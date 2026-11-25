Aunque la NASA está haciendo mucho más ruido en lo referente a su carrera particular hacia la Luna, China también está en la lid, pisándole los talones. La agencia espacial estadounidense espera volver a pisar la Luna en 2028, con su misión Artemis IV. China es más cautelosa y habla de antes de 2030, pero no da un año exacto. Para lo que sí ha dado un año, precisamente 2030, es para comenzar a extraer materiales de nuestro satélite. La extracción de recursos será esencial para que en el futuro los humanos puedan alargar sus estancias allí. Por eso, lo que acaba de anunciar el diseñador jefe del programa de exploración lunar chino, Wu Weiren, es un gran paso estratégico.

Hielo y regolito. El científico chino y su equipo han planteado que su calendario incluye la demostración de al menos una tecnología clave de extracción de agua u oxígeno de recursos lunares para 2030. El agua provendría de los depósitos de hielo que se encuentran en algunas zonas sombreadas de nuestro satélite. Esta podría usarse para su consumo directo, pero también para obtener oxígeno mediante electrólisis, el proceso en el que se usa electricidad para separar los átomos de hidrógeno y oxígeno que componen la molécula de agua.

Por otro lado, se podría obtener más oxígeno directamente del suelo lunar, conocido como regolito, ya que este elemento se encuentra ligado a algunos materiales y óxidos metálicos. La extracción se haría mediante técnicas como la electrólisis de regolito fundido o la reducción con hidrógeno. Además, el propio regolito procesado se podría usar directamente como material de construcción. Esto es muy necesario, ya que los materiales para construir edificios en las bases lunares son muy pesados y serían difícilmente transportables desde la Tierra.

Dos opciones. Según se relatan desde China, esta primera demostración puede hacerse de dos formas: mediante una misión robótica Chang'e o en un alunizaje tripulado. Recordemos que, según el calendario chino, para entonces ya deberían haber alunizado naves tripuladas, por lo que ambas opciones son viables. No obstante, de momento no se ha elegido la idónea.

Hoja de ruta. Estos científicos hablan de tres fechas estratégicas. Por un lado, lo que ya hemos visto. Para 2030, se tendría que hacer la primera demostración técnica de la extracción de agua u oxígeno de recursos lunares. Después, con esta y otras técnicas perfeccionadas, se haría la primera instalación a pequeña escala que produzca agua, oxígeno y materiales de construcción. Esto está planeado para 2040. Y ya solo quedaría establecer un protocolo de extracción de recursos extraterrestres a gran escala. Es una medida fechada para 2050.

No solo en la superficie. En el mismo comunicado hablan también de cómo avanzarán en su programa sin llegar a pisar el satélite. Para ello, mencionan los puntos de Lagrange Tierra-Luna como lugares estratégicos para ubicar dispositivos de comunicaciones, observación y apoyo a misiones. Los puntos de Lagrange son regiones en las que las fuerzas gravitatorias y el movimiento orbital de dos grandes objetos, en este caso la Tierra y la Luna, se compensan de manera que un objeto posicionado en ellos puede permanecer más o menos estable, sin caer hacia un lado o el otro. Eso sí, en el conjunto Tierra-Luna, solo son totalmente estables los puntos L4 y L5, en los demás los objetos necesitan pequeñas correcciones periódicas de posición.

Aunque esto no se cita en el artículo, los puntos de Lagrange se han estudiado en los últimos años como lugares ideales para instalar puntos de repostaje espacial. China espera usar el oxígeno extraído del agua o el regolito para preparar combustible. No obstante, necesitarán más ingredientes, por lo que quizás sería necesario tener gasolineras espaciales cerca. O puede que si obtienen todo lo necesario en la Luna y fabrican grandes cantidades de combustible les venga bien almacenarlo en los puntos de Lagrange. Pero esto solo son ideas. El país asiático no ha hecho declaraciones sobre este tema. Tendremos que esperar para saber más. De momento lo único claro es que su plan lunar avanza a buen ritmo.

Imágenes | NASA

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