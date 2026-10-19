El mercado de la ciberseguridad sufrió un desplome del 26% en EEUU. Una especialidad fue a contracorriente: creció un 268%

Imaginemos una empresa que comienza a incorporar inteligencia artificial a sus servicios. Además de proteger sus sistemas habituales, ahora debe prestar atención a los datos que utilizan sus modelos, las personas que pueden acceder a ellos y las posibles vulnerabilidades de estas nuevas herramientas. Parece razonable pensar que semejante escenario debería traducirse en más oportunidades para los profesionales de la ciberseguridad. Pero las necesidades tecnológicas de una compañía y sus decisiones de contratación no siempre avanzan en la misma dirección. Basta con observar cómo evoluciona la demanda de determinadas especialidades para descubrirlo.

Los datos de Estados Unidos muestran hasta qué punto se están separando esas trayectorias. Según el informe de empleo de CyberSN, entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 235.786 ofertas de ciberseguridad, un 26,4% menos que las 320.210 del mismo periodo de 2025. En paralelo, los anuncios para ingenieros de seguridad de inteligencia artificial aumentaron un 268,3%. El contraste resulta especialmente relevante en un país que alberga las sedes de algunas de las mayores compañías tecnológicas del mundo, aunque estas cifras corresponden exclusivamente al mercado estadounidense analizado por la firma.

Un mercado laboral con dos tendencias muy diferentes

La caída no se limita a una comparación desfavorable con 2025, el año con más ofertas de los cuatro analizados. En los nueve primeros meses de 2023, CyberSN había contabilizado 273.498 anuncios, mientras que en 2024 fueron 244.911. Aunque el registro actual queda por debajo de ambos ejercicios, la diferencia respecto a 2024 es mucho menor, de aproximadamente el 3,7%. El estudio utiliza datos de JobSpikr procedentes de portales de empleo y empresas Fortune 500, elimina duplicados y agrupa las vacantes mediante búsquedas por puestos que, en algunos casos, incluyen filtros sobre sus descripciones.

La evolución de las ofertas de empleo en ciberseguridad en Estados Unidos entre enero de 2023 y septiembre de 2026 | Gráfico: CyberSN.

¿Qué buscan exactamente las empresas cuando anuncian un puesto de ingeniero de seguridad de IA? Según la descripción profesional de CyberSN, necesitan especialistas capaces de examinar los modelos y sus aplicaciones en busca de vulnerabilidades, proteger los datos de entrenamiento y establecer controles frente a posibles ataques. La firma identificó 2.409 anuncios de este tipo y sitúa en 1.493 las ofertas correspondientes a científicos de datos especializados en ciberseguridad, una categoría que creció un 203,5%. No debemos confundir ambas funciones: estos últimos investigan patrones en datos de seguridad y no se dedican, por definición, a proteger sistemas de inteligencia artificial.

UN VISTAZO A...

El retroceso, por su parte, tampoco afecta de la misma manera a todas las especialidades. En comparación con 2025, CyberSN detecta un 55,6% menos de ofertas para analistas de amenazas internas, un 51,5% menos para especialistas en riesgos y un 45,9% menos para profesionales de pruebas de penetración. La caída alcanza también a los puestos de CISO, con un descenso del 38,9%, aunque su volumen actual de anuncios es prácticamente igual al registrado en 2024. Al mismo tiempo, algunas áreas escapan a esa tendencia: las ofertas relacionadas con criptografía e infraestructura de clave pública crecieron un 22,8%.

Que una oferta mencione inteligencia artificial no significa necesariamente que vaya dirigida a un especialista en seguridad de IA. Puede corresponder a tareas de investigación, análisis de riesgos u otras funciones en las que esta tecnología tenga alguna presencia. Ese matiz ayuda a interpretar otro dato del informe: en septiembre, aproximadamente uno de cada cinco anuncios incluyó alguna referencia a IA, pero su presencia en el conjunto de los nueve meses apenas varió respecto al año anterior. Además, CyberSN identifica estas menciones mediante búsquedas de términos específicos en las descripciones, por lo que no todas implican necesariamente que las empresas exijan conocimientos especializados en inteligencia artificial.

La pregunta es inevitable: ¿por qué se publican menos ofertas mientras aparecen nuevas necesidades de seguridad? Parte del contexto lo encontramos en las investigaciones internacionales de ISC2, que describen empresas con dificultades presupuestarias y problemas para encontrar profesionales que reúnan las competencias que necesitan. No siempre se trata de incorporar más trabajadores, sino de disponer de conocimientos específicos para afrontar tecnologías cambiantes. Deidre Diamond, CEO de CyberSN, también ha señalado en una entrevista con Help Net Security que las reorganizaciones empresariales pueden retrasar las contrataciones de directivos de seguridad.

El horizonte laboral, además, no se agota en los anuncios de este año. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos calcula que el empleo de analistas de seguridad de la información crecerá un 21% entre 2025 y 2035. No es una previsión sobre todas las especialidades de ciberseguridad, ni invalida la caída reciente de las oferta. Tampoco debemos olvidar que esta fotografía estadounidense no describe, por sí sola, lo que ocurre en España.

Imagen destacada | Igor Omilaev

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