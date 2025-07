Xiaomi tiene un plan para conquistar todos los hogares de España. Y su primer paso comienza hoy con el aire acondicionado

Cuando Xiaomi celebró su quincuagésimo aniversario hace dos meses, Lei Jun, CEO de la compañía, presentó al mundo los productos con los que la empresa conquistaría el futuro de la tecnología de consumo. Durante aquel evento se habló de frigoríficos, de lavadoras, de chips, de coches eléctricos e incluso de grifos inteligentes. Sin embargo, lo más llamativo fue de lo que no se habló: de teléfonos móviles.

En sus quince años de historia, Xiaomi se ha insertado en el imaginario popular como una empresa de teléfonos móviles funcionales y a buen precio. Las cifras son testigo de su éxito: Xiaomi ha crecido año a año en España hasta convertirse en el líder indisputable en ventas, y la perspectiva a medio plazo sigue siendo de crecimiento. Fue la empresa que rompió el tabú sobre la tecnología china y la que abrió la puerta para que otras, más tarde, accedieran al mercado occidental.

Eso es el pasado. El futuro de Xiaomi no pasa solo por los teléfonos móviles.

Los eventos de mayo y junio, donde también se presentaron las gafas y el YU7, simbolizan un cambio que la empresa lleva años acometiendo. El futuro de la tecnología de consumo ya no reside solo en los teléfonos (aunque siguen siendo importantísimos, como el MIX Flip 2 revela) sino en todo aquello que podamos conectar, lo que hoy en día se traduce en todas las aplicaciones de nuestra vida diaria: desde los electrodomésticos hasta los relojes, pasando por los asistentes de voz, los televisores y, cómo no, el coche eléctrico.

Xiaomi aspira a unificar todas las tecnologías de una vida y abrigarlas bajo su marca. Y esa aspiración es ambiciosa: la fiebre por el SU7 en China demuestra que hay apetito de "productos Xiaomi" más allá de los teléfonos móviles incluso en los lugares más insospechados. El que nos llega a España hoy es uno de amplio recorrido en nuestro país, cada año más si pensamos en las exigentes olas de calor que todos los veranos nos atenazan: el aire acondicionado.

El modelo que lanza Xiaomi en España (el Mijia Air Conditioner Pro Eco en dos potencias, 2,6 kW y 3,5 kW) supone la punta de lanza de una expansión mucho más ambiciosa. En China, Xiaomi lleva años comercializando toda clase de electrodomésticos y tecnologías domésticas. España es su puerta de entrada al mercado occidental. Y para entender su estrategia, para descifrar cuál es el camino futuro de Xiaomi a nivel global y en nuestro país, nos hemos sentado a hablar con Borja Gómez Carrillo, country manager de Xiaomi Iberia.

El aire acondicionado y los planes de Xiaomi

En vuestros últimos eventos habéis puesto el acento en los electrodomésticos: lavadora, nevera e incluso un grifo inteligente. ¿Cuál es la estrategia de Xiaomi en el hogar?

Nosotros somos una empresa a la que se conoce por los smartphones. Es muy reconocida en ese área, nuestro buque insignia, pero cada vez más la parte del ecosistema tiene más relevancia. Llamamos "ecosistema" a los productos que no son ni tabletas ni smartphones: el scooter, la cámara de seguridad, los televisores y, cómo no, los electrodomésticos. Ahora a España traemos el aire acondicionado y a finales de año las neveras y las lavadoras.

¿Por qué hacemos esto? Porque queremos ofrecer al consumidor cada vez más productos. Sabemos que el mercado de los smartphones está muy saturado, en índices de penetración de más del 110%. Competir ahí es complicado. Y eso que estamos creciendo y vamos a seguir haciéndolo. Pero queremos ampliar el abanico de opciones para que el consumidor tenga más capacidad de comprar nuestros productos.

¿Quién puede hacer esto ahora mismo? Yo creo que somos el único fabricante que puede ofrecer esa variedad. ¿Cómo queremos hacerlo? A través de "Human Car Home". Que la conectividad entre dispositivos sea fácil, que tú puedas salir de la oficina, con el smartphone, llegues al coche y puedas conectarte; que puedas ver las cámaras de seguridad de tu casa; que puedas haber dejado algo preparado en la cocina y la programes.

Borja Gómez, country manager de Xiaomi Iberia, durante la entrevista en las oficinas de Xiaomi en España.

Es llamativo que en esa propuesta lo primero que traigáis sea un aire acondicionado porque, yo como consumidor, no lo asociaría de forma tan intuitiva al hogar conectado. ¿Por qué habéis decidido empezar en España por aquí?

Nosotros podemos decidir porque, como sabes, hay un montón de productos en China, más de 2.500, y en función de las necesidades del consumidor final y de las posibilidades de venderlo en el mercado lo vamos trayendo. Con el aire acondicionado teníamos que aprovechar: si no lo vendíamos en verano, más tarde no lo íbamos a poder vender. Así que el momento era ahora.

También creemos que es un dispositivo que se puede conectar muy fácilmente. Y en España, por las temperaturas y por el mercado que hemos estudiado, creemos que nos puede dar una buena penetración.

¿Es muy específica la decisión de traerlo a España?

Sí porque no toda Europa va a tener el aire acondicionado, y tampoco se va a vender en todas las zonas. En el norte de España el mercado es más pequeño que en el sur. En España y Portugal, en la península en general, se puede traer por sus características climáticas.

Has mencionado los tiempos y la decisión de traerlo justo ahora, un 4 de julio. ¿Teméis llegar algo tarde a la campaña del aire acondicionado?

Llegamos algo justos, pero hemos preferido lanzarlo ahora para que los consumidores puedan ver todo el ecosistema que les ofrecemos. La verdad es que está en el límite. Generalmente las campañas se cierran con antelación, pero tampoco traemos una cantidad de unidades complicadas de vender. Tenemos lo justo para poder tener cobertura durante todo este año.

Lo decía pensando también en todo lo que conlleva un aire acondicionado. Mantenimiento, servicio post-venta, instalación. ¿Cómo vais a aterrizar todo ese proceso en España de cara al cliente?

Nosotros traemos dos referencias y lo que vamos a hacer siempre es usar nuestro hub. Hemos llegado a acuerdos con todos nuestros partners para que lo podamos entregar directamente al consumidor final o a nuestros distribuidores.

¿Os planteáis abrir tiendas propias en España para enseñar vuestros electrodomésticos? La gente está acostumbrada a comprar un móvil en internet, es algo que tenemos asumido, pero otro tipo de aparatos quizá no.

Nuestro objetivo para este año es abrir tres tiendas. La primera va a ser en Madrid y luego veremos según las necesidades, o bien en Barcelona o bien otra más en Madrid. El objetivo para los futuros años será ir ampliando en otros puntos. En esas tiendas lo que se podrá hacer será ver el smartphone y todo el ecosistema que ofrecemos. No será una "flagship": será una tienda donde el consumidor pueda ir a comprar desde un teléfono hasta un aire acondicionado, pasando por una nevera y, cómo no, en el día de mañana, un coche.

Lo que podemos esperar de Xiaomi

Supongamos que yo mañana quiero comprarme el nuevo aire acondicionado de Xiaomi. Por el lado de la distribución, ¿cómo será ese proceso? ¿Dónde voy a tener que acudir, cómo lo voy a tener que hacer?

Cómo no, en nuestra web. Y luego con nuestros partners, como MediaMartk.

La instalación de vuestro aire acondicionado es obligatoria hacerla con vosotros. ¿Por qué?

Sí, nosotros ofrecemos un servicio todo incluido donde el consumidor, al comprar el aire acondicionado, tiene incluida la instalación con nuestro servicio técnico. Cuando compras un aire acondicionado en una web es más complicado, al final cuando haces los presupuestos no siempre se ajusta a la realidad. Cuando vas a casa del usuario las dimensiones son otras. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con un servicio técnico en exclusiva para que nos lo instalen.

Pero con MediaMarkt no será así. Ahí el cliente podrá elegir la instalación.

Por el lado de la web, ¿es por un interés por controlar el producto, por así decirlo, por asegurar los estándares de calidad en la instalación?

No, al final lo que queremos es que la experiencia final del usuario sea la mejor. No es un producto como un smartphone, es algo más delicado. Luego está el tema de la posventa. Si tiene algún fallo, ¿quién va a dar esa cobertura? Lo que queremos es asegurarnos de que el consumidor tenga la mejor experiencia, nada más.

Ese servicio técnico tiene cobertura en el 100% de España. Se compre en Sevilla o en Santander, queremos que el cliente tenga las mismas posibilidades de repuesto y de que el servicio pueda acudir a su hogar.

Saliendo del aire acondicionado, habéis hablado de traer otros electrodomésticos a España a lo largo de este año. ¿Tenéis ya fechas y qué productos en concreto traeréis?

Todavía no tenemos fecha, pero será a finales de este año. Será tanto la nevera como la lavadora. Estamos definiendo qué modelo traeremos al mercado español. Para el caso de la lavadora, por ejemplo, no es lo mismo un modelo combi que uno americano; una lavadora de 8 kilos o de 12; con secadora o sin secadora. El mercado de España no es el mismo que el de China, así que en función del estudio que hagamos traeremos un modelo u otro.

¿Qué otros productos tenéis pensado traer a partir de 2026 o en los años sucesivos? Cuál es el road map de Xiaomi en España.

Hay varios productos que estamos analizando si tienen cabida o no en el mercado español. Pero tampoco te los puedo desvelar.

De cara a traer el concepto Human Car Home, ¿creéis que España es un mercado más sencillo para vosotros por la gran penetración y el reconocimiento que vuestra marca?

Puede ser. España es un país donde para cualquier empresa es más sencillo hacer pruebas piloto: al consumidor le gusta probar cosas diferentes.

Todo este proceso está acompañado de una "premiumización" de Xiaomi en el mercado de los móviles. ¿Lo queréis trasladar también a los electrodomésticos y al resto de vuestros productos?

Al final la compañía tiene una política clara de "precios honestos". Según la gama siempre vamos a ofrecer el precio que más se ajuste a las necesidades del consumidor, pero sin prescindir de las últimas prestaciones tecnológicas. Y así lo vamos a hacer en todos nuestros productos, tanto en smartphones como en electrodomésticos como, en el día de mañana, el coche.

