de 'Tiburón'. Pero en tierra firme". Y es obvio que ambas películas, aunque el enfoque de una es mucho más crudo y despiadado que el de la otra, tienen innegables puntos en común.

'Tiburón', que puedes ver en Netflix y en Filmin, es una película acerca de cómo la fuerza de la naturaleza puede arrollar al ser humano de forma imprevista y sin ninguna piedad, y algo de eso hay también en 'Jurassic Park' (que tienes también en Prime Video, Movistar Plus+, SkyShowtime y Filmin): la vida se abre paso de su muy particular forma, aunque intentemos domesticarla. Y en ambos casos lo hace con criaturas majestuosamente horrendas y aterradoras, como solo Spielberg sabe filmarlas.

