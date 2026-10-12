Carrefour liquida esta tele RGB de 65 pulgadas con Google TV y sonido Onkyo

Si, de cara al otoño, estás pensando adquirir una tele de gran formato y prestaciones de gama alta sin sobrepasar los 1.000 euros, Carrefour tiene la opción perfecta para ti durante los "SuperChollos" (hasta el próximo 19 de octubre). Ahora, puedes llevarte esta tele RGB TCL 65RM7L por 999 euros frente a los 1.199 euros que suele costar.
TCL 65RM7L Televisor 65 Pulgadas RGB-Mini LED 4K Smart TV
Una tele grande, de gama alta y a precio imbatible
Esta Smart TV de la firma TCL monta un panel 4K MiniLED de 65 pulgadas con tecnología de retroiluminación RGB. Esta es capaz de ofrecer mejor precisión cromática y un control milimétrico del contraste.
Además, al soportar la amplia mayoría de formatos de alto rango dinámico (Dolby Visión IQ, HDR10+, HLG e IMAX Enhanced) garantiza la máxima fidelidad de imagen tanto en escenas luminosas como oscuras.
Si pretendes usarla para gaming, cuenta con tasa de refresco nativa de 144 Hz, conectividad HDMI 2.1, soporte para VRR y AMD FreeSync Premium para garantizar partidas fluidas y sin latencia en PS5, Xbox Series X o PC.
Otra de las cosas por las que destaca es por el sistema de sonido premium que integra. Viene equipada con altavoces firmados por Onkyo, compatibles con Dolby Atmos y DTS:X, ofreciendo un sonido envolvente y potente sin necesidad de tener que usar, de forma inmediata, una barra de sonido.
Por último, destacar que el sistema operativo bajo el que funciona es Google TV, con procesador de IA, el cual ofrece una interfaz fluida, recomendaciones personalizadas y acceso a las principales plataformas de streaming. Además, incluye control por voz mediante Google Assistant.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv TCL 65RM7L hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas una pantalla grande para un salón luminoso.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un purista de la oscuridad absoluta en cina y estás acostumbrado a ver películas en completa oscuridad y exiges negros 100% absolutos sin ningún halo de luz. En este caso, es mejor dar el salto al OLED.
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Imágenes | Webedia y TCL
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