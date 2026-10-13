MediaMarkt liquida unas pocas Nintendo Switch 2 y PS Portal en su outlet: últimas unidades desde sólo 224 euros

Comprar videoconsolas en 2026 supone, en la mayoría de los casos, tener que pagar más por lo mismo que tiempo atrás nos habría costado menos. Porque compañías como Sony, Microsoft o Nintendo han subido los PVP de sus últimos lanzamientos incluso varias veces.
En este sentido, Nintendo ha sido de las últimas en hacerlo con Switch 2, que desde principios de septiembre cuesta 499,99 euros. Así que si queremos hacernos con ella al mejor precio posible, resulta más importante que nunca estar atentos a ofertas y rebajas. Y ahora, MediaMarkt está liquidando Switch 2 y PS Portal en su outlet con estos buenísimos precios:
- PS Portal en color blanco por 224,09 euros, en estado nuevo
- Nintendo Switch 2 por 402,10 euros usando el cupón 'PRICEDEAL5', en estado de exposición
Muy pocas unidades disponibles
El outlet de MediaMarkt en eBay es, habitualmente, uno de los mejores lugares a los que acudir en busca de buenos precios en consolas y mucho más. Siendo estas ofertas de Nintendo Switch 2 y PS Portal un excelente ejemplo de ello: ambas salen bastante por debajo de sus respectivos PVP. Además, con envío gratuito y bastante rápido.
PS Portal, desde una de sus últimas actualizaciones, ha adquirido una nueva dimensión al permitir el juego en la nube (mediante suscripción) sin necesidad de depender de una PS5 en todo momento. Nintendo Switch 2, por su parte, es una excelente consola híbrida que mejora en muchos aspectos la anterior generación de Nintendo y cuenta con un catálogo que no deja de crecer.
Ambas consolas cuentan con garantía y 30 días para devoluciones. Dos aspectos clave para ganar en tranquilidad. Eso sí, un detalle a tener en cuenta: como suele ser también habitual en estos casos de liquidación a precios tan bajos, apenas hay unas pocas unidades disponibles y habría que darse prisa si no queremos quedarnos sin ellas.
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⚡ EN RESUMEN: ofertas consolas PS Portal/switch 2
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALAS SI... esperabas a Black Friday para aprovechar alguna buena oferta en PS Portal o Switch 2
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⛔ NO LAS COMPRES SI... no te convence la idea de que algunas sean de exposición
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