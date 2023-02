Hemos visto de cerca las gafas inteligentes de Xiaomi. El futuro de la realidad aumentada pinta muy, muy bien

Xiaomi ha aprovechado el marco del Mobile World Congress 2023 no solo para traer a España los Xiaomi 13 y 13 Pro para mostrarnos de primera mano sus gafas de realidad aumentada. Se trata aún de un concepto no comercializable, pero que dibuja las líneas de cómo entiende Xiaomi parte de este esperanzador futuro repleto de inteligencia artificial, realidad aumentada y wearables más que capaces. Estas son las Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition.

Un vistazo a… Así es como gana dinero Xiaomi - te atraen y te atrapan

La calidad de imagen tiene que dejar de ser un problema

Uno de los principales retos a los que se han enfrentado la realidad aumentada y virtual desde hace unos años ha tenido que ver con la resolución. Xiaomi asegura haber resuelto este reto con sus Wireless Air Glasses. Estas gafas tienen una resolución medida en PPD (Pixels per degree) o, en otras palabras, el número de píxeles que apreciamos a lo largo de todo el ángulo de visión que ofrecen las gafas.

Estas gafas inteligentes prometen un grado de nitidez similar al de la retina humana

Este concepto de Xiaomi promete trabajar con 58 PPD. Por poner en contexto, las Meta Quest Pro prometen 22 PPD, menos de la mitad. La compañía nos comenta que este grado de alta resolución es similar al de la propia visión humana, por lo que prometen un nivel de nitidez similar al de nuestra retina. Quedará por comprobar si el futuro modelo que llegue a producción alcanzará esta cifra, pero la idea es inmejorable.

Las lentes cuentan con tecnología electrocrómica, por lo que pueden cambiar de color cuando se les aplica corriente eléctrica. Esta tecnología se emplea para activar un "modo inmersivo", en el que las gafas pasan a ser completamente opacas.

Respecto a la tecnología empleada en estas gafas es MicroOLED, la misma que se está empleando actualmente en televisores de la gama más alta y la que están explorando distintas compañías como remplazo generacional del OLED. A nivel de brillo, prometen la escandalosa cifra de 3.000 nits de brillo pico.

A nivel de diseño, son un producto aún algo tosco, esperándose un mayor grado de refinamiento en los modelos de producción. Pese a ello, la elección de materiales es ambiciosa. Hablamos de unas gafas construidas en una aleación de magnesio y litio, con ciertos remates en fibra de carbono. El objetivo es conseguir un peso de tan solo 126 gramos. El principal punto aquí es que llevar estas gafas no sea mucho más pesado que una montura tradicional, pese a la implementación de baterías y sensores en su interior.

Dentro de este cuerpo encontramos un chip Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1, la misma bestia que montan dispositivos como las Meta Quest Pro. Es destacable que, para alimentar este conjunto, Xiaomi ha apostado por una batería con ánodo de siloxígeno. Este material, según la compañía, permite que la batería sea especialmente ligeras.

Hablemos de la experiencia de uso

Por el momento, no tenemos demasiada información sobre el ecosistema conectado del que beberán estas gafas. Xiaomi promete una latencia mínima al conectarlas al teléfono (de menos de 3 milisegundos), y se conectan al teléfono por NFC, no por Bluetooth. Para controlarlas se ha desarrollado un sistema de gestos (deslizamientos, pinza, etc), que nos permiten movernos por la interfaz.

En esta demo, nos han mostrado a través de un Xiaomi 13 la baja latencia que tienen en juego con realidad aumentada. Tan solo una pequeña muestra del potencial al funcionar en combinación de un smartphone de gama alta. El tiempo de respuesta es prácticamente inmediato. Más allá de esto, las posibilidades son mucho más amplias: aplicaciones en realidad aumentada, visualización de contenidos multimedia en alta resolución, etc.

En definitiva, un concepto que no podremos comprar por el momento, pero que nos acerca a un futuro no demasiado lejano en el que Xiaomi quiere competir en realidad aumentada desde la primera línea.