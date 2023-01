Meta Quest Pro: si este es el metaverso que viene para productividad, lo compramos (aunque con algunas dudas)

Meta confesó que estaba trabajando en un visor de realidad virtual todo en uno a finales de octubre de 2021. En aquel momento lo único que desveló es que cuando llegase al mercado este sería su dispositivo de este tipo más avanzado, y también el más caro. De hecho, desde ese primer momento anticipó que Project Cambria, que es como lo llamaban entonces, no era un sucesor de Quest 2. No se trataba de unas gafas Quest 3; era algo distinto.

Y sí, lo es. Meta presentó oficialmente las gafas de realidad virtual Quest Pro a mediados del pasado mes de octubre, y desde el primer momento hizo hincapié en el escenario de uso al que están dirigidas. Y es que no es un visor para juegos; son unas gafas para colaboración y creación, por lo que tienen una vocación profesional muy marcada. Además, como Meta había anticipado, su precio es más alto que el de sus otras soluciones de realidad virtual (cuestan 1.799,99 euros).

En cualquier caso, esta marca asegura que estas son sus gafas de realidad virtual y mixta más sofisticadas, lo que las colocó en nuestro punto de mira desde el primer momento. Y ya hemos podido probarlas. Además, lo hemos hecho en un contexto único: en la sala de demostraciones de Meta en el hotel Wynn de Las Vegas durante la celebración de la última edición del CES. Como habíamos previsto, este visor de realidad virtual no nos ha dejado indiferentes. Y seguro que tampoco os dejará indiferentes a vosotros.

Meta Quest Pro: especificaciones técnicas



características paneles 2 x LCD de 1.800 x 1.920 puntos con retroiluminación por atenuación local campo de visión 106 grados en horizontal y 96 grados en vertical procesador Qualcomm Snapdragon XR2+ almacenamiento 256 GB RAM 12 GB sensores 10 sensores de VR/MR avanzados que permiten el seguimiento SLAM de posición “inside-out” con 6 grados de libertad micrófonos Tres con cancelación del ruido sonido Altavoces y micrófono integrados. También es compatible con auriculares de 3,5 mm a través de dos conectores de audio analógico (izquierdo y derecho). La compatibilidad de sonido espacial está incluida conectividad inalámbrica WiFi 6E Bluetooth 5.2 Link y Air Link controlador meta quest touch pro Incluye tres cámaras y un procesador Snapdragon 662 por controlador. 130 x 70 x 62 mm. 153 g por controlador. Seguimiento SLAM con tres sensores de cámara por controlador. Autonomía de 10 horas base de carga 45 vatios dimensiones 265 x 127 x 196 mm peso 722 g precio 1.799,99 euros

Meta Quest Pro. Gafas de realidad virtual para colaboración y creación PVP en Meta 1.799,99€

Estas gafas de realidad virtual son voluminosas, pero también comodísimas

Antes de que indaguemos en la construcción y la ergonomía de este visor de realidad virtual merece la pena que nos detengamos brevemente en algunas de sus especificaciones. Su cerebro es un microprocesador Snapdragon XR2+ diseñado por Qualcomm expresamente, según esta marca, para entregar el rendimiento y la capacidad de disipación de energía térmica en forma de calor que requieren los dispositivos de realidad virtual y realidad mixta.

De entregarnos las imágenes se encargan dos paneles LCD con una resolución de 1.800 x 1.920 puntos, retroiluminación con atenuación local y reproducción del color mediante nanocristales

Esta CPU trabaja codo con codo con un espacio de memoria principal de 12 GB, y para resolver el almacenamiento secundario Meta ha optado por incorporar una unidad flash NAND de 256 GB. Nada que objetar hasta aquí. Por otro lado, de entregarnos las imágenes se encargan dos paneles LCD con una resolución de 1.800 x 1.920 puntos, retroiluminación con atenuación local y reproducción del color mediante nanocristales. Según Meta estos paneles tienen un contraste un 75% más alto que el de Quest 2.

Vamos ahora con la construcción y el diseño de las Quest Pro. Su recinto recurre a un policarbonato de muy buena calidad que transmite una sensación evidente de solidez. Son unas gafas con un precio de dispositivo prémium, pero sí, su construcción está a la altura. Y su ergonomía, también. Pesan 722 g, pero la presión se reparte de una manera muy homogénea entre la nuca y la cara del usuario, por lo que son razonablemente confortables. No hemos podido probarlas aún durante una sesión muy larga, pero a priori su ergonomía está bien resuelta.

El talón de Aquiles de muchas de las gafas de realidad virtual con las que podemos hacernos actualmente es su calidad de imagen. La que nos entrega este visor es muy convincente debido a que tiene un nivel de detalle alto y resuelve el color con mucha riqueza, aunque esta primera toma de contacto no basta para analizar a fondo cómo ha resuelto Meta este apartado. Eso sí, durante el tiempo que pude utilizarlas me llevé una sorpresa grata: no me mareé absolutamente nada, y tengo cierta predisposición a pasarlo mal con los dispositivos de realidad virtual.

En la siguiente fotografía podemos ver la base de carga que nos entrega Meta junto a estas gafas de realidad virtual. Tiene una entrega de potencia de 45 vatios, y, según sus creadores, tarda aproximadamente dos horas en cargar completamente la batería del visor. Curiosamente, la autonomía de las Quest Pro es esa misma, dos horas, aunque puede variar perceptiblemente dependiendo del tipo de contenido que estemos utilizando. Durante esta toma de contacto no hemos podido comprobar si estas cifras son fidedignas, pero quizá podamos hacerlo en el futuro.

Por otro lado, el diseño de los controladores Touch Pro está muy logrado. Este periférico de entrada ejerce como interfaz entre el usuario y las apps que nos propone Meta, y bastan unos pocos minutos para hacerse con él. De hecho, a medida que los técnicos de esta marca me iban explicando para qué sirve cada botón iba interiorizándolo sobre la marcha con mucha naturalidad. Precisamente esta es una de las bazas de la experiencia que nos propone Meta con estas gafas de realidad virtual: en muy poco tiempo te sientes cómodo utilizándolas para llevar a cabo tareas que hasta ahora has afrontado de una forma muy diferente.

En la siguiente fotografía de detalle podemos ver los dos gatillos que ha incorporado Meta en cada controlador Touch Pro. Para accionarlos tenemos que utilizar los dedos índice y pulgar, y sirven para llevar a cabo un abanico amplio de tareas, como, por ejemplo, para agarrar objetos o efectuar proyecciones. En cualquier caso, la función vinculada a los gatillos puede variar de una app a otra, por lo que es importante que les dediquemos un poco de tiempo para familiarizarnos con su propósito cuando probamos una nueva herramienta.

Este es el metaverso que nos propone Meta. O, al menos, una parte de él

Como hemos visto, estas gafas de realidad virtual tienen una vocación muy marcada de afianzarse como una herramienta profesional que aspira a facilitar la colaboración de varias personas que trabajan en un mismo proyecto. Y también para crear contenido. Los responsables de Meta con los que hemos podido hablar nos han explicado que hay varias empresas trabajando con el SDK de las Quest Pro para desarrollar nuevas apps que permitan a estas gafas enfrentarse a más escenarios de uso de carácter profesional.

Una de las apps que ya están disponibles es 'Arkio'. Este software de realidad mixta ha sido implementado para ayudar a arquitectos y diseñadores a recrear espacios interiores, edificios y espacios virtuales que pueden entremezclarse con el mundo real. Si echáis un vistazo al vídeo que publicamos debajo de estas líneas comprobaréis que es una herramienta bastante sorprendente. Además, tiene una característica muy interesante que encaja bien con su ambición profesional: permite que colaboren en un mismo proyecto hasta 24 personas.

Otra de las apps que hemos podido probar durante esta toma de contacto es 'Aura'. Este software recurre a los cinco sensores de infrarrojos integrados en Quest Pro para monitorizar nuestros ojos y nuestra cara en un campo de visión de 120 grados con el propósito de transferir con la máxima precisión posible nuestros gestos al avatar que nos representa en el mundo virtual. Esta tecnología funciona sorprendentemente bien, y, además, durante nuestra prueba la latencia entre el instante en el que ejecutamos un gesto y el momento en el que es reproducido por nuestro avatar es prácticamente inexistente.

La última app que hemos probado durante esta toma de contacto con estas gafas de realidad virtual es 'The World Beyond'. Eso sí, en realidad es una demostración técnica que persigue proponer a los desarrolladores de aplicaciones cómo pueden implementar sus propias experiencias utilizando las posibilidades que les ofrecen estas gafas y la realidad mixta. De hecho, en esta demo podemos interactuar con Oppy, que es la mascota que aparece en el vídeo, empleando nuestras propias manos y nuestra voz. Cuando menos es una experiencia realmente curiosa.

Nos han gustado, sí, pero todavía tenemos algunas dudas razonables

El sabor de boca que nos han dejado las Quest Pro durante esta primera toma de contacto es positivo. Son unas gafas de realidad virtual bien acabadas, con una ergonomía muy lograda y una calidad de imagen convincente, que es justo lo que podemos esperar de un producto con vocación profesional que cuesta 1.800 euros. Además, los controladores Touch Pro actúan como una interfaz eficaz entre el usuario y las aplicaciones, por lo que cumplen su cometido perfectamente.

Si los desarrolladores son capaces de crear otras apps bien implementadas, probablemente a las gafas Quest Pro y sus sucesoras les irá bien

Las apps que hemos probado durante esta primera toma de contacto ponen encima de la mesa las posibilidades que tiene el hardware de Meta tanto en el ámbito de la realidad virtual como en el de la realidad mixta, aunque, sin duda, la más atractiva es 'Arkio' (las otras dos son demos técnicas). Aun así, esta primera experiencia nos ha dejado con ganas de más.

Y es que nos parece importante probar las Quest Pro en un escenario de uso real y durante más tiempo para averiguar si nos proponen un valor añadido tangible, o si tan solo representan una forma distinta de resolver algunas necesidades derivadas de la colaboración y la creación en un contexto profesional. 'Arkio' pinta sorprendentemente bien. Si los desarrolladores son capaces de crear otras apps tan bien implementadas, probablemente a las gafas Quest Pro y sus sucesoras les irá bien. Su futuro está en manos de los desarrolladores de software.

Más información: Meta