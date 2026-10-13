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La solución de Lidl (por 6,99 euros) para acabar con los líos de cables en el mueble de la tele o el escritorio

Una caja que oculta fácilmente los cables y que puedes comprar en dos colores

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Fran León

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2881 publicaciones de Fran León

Mantener ordenado el escritorio o la zona del mueble de la tele no siempre es una tarea sencilla. Entre la pantalla, la consola, la regleta y los cargadores del móvil o del portátil, el espacio acaba convirtiéndose en un enredo de cables muy poco estético y molesto para limpiar. Aunque, para solucionar esto de forma sencilla, Lidl tiene en su catálogo esta caja pasacables Livarno por 6,99 euros.

Caja pasacables

Caja pasacables

PVP en Lidl — 6,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Este producto solo se vende en la tienda online de Lidl, así que si no quieres pagar gastos de envío y es más cómodo para ti comprar en Amazon, tienes esta alternativa por 12,99 euros. Se trata de una opción más elegante, con tapa de bambú y que tiene unas medidas similares a la caja organizadora de cables del supermercado alemán.

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Hoy en Amazon — 12,99
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Ideal para el orden visual y proteger los cables del polvo

Caja Pasacables Livarno Lidl

Con un diseño minimalista y discreto en formato ovalado, esta caja está pensada para ocultar regletas de enchufes y cables alargadores de forma segura en cualquier estancia de la casa, sin que tengas que montar nada.

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Mide 33 x 13 x 11 cm, un tamaño compacto ideal para esconder las regletas de enchufes habituales sin ocupar demasiado espacio sobre el escritorio, el mueble de la tele o incluso en el suelo. Además, incorpora una tapa extraíble que permite acceder fácilmente a los enchufes cada vez que necesites conectar o desenchufar un dispositivo.

Dispone también de aberturas específicas para que puedas pasar los cables de carga hacia fuera de forma ordenada mientras la caja permanece cerrada. Pero, además de ser para el orden, este accesorio sirve para mantener la regleta guardada dentro de la carcasa de plástico, manteniendo así los conectores protegidos frente al polvo acumulado.

⚡ EN RESUMEN: caja pasacables livarno en lidl

 LO MEJOR

  • Diseño funcional y cuidado: su acabado acanalado y forma ovalada encajan muy bien en ambientes modernos sin parecer un objeto de plástico basto.
  • Ranura superior muy útil: la apertura en la tapa superior permite dejar descansando el móvil, tablet o cargadores mientras se cargan.

❌ LO PEOR

  • Tamaño justo para regletas grandes... Si utilizas regletas de más de 5 o 6 tomas, o adaptadores de corriente muy voluminosos (como transformadores grandes o enchufes inteligentes estilo TAPO/Zigbee), el espacio interior puede quedarse algo ajustado
  • Construcción ligera... Al ser un chasis de plástico bastante liviano (unos 380 g), si tiras fuerte de un cable exterior, la caja puede desplazarse si no está bien asentada.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una solución económica y rápida para eliminar la sensación de desorden de cables en tu zona de tele, escritorio o mesita de noche.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes conectados varios transformadores voluminosos (como los de monitores, consolas o cargadores rápidos de gran vataje) que sobresalen mucho en altura.
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