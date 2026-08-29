Mientras sus beneficios caen un 42%, Xiaomi acelera en el terreno más caro de todos: los chips

Hace un par de días Xiaomi presentaba su nueva generación de chips y lo hacía remando a contracorriente: en plena crisis de componentes, con inflación generalizada, competencia feroz y con unos resultados financieros a la baja y que ya marcan un 42% en rojo. Da igual, la empresa china tiene claro que el camino a seguir pasa por tener sus propios procesadores.

Los nuevos chips de Xiaomi. El protagonista es el Xring O3, un procesador de inteligencia artificial fabricado en 3 nanómetros que estrenará el Xiaomi 18 Fold. Y no llegó solo: Xiaomi también presentó el Xring O100 de seis nanómetros para reforzar su IA y el Xring D100, un chip de tres nanómetros orientado a la conducción autónoma. Ambos saldrán a la venta el año que viene

Por qué lo hace. Según Ivan Lam, analista senior de Counterpoint Research, Xiaomi es ya una de las empresas chinas que mejor diseña sus propios chips para móviles. El movimiento tiene todo el sentido, ya que la inteligencia artificial necesita chips cada vez más potentes y en ese escenario, depender de proveedores externos es un auténtico riesgo. Además, la lectura no aplica solo para móviles: también tiene su aplicación en otros dispositivos, algunos tan estratégicos como los coches.

Es, en pocas palabras, una estrategia que tiene sentido a largo a plazos y además, el mercado de semiconductores premia precisamente este tipo de apuestas firmes y consolidadas en el tiempo, como le ha pasado a Apple y sus series A y M, Huawei y sus HiSilicon, Samsung y sus Exynos: inversión a pérdidas para tener después una ventaja competitiva.

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Malos tiempos para la lírica. El segundo trimestre de Xiaomi arrojaba unas cifras increíbles para una compañía que ha tenido una trayectoria estratosférica: un 42,6% menos de beneficio neto ajustado interanual, hasta los 6.219 millones de yuanes, y un 26,5% menos en envío de móviles. El origen de este bajonazo es estructural: la subida de los precios de los componentes es un cañonazo a su línea de flotación, teniendo en cuenta que más de la mitad de los envíos de Xiaomi corresponden a modelos de menos de 200 dólares, según la consultora Omdia,.

Este aumento de costes se come los márgenes, tanto en móviles como en vehículos eléctricos y se nota: el margen bruto de la división de smartphones se comprimió hasta el 8,5% respecto al 11,5% del año anterior. De momento, Xiaomi ya ha movido ficha hacia lo premium: ha caído el volumen de ventas, pero sus dispositivos han batido récords y el precio medio de venta ya está en 1.351 yuanes por unidad (unos 172 euros).

Sin prisa. Estas cifras son para que sudores fríos recorran la espalda de algún directivo, pero como explica Alain Lam, vicepresidente y director financiero de Xiaomi, no hay prisa porque estas inversiones no generan un retorno inmediato. En su hoja de ruta, la inversión en IA está todavía en fase de gran despliegue de capital y que, como gran corporación que es, no tienen prisa por monetizarla de inmediato. Dicho y hecho: su gasto en I+D creció un 25,6% interanual en el primer semestre, con la IA representando ya el 30% del total.

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