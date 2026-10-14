Llega a Lidl, el lunes 19 de octubre, la solución para conectar varios dispositivos en altura en patios, terrazas o dentro de casa

Cada semana, Lidl renueva su catálogo con ofertas y novedades de alimentación, decoración y hogar. Algunas rebajadas y otras, sin estarlo, también con una genial relación calidad precio. Y entre estas últimas, en su folleto más reciente nos trae una solución económica para conectar a la toma de luz diferentes aparatos electrónicos en altura. Disponible por 16,99 euros desde el lunes 19 de octubre en tiendas y ya online.

Regleta colgante con 2 ganchos Hoy en Amazon — 30,46 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Como alternativa, si no tenemos ninguna tienda Lidl a mano, preferimos aprovechar la suscripción a Amazon Prime o su prueba gratuita de 30 días (con envíos sin coste y rápidos), encontramos esta otra disponible por 30,46 euros, que ofrece el doble de tomas y cuenta con la función clave de la Parkside de Lidl: permite colgarla de casi cualquier sitio.

Con dos tomas de corriente y un máximo de 3.680 W

El aspecto diferencial de este dispositivo Parkside de Lidl es que incluye un mosquetón metálico integrado en el propio cuerpo de la regleta. Lo que dispara su versatilidad, al dejar colocarla con seguridad y en unos pocos segundos en cualquier lugar de casa, el patio o la terraza que se nos ocurra, siempre y cuando haya algún lugar al que agarrar dicho mosquetón.

Básicamente, sólo debemos tener en cuenta dos requisitos: que haya 5 metros de distancia o menos a la toma de pared (su cable tiene esa longitud) y contemos, como decimos, con algún pomo de puerta, estructura, barra o saliente donde colocar el mosquetón.

Esto permite, elevar del suelo la regleta y contar con dos tomas de corriente a mano en altura. Algo indispensable en algunas situaciones, sobre todo en patios y terrazas, pero también en habitaciones dentro de casa. Todo ello, con una potencia máxima de 3.680 W que admite sin inconvenientes electrodomésticos que consumen mucho.

A tener en cuenta, eso sí, que esta regleta no es apta para un uso continuado en exteriores al no incluir tapas herméticas ni certificación IP44 o superior. Es decir, podemos tenerla al aire libre mientras la usemos, pero debemos resguardarla de la intemperie cuando dejemos de usarla. Además, debe usarse siempre con el cable desenrollado para evitar que se caliente en exceso.

⚡ EN RESUMEN: regleta con mosquetón parkside lidl ✅ LO MEJOR Económica y versátil , permitiendo elevar las tomas de corriente en hasta 5 metros

, permitiendo elevar las tomas de corriente en hasta 5 metros Con una potencia de casi 4.000 W admite un par de electrodomésticos potentes ❌ LO PEOR No tiene certificación IP44 ni obturadores físicos , por lo que su uso en exteriores debe restringirse a mientras la usamos

, por lo que su uso en exteriores debe restringirse a mientras la usamos Sólo 2 tomas, frente a otras alternativas de 4 o más 💡 CÓMPRALA SI... necesitas conectar algo en altura en el patio, la terraza o incluso dentro de casa ⛔ NO LO COMPRES SI... ya cuentas con tomas de pared cerca del techo

Más soluciones de enchufes que te pueden interesar

Garza Power - Regleta de 4 enchufes Hoy en Amazon — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

DEWENWILS Regleta Hoy en Amazon — 24,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, Lidl

En Xataka | Cuál es el dispositivo más útil de mi casa inteligente: los mejores gadgets conectados de los editores de Xataka

En Xataka | Mejores robots de cocina (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 219 euros