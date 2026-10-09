Ya en Action, la freidora de aire tipo Ninja Crispi con dos recipientes de cristal, pantalla y menos de la mitad de su precio

Cada semana, Action renueva su catálogo de ofertas con decenas de productos rebajados durante siete días. Pero más allá de eso, en sus tiendas físicas también vende muchas otras cosas que, incluso sin tener aplicados descuentos, cuentan con una buenísima relación calidad precio.

Un genial ejemplo de esto es esta novedad, recientemente disponible en Action: la freidora de aire Tristar que, con un diseño muy parecido al de la superventas Crispi de Ninja, tiene un precio mucho más bajo. Porque mientras que el PVP de la Ninja es de 179,99 euros (aunque se encuentra rebajada a veces a 129,99 euros en su tienda oficial y otros vendedores), esta de Action sale por sólo 69,96 euros.

Sale un 61% más barata y supone más de 100 euros de ahorro

Cada vez hay más freidoras de aire que se alejan de ese diseño clásico en tonos oscuros y cesta opaca para ofrecer cestas de cristal transparente, las cuales se pueden además retirar y usar como recipientes de almacenaje en la nevera e incluso para servir en la mesa. Hasta vienen con tapa, haciéndolos mucho más versátiles.

Pues bien, entre esas freidoras, la Crispi de Ninja (y también la Crispi Pro, disponible por 249,99 euros) es de las más conocidas del mercado. Pero tiene un PVP que puede no interesar por igual a todo tipo de bolsillos. En tal caso, alternativas como la Tristar de Action, que sale por 110 euros menos, son una genial opción de compra.

Esta Tristar cuenta con una potencia de 1.500 W y alcanza una temperatura máxima de 200 grados, de sobra para preparar cualquier elaboración. Viene con dos recipientes de cristal de 2,2 y 4,2 litros con tapa, permitiendo así ver el cocinado en tiempo real. Y hasta ofrece una pantalla LCD que facilita mucho la elección entre sus cinco ajustes preestablecidos.

Completísima para lo que cuesta, sobre todo comparando con otras alternativas, bastante más caras. Eso sí, Action no vende online y es necesario acudir a sus tiendas para conseguir esta freidora de aire de cristal. Teniendo que recurrir a tiendas como Amazon, MediaMarkt o la propia tienda de Ninja en busca alternativas, si preferimos comprar desde casa.

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire Tristar action ✅ LO MEJOR Precio muy contenido de sólo 69,96 euros

de sólo 69,96 euros Con doble cesta de cristal y hasta pantalla ❌ LO PEOR Action no vende online y hay que acudir a sus tiendas a comprarla

y hay que acudir a sus tiendas a comprarla No es el modelo más potente del mercado 💡 CÓMPRALA SI... llevabas tiempo buscando una freidora de aire de cristal a precio contenido ⛔ NO LA COMPRES SI... te basta con una opaca. En ese caso, hay opciones muy asequibles

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