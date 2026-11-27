China asegura que ha realizado el primer corte láser de precisión en órbita. Lo ha hecho a través de un dispositivo instalado en un brazo robótico en su estación espacial Tiangong. Es un hito muy importante, ya que abre la puerta a la reparación de naves directamente en órbita, sin necesidad de traer piezas nuevas desde la Tierra. Sin embargo, hay quien considera que el control milimétrico del láser puede reparar naves propias, pero dañar deliberadamente las ajenas, por lo que sería también un riesgo para otros países.

El hito. Este gran logro ha sido posible gracias a un dispositivo desarrollado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong (HUST) y el Instituto de Fuentes de Energía Espacial de Shanghái. Tardaron solo un año en llevar su prototipo inicial a un aparato que pudiese volar al espacio. Una vez allí, se instaló en un brazo robótico en Tiangong y se ha usado para hacer cortes milimétricos en un equipo a gran escala que también estaba en el vacío espacial. El dispositivo de corte se ha manejado en todo momento de forma remota, desde Tierra.

Según cuentan desde China, el resultado ha sido un éxito. Además, relatan que es la primera vez que se consigue algo así directamente en órbita. Se debe tener en cuenta que toda la información proviene de China y que no hay informes públicos ni otros datos del experimento que permitan validarlo de forma independiente. Eso no quiere decir que sea mentira. Solo significa que hay que tomarlo con cautela.

Aplicaciones. Gracias a este dispositivo láser se podrían hacer reparaciones directamente en órbita. No solo en naves espaciales. También en la propia estación espacial. Eso permitiría a Tiangong crecer mucho más deprisa.

Las reticencias. La HUST forma parte de la Entity List. Esta es una lista confeccionada por el Gobierno de Estados Unidos, que incluye personas, empresas y organizaciones extranjeras consideradas una amenaza para la seguridad nacional. Los integrantes de la lista se someten a restricciones de exportación y a requisitos de licencia para ciertas tecnologías y bienes para evitar darle facilidades a quienes ellos consideran que podrían poner en peligro al país.

Dado que este dispositivo láser es en parte un invento de la HUST, podrían empezar a saltar alarmas en Estados Unidos. No es un secreto que China es uno de los principales competidores de la NASA en la carrera espacial, por no decir el más importante. Además, recientemente un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense apuntó a que China podría desplegar armas de energía dirigida en el espacio a finales de esta década. El mecanismo sería muy similar al que acaban de probar, aunque con un objetivo muy distinto.

Estados Unidos también quiere. Cabe destacar que los científicos estadounidenses también han realizado experimentos de corte con láser de precisión, pero de momento no han salido de los laboratorios terrestres. Su objetivo es llegar a órbita, pero aún no lo han hecho. La única soldadura que ha hecho Estados Unidos en el espacio se llevó a cabo en 1973 en el Skylab, pero se utilizó un haz de electrones en vez de láser. También la Unión Soviética realizó en el pasado varias de estas reparaciones, pero igualmente recurrió a los electrones y al arco de plasma. El uso del láser es una innovación que, de momento, parece que solo ha logrado China.

¿Noticias que llegan tarde? Según un medio de comunicación ruso, China logró este corte láser el pasado mes de julio. Es una noticia sin contrastar más allá de la información privada que supuestamente tiene este medio. No obstante, hay que reconocer que no sería la primera vez que China anuncia un logro científico bastante tiempo después de que ocurra. ¿Podría haber algo más que sepamos? Todo lo que digamos sería especulación. Pero también lo es lo que llega desde Estados Unidos. ¿Podría usarse esa tecnología contra naves extranjeras? Quizás, pero esa no se encuentra entre las intenciones declaradas por China de momento. Solo queda esperar a que, además de la información oficial que ya tenemos, publiquen también un informe científico al respecto. Todo lo demás son solo hipótesis.

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