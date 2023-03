"Compra como un multimillonario": China quiere plantar cara a Amazon en su casa y para eso ha creado Temu

"Compra como un multimillonario". Así, con un eslogan conciso, pero calibrado con la precisión de la mejor ingeniería marquetiniana, se presentó hace semanas Temu, la nueva web de comercio online que ha arrancado con fuerza en su estreno en EEUU. Y lo ha hecho a lo grande. Con anuncio en la Super Bowl, arrasando en los rankings de descargas de app y con unos precios que ya han llevado a algunos a compararla con Shein. Músculo no le falta para lograrlo. Aunque Temu se lanzó hace escasos cinco meses en EEUU, tiene detrás al gigante PDD Holdings, el mismo grupo de la plataforma china de comercio online Pinduoduo.

Su objetivo: ponerle las cosas un poco más difíciles a Amazon.

Y en el mercado estadounidense, su principal bastión.

Hagan hueco, aquí llega Temu. La plataforma de venta online se lanzó en EEUU hace unos meses, en septiembre de 2022, con una estrategia que ya le ha valido comparaciones con Shein: un amplio catálogo y precios low cost. Aunque su sede está en Boston (EEUU), detrás tiene al gigante chino PDD Holdings, el mismo grupo de la empresa de comercio Pinduoduo, fundada en 2015 en China.

A pesar de su juventud, a principios de febrero Temu anunció sus planes de expandirse más allá del mercado estadounidense y dar el salto también a Canadá. En su página web oficial ya ofrece servicio en ambas regiones de Norteamérica.

Un desembarco a lo grande. En cuestión de meses Temu ha alcanzado una notoriedad más que destacada. Y no por casualidad. Uno de sus grandes golpes de efecto llegó el 12 de febrero, cuando —en un gesto poco habitual partiendo de una empresa china— emitió un anuncio comercial durante la mediática Super Bowl en el que jugaba con su eslogan: "Compra como un multimillonario". Otro frente en el que ha destacado la plataforma es el de las descargas de su aplicación.

Según precisa la CNN, desde su lanzamiento, en septiembre, la app se ha descargado unas 24 millones de veces y acumula más de 11 millones de usuarios activos mensuales. Su popularidad es en realidad anterior al anuncio de la Super Bowl. Ya durante el cuarto trimestre de 2022 el volumen de instalaciones de la app de Temu en EEUU habría superado al de Amazon, Walmart o Target. "Se elevó a lo más alto de las listas de tiendas de apps estadounidenses en noviembre, donde sigue ocupando la primera posición", explica Abe Youself, analista de Sensor Tower. La app ha logrado auparse en las listas de App Store y Google Play.

¿Y cómo lo ha conseguido? Con una estrategia bien medida que combina varios elementos: un extensísimo catálogo, precios low cost y ofertas flash con descuentos que, en ciertos casos, llegan al 89%. Todo maridado con una estrategia en la que TechCrunch detecta un enfoque similar al desplegado por TikTok, con una fuerte inversión en publicidad y presencia en redes. Otra de sus apuestas pasa por el uso de juegos que premian a los clientes con obsequios.

Rest of World relata, por ejemplo, el caso de una usuaria de Dakota del Norte (EEUU) que logró premios a través de un juego de Temu a cambio de presentar la aplicación a sus amigos y compañeros de trabajo. La treta no es nueva. Ni mucho menos. Pinduodo ya recurrió en el mercado chino a una táctica parecida, con juegos, que le permitió afianzarse como una popular plataforma de comercio.

