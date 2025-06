Xiaomi va a por Meta con sus nuevas gafas con inteligencia artificial. Y va en serio

Era un rumor a voces. Durante su evento hoy en China, Xiaomi ha anunciado nuevos wearables y entre ellos están las Xiaomi AI Glasses. No son las primeras gafas que presenta Xiaomi. De hecho, enseñaron las primeras en 2021. En 2023 mostraron un prototipo con realidad aumentada y el año pasado lo petaron en China con otro modelo que reproducía música. Como no podía ser de otra forma, el reclamo de las nuevas gafas de Xiaomi es la inteligencia artificial y llegan directas para competir con las Ray-Ban Me ta.

Ficha técnica de las Xiaomi AI Glasses



Xiaomi AI Glasses Dimensiones y peso 52/20-140 mm Procesador Snapdragon AR1 SoC de bajo consumo memoria RAM 4 GB almacenamiento interno 32 GB Montura Montura tipo D en negro, marrón y verde Lentes Estándar Con prescripción Cambio de color monocromo (negro-gris) Cambio de color a color (púrpura, azul, rosa y gris) Conectividad WiFi 6 Bluetooth 5.4 USB tipo C Cámara Resolución de fotos: 4.032 x 3.024 píxeles Resolución de vídeo: 2K a 30 FPS Batería 263 mAh audio 2x altavoces 2x micrófonos en la montura 2x micrófonos en las patillas 1x micrófono de conducción ósea en el soporte nasal compatibilidad Android 10 o superior iOS 15 o superior otros Superficie táctil Resistencia IP54 Inteligencia artificial precio Desde 238 euros al cambio

Diseño semitransparente y cristales que cambian de color

Las gafas pesan solamente 40 gramos y tienen un diseño en forma de D bastante tradicional, aunque Xiaomi afirma que están diseñadas para rostros asiáticos. A menos que nos fijemos, pasan por unas gafas tradicionales, pero el botón lateral y la cámara delantera las delatan. Eso en el modelo negro, los otros dos colores (verde y marrón) tienen la montura semitransparente a través de la cual se intuyen los componentes internos.

Hablando de cambios de color, uno de los puntos más destacados de la propuesta de Xiaomi es que el cristal puede cambiar de color sólo con deslizar en una de las patillas. Hay dos modelos 'electrocrómicos'. Uno permite oscurecer la lente y otro puede cambiar de color entre púrpura, azul, rosa y gris.

Qué podremos hacer con las Xiaomi AI Glasses

Las gafas integran una cámara de 12 megapíxeles con HDR en el frontal. Con ella podemos hacer fotos o capturar vídeos desde nuestro punto de vista. En el lateral cuentan con un botón para disparar, aunque también se puede hacer usando la voz a través del asistente IA.

El asistente también puede reconocer objetos apoyándose en la cámara. En la presentación han puesto el ejemplo de identificar una planta o flor, como llevar un Google Lens integrado. También nos puede hacer de traductor; si leemos algo en otro idioma nos lo traduce a voz a través de los altavoces laterales.

Quizás el uso más llamativo y aplaudido en la presentación ha sido el de poder hacer pagos con las gafas, simplemente mirando a un código QR. En España no estamos habituados, pero en Asia es el método habitual de pago a través de plataformas como WeChat.

Por supuesto también ofrece funciones más tradicionales como hacer llamadas de voz o vídeo. Para ello usa hasta cinco micrófonos: dos en la montura, dos en las patillas y uno de conducción ósea en el soporte nasal.

Precio y disponibilidad de las Xiaomi AI Glasses

De momento las Xiaomi AI Glasses se han anunciado en China y no tenemos confirmación de que vayan a llegar a más países. No obstante, la propia Xiaomi ha destacado las bondades de su nuevo juguete por encima de su competencia, las Ray-Ban Meta que sí están a la venta en más regiones. Por tanto, esperamos que acaben cruzando sus fronteras. Estos son sus precios en China según su cambio actual a euros:

Versión estándar: 238 euros.

Versión electrocrómica monocroma: 321 euros.

Versión electrocrómica color: 357 euros.

Imágenes | Xiaomi

