Xiaomi presenta unas alucinantes gafas de realidad aumentada que no podrás comprar

El fabricante chino se adelantó al inicio oficial del Mobile World Congress para presentar ayer sus Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro, pero hoy nos tenía preparada otra sorpresa: unas gafas de realidad aumentada que tienen un reto similar al que plantean las rumoreadas gafas de Apple.

Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition. Un nombre interminable para este dispositivo que es algo así como unas Google Glass supervitamindas y que persiguen el mismo reto que otros como Magic Leap: poder combinar lo que vemos en el mundo real con información y gráficos que amplíen esa visión y la hagan más útil y práctica (y divertida).

Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition features a lightweight yet sturdy design with a magnesium-lithium alloy structure and carbon fiber materials. Its electrochromic lenses allow for seamless access to reality and the virtual world at a single click. pic.twitter.com/FWANebc4Gp