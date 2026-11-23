En los encuentros con directivos de grandes compañías tecnológicas suele repetirse un escenario bastante previsible: portavoces que se mantienen dentro del discurso corporativo, previsiones de ventas especialmente optimistas y pocas declaraciones que puedan interpretarse como una señal de debilidad frente a sus competidores.

Sin embargo, durante una reunión reservada a un grupo reducido de periodistas europeos, la conversación con Xu Fei fue bastante diferente. La vicepresidenta y directora de marketing global (CMO) de Xiaomi, además de ser una de las principales responsables de la expansión internacional de su división de automoción, se sentó frente a los medios sin una presentación de diapositivas convencional y con un único gráfico impreso. Lo que siguió fue una conversación marcada por la transparencia y una visión bastante pragmática de la industria, algo poco habitual entre los máximos responsables de uno de los tres mayores fabricantes de teléfonos móviles del mundo.

Xu Fei no es una ejecutiva recién incorporada para reforzar la imagen de Xiaomi en Occidente. Es la empleada número 14 de la compañía. Tras graduarse en la Universidad de Tsinghua y formar parte de la primera promoción del programa global de asociados de producto de Google, se unió a Lei Jun en 2010, cuando la firma china apenas contaba con un pequeño equipo de ingenieros en una oficina compartida. Durante una década lideró el desarrollo de software y el sistema operativo de sus dispositivos, antes de asumir responsabilidades de marca en China y, durante los últimos dos años, ponerse al frente de la estrategia global.

Actualmente, la directiva participa en uno de los mayores cambios de rumbo de Xiaomi desde su fundación hace dieciséis años: demostrar al consumidor occidental que la compañía ya no es únicamente aquel fabricante chino de móviles con una excelente relación calidad-precio, sino una empresa tecnológica con presencia en múltiples sectores y capacidad para competir con los fabricantes de automóviles europeos y los gigantes estadounidenses de la tecnología.

Nürburgring y la llegada del coche eléctrico de Xiaomi a Europa en 2027

La mayoría de los fabricantes chinos de coches eléctricos han seguido una estrategia de expansión bastante similar: comenzar por mercados emergentes del Sudeste Asiático o América Latina, donde las barreras regulatorias son menores, la presencia de fabricantes tradicionales resulta menos determinante y los costes de homologación permiten mantener unos márgenes más competitivos.

Xiaomi, sin embargo, ha decidido seguir un camino diferente. Su división de coches eléctricos comenzará oficialmente su expansión europea en 2027, con Alemania como uno de sus primeros mercados, precisamente uno de los países con mayor tradición automovilística del continente.

«Cuando debatimos el salto internacional en el seno de la compañía, nuestro fundador lo tuvo muy claro: elegimos la decisión más difícil. En lugar de comenzar por el Sudeste Asiático como la mayoría de los fabricantes chinos, empezamos por Europa. Es exactamente lo mismo que cuando llevamos nuestro coche eléctrico a Nürburgring: no fuimos allí solo a romper récords de velocidad en vuelta. Nürburgring es el 'Infierno Verde', el circuito de pruebas más exigente del planeta, y lo utilizamos para demostrar que el coche tiene la calidad estructural necesaria para durar cien años. Las grandes marcas históricas recorrieron ese camino; nosotros debemos forjar el nuestro».

Los resultados obtenidos en China permiten entender la dimensión de esta apuesta. En menos de dos años y medio desde la entrega de su primera unidad, Xiaomi ha puesto en circulación más de 800.000 vehículos en su mercado doméstico. Su catálogo de automóviles contempla dos filosofías de producto diferenciadas, con las que pretende cubrir necesidades de uso muy distintas:

GAMA DE VEHÍCULOS ENFOQUE DE DISEÑO Y FILOSOFÍA PERFIL DE USUARIO Y PRESTACIONES PRINCIPALES Series SU7 e YU7 Pasión y deportividad Coches de muy alta potencia, puesta a punto dinámica y chasis enfocado a la conducción pura y emocional. Serie Nomad Espacio y versatilidad Arquitectura interior inteligente y reconfigurable; concebido como un espacio de vida familiar o estudio móvil adaptable.

La llegada a Alemania supondrá el comienzo de una expansión progresiva hacia otros mercados europeos, entre los que podrían encontrarse Italia o Francia. Se trata de países con diferentes ritmos de adopción del vehículo eléctrico, condicionados en buena medida por sus respectivas infraestructuras de recarga.

«Somos un adolescente compitiendo contra Apple»: el desafío de Xiaomi en la gama alta

La entrada en el sector del automóvil no responde a una estrategia independiente, sino que forma parte de la transformación con la que Xiaomi busca reforzar su posicionamiento en el segmento prémium. Un objetivo especialmente complicado en el mercado europeo de teléfonos móviles, donde Apple y Samsung mantienen una posición muy consolidada.

Aunque Xiaomi ocupa actualmente la tercera posición mundial por volumen de envíos de smartphones, la situación cambia considerablemente cuando se analiza el peso de las marcas en los segmentos de mayor precio, especialmente en Europa.

«No podemos competir fácilmente contra Apple y Samsung. Son demasiado grandes para nosotros. Hay que recordar que nosotros solo tenemos dieciséis años de vida; somos todavía un adolescente, mientras que Apple está en la mediana edad. Ellos están mucho más avanzados y consolidados. No vamos a lanzar un producto y arrasar en el mercado de la noche a la mañana; eso simplemente no va a ocurrir».

Una de las principales diferencias está en la composición de sus catálogos y en los canales de distribución. Mientras Apple concentra su negocio en dispositivos de gama alta y Samsung dispone de una importante presencia en operadoras y grandes distribuidores europeos, Xiaomi ha construido buena parte de su cuota de mercado a partir de los segmentos de entrada y gama media.

Aun así, esta estrategia de crecimiento hacia los dispositivos más caros empieza a reflejarse en sus resultados. Durante la primera mitad de 2026, los ingresos procedentes de smartphones prémium de Xiaomi, aquellos con precios a partir de 600 euros, crecieron más de un 14 % en Europa occidental.

A este desafío se añade una situación que afecta a toda la industria tecnológica: el encarecimiento de los módulos de memoria y otros componentes fundamentales. Preguntada por la posibilidad de que los teléfonos móviles aumenten de precio durante los próximos meses, Xu Fei dejó dos ideas principales:

Subida generalizada de precios: si el coste de las memorias continúa aumentando, los fabricantes tendrán que trasladar parte de ese incremento al precio final de sus teléfonos. Se trata de un problema que afecta a toda la industria, no únicamente a Xiaomi.

si el coste de las memorias continúa aumentando, los fabricantes tendrán que trasladar parte de ese incremento al precio final de sus teléfonos. Se trata de un problema que afecta a toda la industria, no únicamente a Xiaomi. Resistencia de la gama prémium: pese al encarecimiento de los componentes, los datos internos de la compañía indican que la demanda de sus dispositivos más caros continúa creciendo. Esto refuerza su intención de dar mayor protagonismo a los modelos insignia en Europa.

De las reuniones nocturnas de Lei Jun al desarrollo de procesadores propios de 3 nanómetros

Para comprender cómo Xiaomi ha pasado de desarrollar software para teléfonos móviles a fabricar automóviles y diseñar sus propios procesadores, resulta necesario repasar algunos de los momentos más importantes de su historia. Xu Fei explicó cómo la compañía ha atravesado tres etapas diferenciadas desde su fundación, el 6 de abril de 2010.

Los primeros pasos de su ecosistema de dispositivos conectados se remontan a 2012. En aquel momento, las baterías externas disponibles en el mercado eran generalmente voluminosas, caras y ofrecían velocidades de carga muy limitadas. Lei Jun identificó la autonomía como uno de los aspectos fundamentales de la experiencia con un smartphone, lo que llevó a Xiaomi a desarrollar accesorios de calidad a precios competitivos. Aquella decisión terminaría sentando las bases de su negocio AIoT.

No obstante, uno de los primeros momentos especialmente complicados para la compañía llegó en 2016. Después de varios años de crecimiento impulsado por las ventas a través de internet, la competencia de fabricantes consolidados como Huawei comenzó a afectar considerablemente a su negocio. Lei Jun decidió entonces asumir directamente la dirección de la división de smartphones para reorganizar la cadena de suministro y recuperar el crecimiento de la empresa.

El siguiente gran cambio llegó en 2020, coincidiendo con el décimo aniversario de Xiaomi y poco después de convertirse en la empresa más joven en acceder a la lista Fortune Global 500. Durante varios meses, Lei Jun organizó reuniones con pequeños grupos de entre 10 y 15 directivos, incluida la propia Xu Fei. Eran sesiones que comenzaban alrededor de las ocho de la tarde y que, en ocasiones, se prolongaban hasta las cinco de la madrugada. Todas giraban alrededor de tres preguntas:

¿Qué hemos hecho bien durante los primeros diez años?.

¿En qué nos hemos equivocado en esta primera década?.

¿Cuál debe ser el rumbo estratégico para los próximos diez años?.

La conclusión de aquellas reuniones marcó la estrategia que Xiaomi seguiría durante la siguiente década. Si sus primeros diez años habían estado vinculados principalmente al software, los servicios y el internet móvil, la nueva etapa estaría centrada en el desarrollo de tecnologías propias, lo que la compañía denomina hardcore technology. De ahí surgieron tres prioridades: sistemas operativos unificados, semiconductores propios e importantes inversiones en inteligencia artificial y automoción.

Los resultados de esta transformación ya son visibles. Tras el lanzamiento de los Xiaomi SU7 en 2024 y YU7 en 2025, la compañía presentó el Xring O1, su primer procesador propio fabricado mediante un proceso de 3 nanómetros y diseñado para incorporarse a teléfonos móviles y tabletas de gama alta.

El ecosistema no lo es todo: «Nadie compra un coche o una lavadora por tener ecosistema»

La conectividad entre dispositivos y la inteligencia artificial se han convertido en dos de los argumentos comerciales más utilizados por los fabricantes tecnológicos. Sin embargo, Xu Fei considera que estas funciones deben complementar a un buen producto, y no convertirse en su principal razón de compra.

«En cualquiera de nuestras categorías, ya sea un teléfono, un electrodoméstico o un automóvil, cuando el usuario va a comprar, lo primero que busca es un producto sólido. La gente no comprará tu coche porque tengas un ecosistema; lo comprarán si el coche es seguro, si tiene una gran experiencia de conducción y una calidad de fabricación intachable. Solo cuando tienes un producto excelente en su función primordial, el software inteligente y el ecosistema cobran sentido por encima para marcar la diferencia frente a otras marcas».

Esta filosofía es la que sostiene la estrategia Human x Car x Home, con la que Xiaomi pretende conectar sus dispositivos personales, sus vehículos y los productos del hogar. Para ello, la compañía plantea tres principios fundamentales:

Uso intuitivo: cada dispositivo debe resultar sencillo de utilizar desde el primer momento, sin necesidad de procesos de aprendizaje complicados.

cada dispositivo debe resultar sencillo de utilizar desde el primer momento, sin necesidad de procesos de aprendizaje complicados. Conectividad continua ( Seamless ): los diferentes productos deben comunicarse e intercambiar información automáticamente, facilitando la transición entre el hogar, el vehículo y los dispositivos personales.

los diferentes productos deben comunicarse e intercambiar información automáticamente, facilitando la transición entre el hogar, el vehículo y los dispositivos personales. Inteligencia artificial: la IA debe interpretar el contexto y las necesidades del usuario para ofrecer funciones y servicios de forma proactiva, respetando sus preferencias y privacidad.

Esta estrategia se apoya en una base de dispositivos conectados que ya alcanza cifras especialmente elevadas a escala mundial:

1.160 millones de dispositivos AIoT conectados: la plataforma de Xiaomi supera esta cifra en todo el mundo, sin incluir teléfonos móviles, tabletas ni ordenadores personales.

la plataforma de Xiaomi supera esta cifra en todo el mundo, sin incluir teléfonos móviles, tabletas ni ordenadores personales. 24 millones de usuarios con cinco o más dispositivos: más de 24 millones de personas tienen al menos cinco productos inteligentes de Xiaomi conectados dentro de su ecosistema.

Europa obliga a Xiaomi a cambiar su estrategia comercial: el papel de las nuevas tiendas propias

La expansión de Xiaomi en Europa también ha obligado a la compañía a reconocer algunos errores cometidos durante sus primeros años en el continente. A diferencia de mercados más homogéneos como Estados Unidos, Europa presenta importantes diferencias entre países en cuestiones como el idioma, los hábitos de consumo, las telecomunicaciones, las normativas y las características de las viviendas.

Xu Fei reconoció que trasladar directamente productos diseñados para el consumidor chino al mercado europeo no siempre ha dado los resultados esperados. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en los electrodomésticos. En China, los grandes frigoríficos de cuatro puertas, conocidos como cross-door, tienen una gran aceptación. Sin embargo, cuando Xiaomi comenzó a introducirlos en Europa comprobó que su demanda era mucho más reducida, principalmente porque las dimensiones y distribución de muchas viviendas europeas requieren modelos más compactos.

Para adaptarse a estas diferencias y preparar la llegada de sus coches eléctricos en 2027, Xiaomi está modificando progresivamente su estrategia comercial en Europa. La directiva explicó esta evolución a través de cuatro fases:

Fase 1. Venta al por mayor ( Wholesale ): introducción de productos en mercados internacionales mediante grandes lotes destinados a distribuidores.

introducción de productos en mercados internacionales mediante grandes lotes destinados a distribuidores. Fase 2. Distribución y canal abierto: acuerdos con mayoristas locales y plataformas de comercio electrónico.

acuerdos con mayoristas locales y plataformas de comercio electrónico. Fase 3. Tiendas de terceros: colaboración con grandes cadenas y establecimientos minoristas para aumentar la presencia física de sus productos.

colaboración con grandes cadenas y establecimientos minoristas para aumentar la presencia física de sus productos. Fase 4. New Retail: apertura de tiendas propias gestionadas directamente por Xiaomi, donde los consumidores pueden conocer y probar sus diferentes categorías de productos.

En China, Xiaomi dispone de una red de más de 18.000 establecimientos físicos en los que se muestran conjuntamente smartphones, productos para el hogar y automóviles. En Europa, la compañía considera que las tiendas propias tendrán un papel importante para mejorar el conocimiento de la marca, especialmente entre consumidores que prefieren comprobar personalmente la calidad de los dispositivos antes de comprarlos.

Por este motivo, Xiaomi ya ha comenzado a ampliar su presencia comercial directa en varios países europeos:

Reino Unido: dos establecimientos operativos en centros comerciales Westfield de Londres.

dos establecimientos operativos en centros comerciales Westfield de Londres. Francia: apertura de su cuarta tienda insignia gestionada directamente por la marca.

apertura de su cuarta tienda insignia gestionada directamente por la marca. Alemania: inauguración de un nuevo establecimiento de referencia en Hamburgo, coincidiendo con los preparativos para su entrada en el mercado europeo del automóvil.

El objetivo de Xiaomi para los próximos cinco años: ganarse la confianza del consumidor europeo

Aunque las cifras de ventas y las cuotas de mercado suelen ocupar buena parte de las conversaciones con los directivos de las grandes tecnológicas, Xu Fei evitó establecer objetivos numéricos concretos cuando se le preguntó por la situación que espera alcanzar Xiaomi en Europa durante los próximos cinco años.

La directiva explicó que ampliar su presencia en sectores como la automoción o los electrodomésticos requiere inversiones a largo plazo. En el caso de los vehículos eléctricos, esto implica desarrollar una estructura de servicio posventa, cumplir con las homologaciones correspondientes, formar a los profesionales de los talleres y establecer acuerdos que permitan ofrecer soporte a los propietarios.

«Es muy difícil predecir qué aspecto exacto tendrá nuestro negocio en Europa dentro de cinco años. Para los coches y los electrodomésticos, asentar las bases lleva muchísimo tiempo. Dentro de un lustro quizá solo estemos empezando a consolidar la verdadera confianza de los usuarios locales. Medirlo en volumen de ventas es secundario: si en cinco años hemos progresado en la gama prémium, hemos traído con éxito el ecosistema Human x Car x Home y hemos conseguido el respeto y la confianza del usuario europeo, para nosotros ya será un éxito rotundo», concluía Xu Fei.

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