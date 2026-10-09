Hoy en Lidl la solución para ahorrar en la factura de la luz sin cambiar de tarifa por menos de 8 euros

Recortar el importe de la factura de la luz no siempre pasa por cambiar de compañía eléctrica o hacer un gran desembolso en gadgets de domótica avanzada. Lidl tiene ahora una solución muy sencilla e intuitiva. Se trata del temporizador digital programable Tronic, que puedes comprar por 7,99 euros.

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Si no llegas a tiempo a conseguir este gadget para tu hogar en Lidl, no te preocupes porque en Amazon tienes una alternativa a un precio similar y con envío gratuito a casa. Se trata del enchufe temporizador Garza, que está disponible por 8,99 euros y cuenta con protección infantil, temporizador 24/7 y ocho programas diferentes.

Un gadget perfecto para cortar el consumo fantasma y automatizar tus electrodomésticos

El consumo fantasma (o standby) de los aparatos que dejamos continuamente conectados a la corriente (televisores, termos eléctricos, routers, consolas o cargadores, entre otros) puede suponer un porcentaje significativo del gasto eléctrico anual. Pero esto es algo que puedes solucionar con este adaptador de enchufe Tronic que permite programar exactamente las horas a las que quieres que fluya la corriente y cuándo debe cortarse por completo.

Soporta aparatos de hasta 3.500 W de potencia, lo que significa que puedes utilizar con libertad tanto en pequeños cargadores como en radiadores, estufas eléctricas o deshumidificadores durante los meses de frío.

A diferencia de los temporizadores mecánicos de ruleta tradicionales (que suelen ser ruidosos y menos precisos), este modelo cuenta con una pantalla LCD clara y 20 tiempos de encendido y apagado programables a la semana. Este gadget permite configurar rutinas diarias o semanales en formato de 12/24 horas con precisión de segundos.

Además, este dispositivo incluye funciones muy útiles para el día a día, como función aleatoria, con la que puedes encender y apagar las luces o la radio a intervalos irregulares para simular presencia en casa y disuadir robos cuando estás de vacaciones.

Al contar con certificación IP44, este temporizador de Lidl no solo sirve para el interior de casa sino que es apto para uso en exteriores, cubiertas, terrazas o jardines, siendo ideal para usar con iluminación navideña o bombas de riego.

⚡ EN RESUMEN: temporizador digital tronic en lidl ✅ LO MEJOR Gran capacidad de programación: hasta 20 programas semanales de encendido y apagado con ajuste al segundo, permitiendo configuraciones independientes por días o bloques de días.

hasta 20 programas semanales de encendido y apagado con ajuste al segundo, permitiendo configuraciones independientes por días o bloques de días. Soporta hasta 3.500 W de potencia: apto para electrodomésticos de gran consumo como estufas, radiadores de aceite, deshumidificadores o termos eléctricos sin riesgo de sobrecalentamiento. ❌ LO PEOR Programación inicial manual... La configuración a través de la pequeña pantalla LCD y sus botones físicos puede resultar un poco tediosa la primera vez.

La configuración a través de la pequeña pantalla LCD y sus botones físicos puede resultar un poco tediosa la primera vez. Sin control remoto a distancia... Al no ser un enchufe inteligente con WiFi, no podrás encenderlo ni apagarlo desde fuera de casa con el móvil si cambias de planes. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas recortar la factura de la luz sin complicaciones, ya que es un gadget perfecto para apagar automáticamente el termo eléctrico durante las horas caras o cortar el consumo fantasma del salón por las noches. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un amante de la domótica y los asistentes de voz, ya que si quieres encender la estufa con la voz o crear rutinas complejas integradas con Google Home o Apple HomeKit, es mejor optar por un enchufe inteligente WiFi o Zigbee.

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Imágenes | Webedia y Tronic (Lidl)

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