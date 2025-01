He probado RedNote: así es el "Instagram chino" al que se están yendo los exiliados tras el cierre de TikTok

Ha sido un fin de semana bastante ajetreado en la tierra de las oportunidades. Tal y como estaba previsto, TikTok ha tenido que cerrar y dejar de funcionar en Estados Unidos (al menos durante un rato, lo que ha tardado Donald Trump en llegar a la Casa Blanca y darle una, para algunos ilegal, prórroga). Sea como fuere, la realidad es que TikTok en Estados Unidos pende de un hilo muy fino y ha generado una inseguridad jurídica enorme para empresas como Google, Apple y Oracle, entre otros nombres.

Y en medio de todo este barullo tan absurdo que se ha llevado por delante a otras apps, como Capcut o Marvel Snap, una red social ha empezado a acaparar todas las miradas. Su nombre occidental es RedNote, aunque en China se la conoce como Xiaohongshu a.k.a. "el Instagram chino". La aplicación ha conseguido colocarse como la tercera app más popular en Google Play por un sencillo motivo: ha acogido a un buen puñado de creadores exiliados de TikTok.

Un vistazo a… 11 TRUCOS para DOMINAR TIK TOK

¿Y qué ofrece? Pues eso es, precisamente, lo que hemos querido ver de primera mano.

Icono de Xiaohongshu | Imagen: Xataka

De dónde viene Xiaohongshu. La primera vez que oímos hablar de esta aplicación fue en marzo del año pasado. RedNote se había convertido en la nueva red social para la juventud china, que veía cómo TikTok empezaba a sufrir el mismo envejecimiento natural que tuvo Facebook en occidente (que Facebook es "de viejos" es un dato matizable, por cierto, pero no nos ocupa hoy). Por aquellos entonces, la app tenía 300 millones de usuarios registrados y 200 millones de usuarios activos mensuales.

¿Y tan grande es? Muchísimo. Zhang Yiming es el hombre más rico de China y es, efectivamente, el fundador de Bytedance, la matriz de TikTok (que en China se llama Douyin). Ese dato sale de la última Hurun China Rich List, que es la última listas de personas más ricas de China. Para estar en esta lista se ha de tener una fortuna superior a 5.000 millones de yuanes, es decir, unos 700 millones de dólares.

Imagen | Xataka

Sabiendo eso, ¿qué dos nombres no estaban en la lista de 2023 y sí lo están en la de 2024? Charlwin Mao Wenchao y Miranda Qu Fang, cofundadores y miembros del órgano ejecutivo de Xiaohongshu. La aplicación se lanzó en 2013 como una guía para compradores chinos, que podían comprar y reseñar productos en la app. Hoy, RedNote es una red social poblada en su mayoría por usuarios nacidos en los años 90 (millenial y Gen Z), enfocada al descubrimiento y valorada en 17.000 millones de dólares.

¿Y cómo es por dentro? Ahora que tenemos algo de contexto sobre la aplicación, podemos entrar a probarla. Al registrarnos, algo que podemos hacer con una cuenta de Google, tendremos que configurar nuestra edad, elegir nuestras preferencias y poco más. Realmente el aterrizaje es muy sencillo, o lo sería de no ser porque todo, absolutamente todo, está en chino.

Pantallazos de Xiaohongshu | Imagen: Xataka

Esa es, sin lugar a dudas, la principal fuente de fricción. Aunque podemos configurar la app para ponerla en inglés, la traducción es pobre y está incompleta. Todo está en chino, como es normal, pero da la impresión de que a RedNote le ha pillado el exilio a contrapie. Aunque es comprensible, es evidente que la app no ha tenido tiempo de actualizarse para acoger al grueso de usuarios, sobre todo estadounidenses, que han empezado a usarla.

Cómo funciona. RedNote es, más o menos, como si combináramos Instagram con Pinterest, TikTok y Temu, Shein y demás plataformas de ecommerce chinas. Tiene diferentes opciones para ver contenido, incluyendo una pantalla dedicada a ver usuarios que seguimos, otra llamada "Explora" (subdividido, a su vez, en "Para ti" de TikTok y las diferentes temáticas) y otra para ver publicaciones cercanas a nosotros, para lo cual tendremos que dar acceso a la ubicación. Resulta curioso ver la actividad que hay en una ciudad como Córdoba.

Imagen | Xataka

La navegación es como en el "Explora" de Instagram. Tenemos una cuadrícula de publicaciones que podemos navegar y, si vemos algo que nos interesa, pulsarlo y verlo. Este contenido puede ser vídeo o imágenes y, deslizando hacia abajo, veremos más. La experiencia es similar a Instagram.

Podemos interactuar con comentarios, 'me gusta', estrellas (que sirven para guardar el vídeo) y "hao". Ese es el kanji que aparece debajo, encima de compartir, y que sirve para impulsar al vídeo. Es un botón pensado para indicar que el contenido es muy bueno. Está el "like" y está el "hao", que es, como dirían en '1984', doble plus bueno.

Interacciones en Xiaohongshu | Imagen: Xataka

¿Y el contenido? Este tipo de plataformas necesitan algo más que una sencilla visita de turista para aprender de nosotros, pero durante el rato que he podido usar la app me he encontrado, sobre todo, memes de y sobre los "TikTok Refugees"; muchísimo usuario asiático, sobre todo mujeres, hablando en español, dando la bienvenida a los usuarios latinos y enseñando términos de uso frecuente; y contenido que perfectamente podría haber encontrado en TikTok subtitulado en inglés/español y en chino.

Pantallazos de Xiaohongshu | Imagen: Xataka

También he encontrado una enormísima cantidad de contenido relacionado con Mercadona (y gente alucinando con el espetect y el Cacaolat), usuarios que dicen que el mejor souvenir que te puedes llevar de España es una maqueta de un buzón de Correos, a Kun Agüero presentando a su equipo de eSports y a un señor que tiraba a una barbacoa un conejo muerto y entero, con su piel y todo, para cocinarlo desde cero.

Otra cosa curiosa es que la aplicación registra la ubicación del perfil en función de, aparentemente, la IP, de manera que puedes saber de qué país es cada usuario.

Ubicación del perfil | Imagen: Xataka

El tema de las compras. Una de las pestañas que ofrece RedNote es la de "Compras" y es, como no podría ser de otra manera, una tienda online con todo tipo de productos, desde ropa hasta accesorios, pasando por artesanía o productos de belleza. Estas tiendas parecen ser creadas por los usuarios, algo que está bastante bien pensado: puedes usar la plataforma para montar la tienda, promocionarla mediante publicaciones y obtener interacciones, algo similar a lo que TikTok pretende con TikTok Shop.

Una experiencia... curiosa. Creo que es la mejor forma de definirlo. Quizá sea por el choque cultural que supone acercarse al contenido creado por y para usuarios asiáticos, en particular de origen chino, pero Xiaohongshu tiene un enorme potencial como plataforma de descubrimiento. En China, de hecho, se usa así, como una especie de guía online de estilo de vida. Es, no obstante, una app muy enfocada para el público local y que no estaba preparada para el aluvión de usuarios que ha recibido.

Sobre si cuajará o no en nuestras fronteras, solo el tiempo lo dirá, pero creo que la experiencia, por ahora, no está bien adaptada al público internacional. TikTok es, en ese sentido, mucho más sencillo (literalmente hacer scroll hacia abajo), como también lo es Instagram. No obstante, el interés generado por Xiaohongshu pone sobre la mesa un debate interesante: los creadores parecen preferir plataformas extranjeras que apostar ciegamente por las redes sociales de Meta.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Los turistas jóvenes de China han empezado a visitar en masa lugares random. Hay una explicación: Xiaohongshu