El comercio online ve emerger a un nuevo gigante chino, PDD Holdings. Y se acerca cada vez más a Alibaba

El sector del comercio online chino encara cambios que hasta hace no tanto parecían impensables. En un sorprendente giro de guion el poderoso Alibaba, gigante del e-commerce y que muchos consideraban la gran candidata de China a convertirse en una multinacional de un billón de dólares, está viendo cómo PDD Holdings, otra firma china más joven se le acerca peligrosamente. Tanto de hecho que, aunque de forma puntual, ya ha logrado superarla en valoración de mercado.

Sorpassos coyunturales aparte, la competencia de PDD es lo suficientemente intensa como para que The Wall Street Journal hable de cambios en el equilibrio del comercio electrónico chino y el mismísimo Jack Ma, alejado de los focos desde hace varios años, haya dado un paso al frente para felicitar a sus rivales y arengar a lo trabajadores de su empresa: en Alibaba, asegura, toca "corregir el rumbo".

El aliento de PDD Holdings. Dave Sebastian, del TWSJ, advierte de "cambios" en el "equilibrio de poder" del gigantesco sector del comercio electrónico chino. Y los datos indican que no anda del todo desencaminado. Hace solo unos días PDD Holdings alcanzó un valor de mercado de 196.000 millones de dólares, según datos recogidos por el diario neoyorquino, un volumen notable para una empresa que no llega a los nuevo años de vida, pero que destaca todavía más cuando se se pone en contexto y compara con el resto del sector. ¿El motivo? La cifra de PDD superaba a Alibaba, peso pesado en el e-commerce, algo inconcebible hace no tanto.

Del sorpasso se hicieron eco otros medios económicos, como Financial Times, Bloomberg o The Business Times, que dejaron constancia de cómo tras un alza del 4% en sus operaciones estadounidenses PDD consiguió rozar un valor de mercado de 196.000 millones de dólares, por encima de los 190.000 millones marcados por Alibaba al cierre en Nueva York. Por supuesto, no se trata de una "fotografía" fija y los valores están sujetos a oscilaciones, pero da una idea precisa de los "cambios de equilibrio" de los que advierte Dave Sebastian y la presión que siente Alibaba para conservar la corona del rey del comercio online de China en valoración.

Pero… ¿Quién es PDD? Su nombre quizás no sea tan popular como el de Alibaba ni su fundador y ex director ejecutivo, Colin Huang, alcance las cotas de popularidad de Jack Ma, cofundador de Alibaba; pero PDD Holdings lleva ya años pisando con fuerza en el sector del comercio electrónico. La compañía se fundó en 2015 y se ha convertido en un potente grupo, con una capitalización de mercado que, según los datos recogidos en su web, roza hoy los 185.000 millones.

PDD Holdings está detrás de Pinduoduo, que arrancó como una plataforma agrícola y se expandió hasta alcanzar los 900 millones de usuarios, según sus cálculos. También es artífice de Temu, servicio de e-commerce con el que quiere ganar el pulso a Amazon y que en España tenemos disponible desde abril.

Aunque tiene apenas ocho años, a lo largo de los últimos meses la compañía ha dado varias muestras de su ambición y deseo de expandirse a nivel internacional. En mayo CNBC informaba de que PDD Holdings había trasladado sus "principales oficinas ejecutivas" de Shanghái a Dublín y el desembarco de Temu en el mercado estadounidense se hizo a lo grande, con anuncio en la Super Bowl incluido. Su app logró convertirse en la más descargada de todo EEUU, por delante de Amazon o Walmart, y según los datos manejados por Sensor Tower en verano su expansión europea le permitió colarse en el "Top 10" mundial de las aplicaciones.

Un vistazo a su balance. No hace falta remontarse meses atrás para tener una idea de cómo le van las cosas a PDD Holdings. Su agresiva estrategia comercial ha permitido a la compañía ver cómo sus ingresos crecían un 94% interanual hasta situarse en los 68.840 millones de yuanes (cerca de 9.600 millones de dólares) en el trimestre julio-septiembre. Sus acciones se han disparado en los últimos meses de 62 a 143 dólares y los analistas consultados por Reuters confían además en que Temu genere más de 16.000 millones de dólares en ingresos este ejercicio.

Todo impulsado por su política de precios low cost, que permite hacerse por ejemplo con auriculares por apenas cuatro dólares, bañadores por seis, smart watches por 17 o sudaderas con capucha por 15. Su exitoso eslogan de desembarco en EEUU era de hecho "Compra como un multimillonario". Su estrategia de tarifas ultrabajas se completa con un amplio catálogo de productos, que van desde ropa a electrónica o muebles, y una no menos agresiva campaña de marketing.

Los datos de Alibaba. Que PDD se haya acercado tanto a Alibaba se debe a su política de expansión, pero también, en gran medida, a las propias debilidades del gigante fundado por Jack Ma, cuyas acciones trazaban un dibujo opuesto a las de la matriz de Temu: desde su máximo de 2020 han bajado un 76%. A lo largo de los últimos años le ha tocado lidiar con una competencia cada vez mayor, tanto en el campo del comercio como en otros frentes. Su división de servicios de nube, que logró un alza notable, lidia ahora con rivales del calibre de Huawei.

La llamada de Ma. Quizás la señal más evidente de los cambios en el sector y la cada vez más dura competencia que afronta Alibaba es que su cofundador, Jack Ma, ha dado un paso al frente para animar a la compañía a "corregir el rumbo". Ma dejó su cargo de presidente ejecutivo en 2019 y mantiene un perfil bajo desde que en 2020 sus comentarios críticos desataron las iras de los reguladores chinos, pero ha decidido pronunciarse en un memorando interno recogido por Nikkei Asia.

"Creo que hoy en día todos en Alibaba están mirando y escuchando —señala Jack Ma—. Estoy aún más seguro de que Alibaba se transformará y cambiará. Todas las grandes empresas nacen en invierno. La era del comercio electrónico con IA acaba de empezar, lo que representa tanto oportunidades como desafíos para todos".

