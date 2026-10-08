Hoy en Lidl, por 9,99 euros, la mesa plegable para usar el portátil y la tablet en el sofá o la cama: tiene portabebidas y hasta cajón

Usar el portátil o la tablet en el sofá puede no ser todo lo cómodo que nos podría parecer a priori. Sobre todo, cuando se trata de dispositivos pesados: un portátil de 16 pulgadas o una tablet de 13, por ejemplo. Momento en que entran en juego las mesitas auxiliares pensadas para ese tipo de usos al tener unas medidas específicas para tal fin.

Y aunque la mayoría de ellas suelen partir de los 15 euros, en su tienda online en exclusiva Lidl vende una súper completa, disponible en dos colores, por sólo 9,99 euros. Nada mal viendo todo lo que ofrece. Si nos interesa y, ya que vamos a comprar online preferimos Amazon, esta alternativa por 16,95 euros (y disponible en 12 modelos) es muy similar.

Mesa plegable Hoy en Amazon — 16,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con hueco para bebidas y teléfono o tablet, más un cajón muy útil

Esta mesa de Lidl está disponible en dos colores (blanco o negro) y es especialmente interesante por todo lo que ofrece para costar únicamente 9,99 euros. En esencia, se trata de una mesita auxiliar con unas dimensiones aproximadas de 55 x 40 x 25 centímetros y dos patas a ambos lados con las que ganar en estabilidad. Esto es: un diseño ideal para usar sentados en el sofá o la cama.

Lo que la hace destacar es que cuenta con un soporte (en la zona más alejada) donde colocar verticalmente la tablet o el teléfono mientras no los usemos, o bien para reproducir vídeos o jugar a videojuegos sin tener que sostenerlos en la mano. También un portabebidas (a la derecha) donde dejar un vaso, lata o botella con mayor seguridad y prevenir caídas accidentales.

Y también resulta curioso que añada un pequeño cajón (a la izquierda, bajo la mesa) donde dejar el cargador del teléfono, algún cable e incluso el ratón mientras no lo usemos. Por lo demás, soporta un máximo de 4 kg. y tiene suficiente espacio para usar un portátil de tamaño medio dejando algo de sitio a la derecha para mover el ratón. Y ojo, sus patas se pliegan para ocupar muy poco espacio cuando la almacenemos dentro de casa.

⚡ EN RESUMEN: mesa livarno ✅ LO MEJOR Ideal para usar cómodamente el portátil o la tablet en el sofá

el portátil o la tablet en el sofá Muy económica, por sólo 9,99 euros ❌ LO PEOR No resulta tan estable como una mesa convencional

Admite un peso máximo de 4 kg. 💡 CÓMPRALA SI... usas habitualmente el portátil o la tablet en el sofá y no te resulta del todo cómodo ⛔ NO LA COMPRES SI... prefieres el combo de mesa y silla convencionales

Algunos portátiles rebajados hoy

DELL 15 Hoy en Amazon — 499,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, Lidl

En Xataka | Guía de compra de ratones ergonómicos: recomendaciones para dar con el mejor ratón para ti y 9 modelos destacados desde 20 euros

En Xataka | Mejores móviles en calidad-precio. Cuál comprar en función del uso y diez modelos recomendados