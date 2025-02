Lei Jun, CEO de Xiaomi, es probablemente la nueva persona más rica de China. Él no quiere saber nada de eso

Xiaomi lleva encadenando buenos resultados financieros trimestre tras trimestre, marcando un hito en la bolsa de Hong Kong. Ese buen comportamiento de sus acciones ha conseguido que la fortuna de Lei Jun, cofundador y CEO de la marca, haya crecido como la espuma en los últimos meses hasta convertirlo en el hombre más rico de China. Lo más curioso de todo, es que él no quiere saber nada de todo eso.

Xiaomi desencadenada. Las acciones de Xiaomi han registrado un crecimiento del 286% desde la presentación del primer coche eléctrico de la marca. Con la presentación del SU7 Ultra, la versión más deportiva y lujosa, esa tendencia al alza se mantiene.

Según publicaba el medio chino especializado en finanzas Cailianshe, los buenos resultados de Xiaomi han impulsado la fortuna de Lei Jun hasta convertirlo, aunque sea por unos instantes, en la persona más rica de China. El CEO de Xiaomi ha superado por primera vez al magnate del agua embotellada, Zhong Shanshan, y a Pony Ma, CEO de Tencent.

El más rico…durante un rato. Decimos que Lei Jun ha sido por un momento el hombre más rico de China porque, tal y como señalan desde Cailianshe, las operaciones en corto han frenado la escalada del precio de las acciones de Xiaomi que iniciaba la jornada con ganancias del 4%, para cerrar la sesión cayendo un 5,68%. Esa fluctuación ha hecho que, Jun ocupara la primera posición hasta que las acciones han vuelto a bajar a lo largo de la jornada.

Se estima que Lei Jun tiene un patrimonio cercano a los 44.000 millones de dólares. Sin embargo, el propio Jun desmentía el rumor que se había convertido en el hombre más rico de China en un chat interno de exalumnos de la Universidad de Wuhan a la que asistió.

No es humildad, es tabú. En occidente, sería motivo de júbilo y alegría para cualquier millonario alcanzar, aunque solo sea por un momento, la posición de mayor fortuna de su país. Sin embargo, Lei Jun se apresuró a desmentir la noticia. No es humildad. Ser ultrarrico en China no está bien visto. Como apuntaban en El Mundo, este tabú parece ser un vestigio cultural de la doctrina anticapitalista que Mao Zedong impulsó a finales de los 70 del siglo pasado con la "Revolución cultural".

Tal y como cuentan en laBBC, la opinión pública en China no ve con buenos ojos que los millonarios hagan ostentación de sus fortunas, y a menudo reprochan su comportamiento a quien muestra una vida opulenta a través de Xiaohongshu, conocido como "Instagram chino".

Jóvenes y ricos. De hecho, desde que Xi Jinping llegó al poder en 2013, las autoridades vienen aplicando la doctrina de "prosperidad común", que considera de mal gusto que los millonarios hagan ostentación de su riqueza para no exaltar las desigualdades sociales. También se restringieron los anuncios de productos de lujo en radio y televisión.

En 2023, se inició un "campaña de austeridad" en la que las grandes compañías y entidades financieras pidieron a sus empleados que no viajaran en primera clase o que no lucieran ropas o joyas ostentosas.

El peaje de Jack Ma por destacar. Muy probablemente, la premura de Lei Jun por desmentir su supuesta fortuna provenga de las lecciones que dejó Jack Ma en el pasado.

El millonario fundador de Alibaba pagó un alto coste personal por querer crear una de las empresas más grandes de China. La presión gubernamental redujo su imperio a cenizas, aunque ha vuelto a resurgir.

Hermetismo chino. Ese hermetismo cultural y político hace que resulte extremadamente complicado seguirles la pista a los millonarios tecnológicos y cuantificar en tiempo real el alcance de sus fortunas en listados de estimaciones como los que proporcionan Forbes o Bloomberg.

Nos sirven de referencia los estudios que anualmente publica Hurun con la fortuna estimada de cada uno de los millonarios, pero esto deja una imagen distorsionada de estos patrimonios, que se ven sujetos a constantes fluctuaciones del mercado.

Por ejemplo, el listado de Hurun de 2024 asigna los tres primeros puestos a Zhang Yiming (49.300 millones de dólares), CEO de ByteDance; Zhong Shanshan (47.900 millones de dólares), CEO de Nongfu Spring y Pony Ma (44.400 millones de dólares) de Tencent. Lei Jun se encuentra en el puesto 19 de ese listado con una fortuna estimada de 18.300 millones. El listado de Forbes le asigna 42.500 millones de dólares y Bloomberg 46.900 millones de dólares.

Imagen | Xataka