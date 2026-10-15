Pasan los años y el FBI sigue tumbando redes de norcoreanos presentándose y obteniendo trabajos en remoto dentro de EEUU

Aunque es una tendencia cada vez más a la baja, contratar a programadores en remoto todavía es una práctica muy habitual en las grandes empresas. De ese modo, las empresas pueden contratar al mejor talento, sin tener la limitación de conformarse con los candidatos que viven cerca de una de sus oficinas.

El problema es que, ese candidato de currículum impecable, comprometido con el proyecto y con un perfecto acento de Texas, puede estar cobrando su nómina en Pyongyang, y en realidad ser un agente norcoreano infiltrado con la única misión de recaudar divisas (y algo de información, ya de paso) para su país. Es algo que lleva pasando desde de hace años en las empresas estadounidenses, pero las autoridades de EEUU no consiguen ponerle coto.

Cuarenta casas y 187 aparatos. Tal y como recoge The New York Times, durante el mes de septiembre el FBI ha registrado más de 40 viviendas de Texas. Sospechaba que en ellas se habían montado las denominadas granjas de portátiles. Brett Leatherman, responsable de ciberdelincuencia del FBI, explicó al medio estadounidense que estas granjas actúan como un "mini centro de datos" en el que un solo anfitrión puede guardar decenas o cientos de portátiles para redirigir la señal a través de VPN y dotar a sus conexiones de una dirección IP de Texas.

Como detalla el Departamento de Justicia de EEUU, la "Operación Lonestar Roundup" se saldó con 187 portátiles y dispositivos KVM incautados. Eran las herramientas con las que los "empleados" norcoreanos y sus ayudantes cobraban abultados sueldos en empresas que creían haber contratado a empleados locales. El fiscal Ryan Raybould avisó: "no permitiremos que los enemigos de Estados Unidos exploten nuestras empresas ni comprometan nuestra seguridad nacional".

Un fraude millonario. En Ohio, el Departamento de Justicia señala a 14 personas: dos estadounidenses detenidos, diez acusados afincados en China y otros dos con identidad secreta de operado en un entramado similar para infiltrar a ingenieros norcoreanos en empresas de EEUU con el objetivo de obtener divisas para financiar a Corea del Norte.

Según los fiscales al cargo de la investigación, entre 2019 y julio de 2025, los infiltrados se hicieron pasar por empleados estadounidenses y estafaron a más de 70 empresas obteniendo unos 3 millones de dólares. La cifra parece pequeña si se compara con otros casos.

Christina Chapman, fue condenada a ocho años y seis meses de prisión por ayudar a infiltrar a ingenieros norcoreanos en 309 empresas de EEUU. En aquella ocasión el botín para Corea del Norte fue de más de 17 millones de dólares. En junio de 2025 el departamento ya había registrado 29 granjas de portátiles norcoreanos en 16 estados. En 2024, Matthew Knoot fue detenido en Nashville por regentar otra de estas instalaciones.

Más IA y más cómplices. El informe de amenazas de CrowdStrike de 2025 estimaba que más de 320 empresas habían sido de víctimas de estos fraudes de identidad de sus empleados, esto supone un incremento del 220% con respecto al año anterior.

Los operadores norcoreanos usan IA para crear currículums falsos y superan las entrevistas de reclutamiento utilizando técnicas de faceswap generada con IA que modifica el aspecto, la voz y el idioma de los candidatos. Adam Meyers, responsable de las operaciones de contraataque en CrowdStrike, señaló que los programas norcoreanos para conseguir empleo han ido en aumento, tanto en frecuencia como en complejidad y calculó una media de dos casos nuevos al día durante el mes pasado.

El FBI advierte de que cada vez se contratan más cómplices en Occidente. Miembros del gobierno norcoreano les contacta y les pagan por salir ante la cámara, ir a entrevistas o reuniones e incluso dar muestras de orina o huellas cuando las empresas a las que se postulan aplican controles de seguridad más estrictos en sus entrevistas de trabajo.

El dinero y el mapa. Según un informe del Departamento del Tesoro de EEUU, cada informático norcoreano puede ganar hasta 300.000 dólares al año. Entre todo el ejercito de infiltrados que se estima que podría estar trabajando en empresas de EEUU podrían sumar varios cientos de millones, con destino a entidades como el Ministerio de Defensa de Corea del Norte.

Leatherman asegura que: "Cada uno de estos puestos de trabajo financia un programa de misiles nucleares y balísticos". Además, la infraestructura que sirve de soporte a los "empleados infiltrados", también sirven como puerta de entrada a otras actividades fraudulentas protagonizadas por grupos de hackers al servicio del gobierno surcoreano. El FBI atribuyó a Corea del Norte el robo de 1.500 millones de dólares a la plataforma Bybit en 2025.

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