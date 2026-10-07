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Amazon tiene (rebajada solo hoy) la solución sin obras que se instala en segundos para tener más enchufes a mano

Una regleta en forma de cubo que se instala incluso en la pared sin tener que usar herramientas

Regleta Cubo Avolt Square 1 1
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Añadir más tomas de corriente en el escritorio, la mesita de noche o el salón suele implicar obras, cables a la vista o recurrir a las clásicas regletas de plástico blanco que arruinan la decoración de casa. Por suerte, hemos encontrado en Amazon una alternativa de diseño que soluciona este problema con elegancia. 

Se trata de la regleta cubo Avolt Square 1, la solución para multiplicar tus enchufes sin reformas ni instalaciones complejas. En la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon está rebajada a 59,50 euros (o incluso puedes llevártela más barata con el cupón del 15% que hay disponible). Para poder beneficiarte de esta oferta tienes que ser cliente Prime de Amazon; si no lo eres, puedes suscribirte a la prueba gratuita de 30 días para conseguir este chollo.

Avolt Square 1 Regleta Cubo Magnética, 3 Enchufes, 2 USB-C 30W, 1,8m

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Diseño escandinavo en cubo que encaja en cualquier estancia

Regleta Cubo Avolt Square 1

La Avolt Square 1 se aleja del diseño de regletas convencionales gracias a su formato cúbico minimalista. Con acabados mate y una paleta de tonos neutros, está pensada para integrarse visualmente en escritorios, estanterías o zonas de trabajo.

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Cuenta con un cable textil de alta calidad de 1,8 metros de longitud que evita enredos y le aporta un tacto premium, ideal para mantener el espacio ordenado y libre de caos visual. En el apartado funcional, viene con tres tomas de corriente Schuko y dos puertos USB-C en el frontal que ofrecen carga a 20 W.

Para evitar que la regleta se mueva de sitio o cuelgue de los cables, la base del cubo incluye un sistema de fijación magnético. Gracias a la placa metálica adhesiva que incluye, puedes adosarla fácilmente bajo el tablero del escritorio, en el lateral de una mesa o en una pared sin necesidad de usar taladros ni hacer agujeros.

⚡ EN RESUMEN: oferta para regleta cubo avolt square 1 hoy

 LO MEJOR

  • Diseño galardonado y estética premium: transforma un elemento puramente funcional que solemos esconder en un objeto decorativo elegante con acabado mate y cable textil de 1,8 metros.
  • Base magnética y placa adhesiva incluida: permite fijarla fácilmente debajo del escritorio, en la pata metálica de una mesa o en una pared sin hacer agujeros ni usar taladros.

❌ LO PEOR

  • Precio más elevado que una regleta convencional... Aunque esté rebajada, se paga un sobreprecio claro por el diseño, los materiales y el acabado estético en comparación con regletas industriales o de plástico básico.
  • Potencia de los USB-C para portátiles de alto consumo... Aunque sirven perfectamente para smartphones, tablets o ultraportátiles ligeros, sus puertos USB-C no entregan la potencia necesaria (65 W - 100 W) para cargar portátiles gaming o de gran potencia a máxima velocidad.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas mantener un escritorio, salón o mesita de noche elegante sin cables feos a la vista.

⛔ NO LO COMPRES SI... Solo necesitas conectar muchos aparatos detrás de un mueble o del a tele donde no se ven, una regleta clásica de seis u ocho tomas de 10-15 euros es mucho más práctica.
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Imágenes | Avolt y Pixabay

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