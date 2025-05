Si la pregunta es cómo rinde el chip propio de Xiaomi la respuesta es: igual o mejor que los de Apple, Qualcomm y MediaTek

Ayer fue un día de los que quedan marcados en la historia. Xiaomi presentó su chip propio y, aunque no es la primera vez que la compañía china incursiona en el mundillo de los semiconductores, el XRING 01 es un golpe en una mesa en la que está sentada toda la industria.

Este es un chip muy especial. Funciona de una forma muy distinta a la de sus rivales de Qualcomm y MediaTek, amén de contar con algunas tecnologías mucho más avanzadas. Entender cómo funciona el XRING es importante, ya que este procesador puede marcar un antes y un después en la propia forma en la que los actuales líderes diseñan sus procesadores.

El bueno, el feo y el malo. Para entender cómo funciona el XRING de Xiaomi conviene es necesario entender cómo funcionan sus rivales en un chip de gama alta. Y tan solo hace falta comprender tres claves para saber qué está pasando en cada momento por el chip del móvil.

Desde hace más de diez años los chips tienen una arquitectura Big.LITTLE. El nombre explica perfectamente lo que sucede: hay núcleos "grandes", núcleos "medianos", y núcleos "pequeños". Simplificando mucho, los núcleos son unidades de procesamiento dentro del chip que permiten ejecutar distintas tareas.

Los grandes son los más potentes y en, principio, (este punto es clave) solo deberían activarse para tareas de alta demanda, como juegos de alta resolución, exportación y edición de fotos o vídeo, etc. Los pequeños están orientados a tareas del día a día, son menos potentes, pero consumen menos energía.

Cuando el little no es tan little. MediaTek y Qualcomm tienen un problema. Llevan años enfrascados en una carrera por ofrecer el chip más potente, y aunque la eficiencia de sus chips es envidiable, tiene aún mucho margen de mejora.

En el caso de Qualcomm, en su 8 Elite ni siquiera hay núcleos de eficiencia.

Dos núcleos muy grandes (Prime)

Seis núcleos grandes (performance).

Hay dos núcleos Prime a 4,32 GHz (una frecuencia bárbara), y seis núcleos de rendimiento a 3,53 GHz, otra cifra tremenda. Según Qualcomm, este procesador es más eficiente que sus predecesores. En nuestra experiencia, habiendo probado decenas de teléfonos con este procesador, podemos asegurarte que es un chip propenso a calentarse y bastante tragón.

MediaTek, con su Dimensity 9400, tiene una arquitectura muy distinta, pero similar.

Un núcleo muy grande (Cortex-X925 a 3,63 GHz)

Tres núcleos grandes (Cortex-X4 a 3.3 GHz)

Cuatro núcleos medianos (Cortex-A720 a 2.4 GHz)

No hace falta aprenderse ningún nombre pero sí quedarse con el concepto de que, en los dos procesadores Android de gama alta, realmente no hay núcleos de bajo consumo. Todo son núcleos más o menos grandes que, sí, reparten la carga de trabajo según la tarea, pero siguen siendo grandes.

El caso de Apple es distinto. Su Apple A18 Pro tan solo tiene seis núcleos (en lugar de ocho) y hay más destinados a la eficiencia que al rendimiento.

Dos núcleos "grandes" (A18 P-Core a 4 GHz).

Cuatro núcleos "pequeños" (A18 E-Core a 2.2 GHz).

Cómo lo ha resuelto Xiaomi. Ya sabes que en Android nos estamos volviendo locos con los núcleos grandes y potentes, y que Apple va a su ritmo con núcleos grandes pero centrándose en los pequeños. ¿Cómo ha resuelto la papeleta Xiaomi? Buscando el máximo equilibrio y con una arquitectura única de diez núcleos.

Dos núcleos "grandes" (X925 a 3.9 GHz)

Cuatro núcleos "medianos" a alta frecuencia (A725 a 3.4 GHz)

Cuatro núcleos "medianos" a baja frecuencia (A725 a 1.9 GHz)

Cuatro núcleos "pequeños" (A520 a 1.8 GHz).

La idea de Xiaomi es completamente distinta a la de su competencia y, al menos a nivel técnico, una genialidad. Si quieres potencia, tienes dos núcleos más que capaces, los mismos X925 del Dimensity 9400 con incluso más frecuencia de reloj.

Para el resto de tareas potentes pero no tan demandantes, se usan núcleos A725 a 3.4 GHz. Lo que MediaTek entiende como núcleos de bajo consumo Xiaomi lo entiende como núcleos capaces de ejecutar prácticamente cualquier tarea (incluso juegos).

Y, para tareas de bajo consumo, se combinan núcleos A725 con A520 (núcleos pequeños de verdad, a los que han renunciado Qualcomm y MediaTek) a una frecuencia muy baja.

Qué han logrado. Analistas de chips chinos, como Geekerwan, ya han podido probar el XRING 01, y sus conclusiones son claras. Además de haber logrado empaquetar el conjunto en una superficie de tan solo 109mm2 (más pequeño que el de sus rivales directos), Xiaomi ha conseguido lo que se podía esperar del diseño de su chip: son líderes en eficiencia energética en tareas de carga baja y media.

Esto es especialmente relevante para el usuario de a pie. Los chips de gama alta están pensados para ejecutar tareas exigentes, pero un móvil es un móvil, y la principal carga de tareas puede resolverlas un grupo de núcleos de bajo consumo, algo que su competencia directa (salvo Apple) parecía haber olvidado.

Quédate con tres datos: los FPS que alcanza en juegos como 'Genshin Impact', los vatios que consume y la temperatura que alcanza.

Respecto al rendimiento, varía bastante por tarea. En juegos que actualmente son benchmark, como 'Genshin Impact', logra mantener la misma estabilidad que sus rivales directos con un consumo similar y un temperatura contenida.

En otros juegos, Apple sigue siendo el rey en eficiencia energética.

En resumidas cuentas, cuando funciona al máximo está al nivel de los mejores, y cuando funciona a medio gas consume menos energía. Un win-win de manual. Esto no se traduce en una victoria absoluta sobre sus rivales, ya que el rendimiento no se mide en términos absolutos y depende por completo de la tarea puntual que se vaya a ejecutar. Lo que queda claro es que, siendo el primer chip que Xiaomi se toma en serio, estar al nivel de Apple, Qualcomm y MediaTek es un hito clave.

No todo es CPU. Hasta ahora nos hemos centrado en la CPU porque la estructura de este procesador es única y supone un hito en eficiencia energética. Pero Xiaomi también ha trabajado en la GPU, la parte del procesador encargada de los gráficos. Es la Inmortalis-G925 de ARM (la misma del Dimensity 9400), pero con una configuración 16 núcleos en lugar de los 12 por los que apuesta MediaTek.

Con este diseño, prometen ser un 35% más eficientes a nivel energético respecto a al A18 Pro de Apple, y hasta un 30% más rápidos abriendo aplicaciones pesadas.

Cómo te afecta. El paso que ha dado Xiaomi, aunque de momento parezca restringido a China, afecta a toda la industria. Xiaomi tiene ahora en su mano el poder de negociar, presionando sobre el precio tanto Snapdragon como Dimensity en el medio plazo.

Es, también, un nuevo punto de referencia. Qualcomm lleva años arrastrando problemas de temperatura y eficiencia en sus procesadores. Xiaomi acaba de demostrar que, con la misma litografía de TSMC, se pueden lograr resultados más ajustados a las demandas reales del consumidor promedio.

