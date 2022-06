La estación espacial de China, Tiangong, es un prodigio del orden. Sobre todo si la comparamos con la ISS

China lleva tiempo preparando el despliegue de su estación espacial, y tras las pruebas de los últimos años ahora está avanzando a buen ritmo en la construcción de Tiangong. El núcleo principal se lanzó en abril de 2021, y varias imágenes revelan que entre los detalles que han cuidado con esta estación está el de la organización de su interior.

Eso salta a la vista cuando uno compara Tiangong con la ya veterana Estación Espacial Internacional (ISS), que acusa el paso de los años y en la que esa organización de cables y los diversos elementos interiores no era prioritario.

La ISS ya lleva tiempo con achaques, pero es normal: fue lanzada en 1998 y lleva más de 22 años cumpliendo con su misión. Cuando se diseñó y construyó se tuvieron en cuenta multitud de detalles, pero probablemente esconder cables no era uno de los prioritarios.

Desde luego no todo parecía tan caótico inicialmente: un libro publicado en 2020 precisamente mostraba de forma visual la evolución de la Estación Espacial Internacional, y en él se pueden apreciar imágenes en las que todo parecía más organizado.

Tratar de tenerlo todo más ordenado sí parece haber sido uno de los principios del diseño de Tiangong, la estación espacial china. Aquí es evidente que su reciente lanzamiento hace que tenga un aspecto más moderno y menos caótico.

Sin embargo, no es menos cierto que la ISS ha visto cómo en ella se han realizado miles de actualizaciones y desde luego esos corredores de la Estación Espacial Internacional están preparados para poder conectar y desconectar nuevos dispositivos rápidamente.

Hay también vídeos diversos en los que es posible hacer un recorrido visual de la ISS para ver cómo efectivamente hay zonas más caóticas que otras. En el caso de la estación china Tiangong, un vídeo reciente de China Global Television Network (CGTN) mostraba a sus tres astronautas haciendo también un tour de parte de las instalaciones y contestando preguntas a alumnos chinos.

En las imágenes y el vídeo de la estación espacial china se aprecian por ejemplo un gran conjunto de arneses en la estructura para poder agarrarse a ella en cualquier momento si uno no quiere "flotar" por esos compartimentos, y la presencia de cables parece mucho menor.

Side-by-side of China’s Tiangong space station vs the ISS pic.twitter.com/ESVHjGNyHH