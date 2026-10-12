HOY SE HABLA DE

Carrefour liquida esta tele RGB de 65 pulgadas con Google TV y sonido Onkyo

Es compatible con Dolby Vision IQ y cuenta con todas las tecnologías necesarias para exprimir las consolas de última generación.

Teles Carrefour
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter instagram
2880 publicaciones de Fran León

Si, de cara al otoño, estás pensando adquirir una tele de gran formato y prestaciones de gama alta sin sobrepasar los 1.000 euros, Carrefour tiene la opción perfecta para ti durante los "SuperChollos" (hasta el próximo 19 de octubre). Ahora, puedes llevarte esta tele RGB TCL 65RM7L por 999 euros frente a los 1.199 euros que suele costar.

TCL 65RM7L Televisor 65 Pulgadas RGB-Mini LED 4K Smart TV

TCL 65RM7L Televisor 65 Pulgadas RGB-Mini LED 4K Smart TV

Hoy en Carrefour — 999,00 Amazon — 999,00 MediaMarkt — 1.185,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tele grande, de gama alta y a precio imbatible

Smart Tv Tcl 65rm7l

Esta Smart TV de la firma TCL monta un panel 4K MiniLED de 65 pulgadas con tecnología de retroiluminación RGB. Esta es capaz de ofrecer mejor precisión cromática y un control milimétrico del contraste.

Además, al soportar la amplia mayoría de formatos de alto rango dinámico (Dolby Visión IQ, HDR10+, HLG e IMAX Enhanced) garantiza la máxima fidelidad de imagen tanto en escenas luminosas como oscuras.

Si pretendes usarla para gaming, cuenta con tasa de refresco nativa de 144 Hz, conectividad HDMI 2.1, soporte para VRR y AMD FreeSync Premium para garantizar partidas fluidas y sin latencia en PS5, Xbox Series X o PC.

Hoy en Lidl la solución para ahorrar en la factura de la luz sin cambiar de tarifa por menos de 8 euros
En Xataka
Hoy en Lidl la solución para ahorrar en la factura de la luz sin cambiar de tarifa por menos de 8 euros

Otra de las cosas por las que destaca es por el sistema de sonido premium que integra. Viene equipada con altavoces firmados por Onkyo, compatibles con Dolby Atmos y DTS:X, ofreciendo un sonido envolvente y potente sin necesidad de tener que usar, de forma inmediata, una barra de sonido.

Por último, destacar que el sistema operativo bajo el que funciona es Google TV, con procesador de IA, el cual ofrece una interfaz fluida, recomendaciones personalizadas y acceso a las principales plataformas de streaming. Además, incluye control por voz mediante Google Assistant.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv TCL 65RM7L hoy

 LO MEJOR

  • Gran nivel de brillo y contraste: al combinar Mini-LED con retroiluminación RGB de alta precisión, ofrece un brillo pico notable y negros muy profundos (sin llegar al OLED, pero superando con claridad a las LED/QLED convencionales).
  • Especificaciones gaming completas: tasa de refresco nativa de 144 Hz, HDMI 2.1, VRR, ALLM y FreeSync Premium. Es un televisor redondo para aprovechar la potencia de consolas de última generación o PC.

❌ LO PEOR

  • Ángulos de visión ajustados... Como suele ocurrir en los paneles tipo VA que utilizan estas pantallas para primar el contraste, la calidad del color y el contraste decae si se mira el televisor muy de lado.
  • Grosor y peso... Al integrar la matriz Mini-LED y el sistema de sonido Onkyo, el chasis es sensiblemente más grueso y pesado que el de un televisor OLED o LED ultrafino.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una pantalla grande para un salón luminoso.

⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un purista de la oscuridad absoluta en cina y estás acostumbrado a ver películas en completa oscuridad y exiges negros 100% absolutos sin ningún halo de luz. En este caso, es mejor dar el salto al OLED.
Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados
En Xataka
Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados

También pueden interesarte

Govee Tira LED 5M, RGBIC Pro LED WiFi,Tiras Inteligentes de Control de App

Govee Tira LED 5M, RGBIC Pro LED WiFi,Tiras Inteligentes de Control de App

Hoy en Amazon — 24,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
LG S70TR - Barra de Sonido, Bluetooth, 500W, 5.1.1 Canales con Subwoofer

LG S70TR - Barra de Sonido, Bluetooth, 500W, 5.1.1 Canales con Subwoofer

Hoy en Amazon — 359,83
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y TCL

En Xataka | Las nueve mejores barras y bases de sonido por menos de 400 euros

En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios