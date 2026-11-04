Tres dispositivos muy rebajados en el 11.11 de AliExpress que todavía siguen disponibles: una tablet, un reloj Garmin y una consola

Cuando una promo tan fuerte como el 11.11 de AliExpress empieza, los mejores chollos suelen desaparecer rápido (al igual que los mejores cupones). Pasó, por ejemplo, con una PlayStation 5 rebajada que os trajimos el lunes, pero eso no quiere decir que haya ocurrido con todas las ofertas que merecen la pena. De hecho, nuestros compañeros de TikTok han hecho una selección de tres dispositivos que siguen disponibles y que nos parece que merecen mucho la pena.

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 2 cupón 3 3 euros 18 euros XATAKAES03 ESD1103 AEES03 8 euros 45 euros XATAKAES08 ESD1108 AEES08 12 euros 69 euros XATAKAES12 ESD1112 AEES12 23 euros 135 euros XATAKAES23 ESD1123 AEES23 39 euros 230 euros XATAKAES39 ESD1139 AEES39 58 euros 325 euros XATAKAES58 ESD1158 AEES58 75 euros 429 euros XATAKAES75 ESD1175 AEES75 100 euros 500 euros - ESD11100 - 120 euros 600 euros - ESD11120 -

Tres chollos en tecnología que siguen disponibles en AliExpress

Como siempre, aprovechar los mejores precios en AliExpress se basa en dos factores: usar un cupón de descuento y pagar con PayPal para obtener una rebaja extra. En este caso, como ya estamos a 4 de noviembre, los cupones de 100 y 120 euros ya no están disponibles (volverán la semana que viene). Además, es posible que los de 75 y 58 euros ya tengan muy poco stock, pero aun así todavía hay chollos que merecen la pena.

Por ejemplo, uno de los dispositivos estrella de esta promo del 11.11 vuelve a ser Nintendo Switch 2. Ahora que estamos en la semana del esperado remake de 'Zelda: Ocarina of Time', es un momento genial para hacerse con la consola. A principio de esta promo, con el cupón de 75 euros, la hemos podido conseguir más barata. Ahora mismo, si usamos el cupón 'XATAKAES39' y pagamos con PayPal, nos podemos llevar una a casa por 379,95 euros. Un precio lejos de los casi 500 euros que marca su PVP.

No es lo único que merece la pena. Si estás buscando un reloj deportivo y quieres uno a buen precio, el Garmin Forerunner 255 te puede encajar muy bien. Es ideal si buscas algo para controlar tus entrenamientos o para medir varios parámetros de tu salud, contando además con GPS para cuando sales a correr. Pagando con PayPal y con el código 'XATAKAES23' se queda en 130,06 euros.

Y para terminar, una tablet con muy buena relación calidad-precio como es la Redmi Pad 2 de Xiaomi. Se trata de un dispositivo compacto con pantalla de 9,7 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz. Es un dispositivo pensado para todo aquel usuario que no quiere gastarse demasiado, puesto que ahora mismo podemos comprarlo por 111,86 euros con el cupón 'XATAKAES23' y pagando con PayPal.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | AliExpress, Xataka

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