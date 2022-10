Consumo fantasma: qué dispositivos conviene desconectar en el recibo de la luz para ahorrar

Vamos a explicarte qué aparatos de tu casa puedes desconectar para ahorrar en el recibo de la luz y así evitar el consumo fantasma que se produce cuando están en modo de espera. Porque sí, cuando apagas la tele del mando y se queda su piloto rojo encendido la tele sigue consumiendo a no ser que la desenchufes, y ese consumo fantasma puede hacer que gastes unos cuantos euros al mes.

Vamos a basarnos en los cálculos de consumo que hicieron hace unas semanas en Xataka Home para que te des cuenta del consumo de estos dispositivos. Es evidente que no todos los vas a poder o querer apagar porque no llegas al enchufe o prefieres tenerlos siempre listos para funcionar, pero con el artículo te intentaremos ayudar a darte cuenta de estos consumos, y luego dejarte a tí la decisión.

El televisor, consola y lo que le rodea

Quizá es uno de esos aparatos que más veces dejamos encendidos, aunque sea por la comodidad y la rapidez con la que se enciende cuando está en el modo de espera y pulsas un botón del mando o enciendes la consola. El modo de espera es cuando pulsas en el botón de apagado y la tele se queda apagada pero con su luz led roja encendida.

Sin embargo, en el modo de espera el televisor sigue consumiendo, y según los cálculos de Xataka Home este consumo puede ser de 2 vatios por hora. Este consumo puede ser mayor o menor dependiendo de las características de cada televisor.

Aquí, debes tener en cuenta que un receptor de televisión puede consumir lo mismo en modo standby que la tele en sí, y que un reproductor multimedia puede consumir más del doble (5W) cuando está en modo de espera. El mayor consumo lo pueden tener las videoconsolas cuando las mantienes apagadas tampoco te olvides de ellas.

Por lo tanto, cuantas más cosas haya conectadas a la tele mucho mayor será el consumo pasivo, y más tendrás que pensarte poner algún tipo de regleta con la que poder apagarlos todos de una vez.

Los electrodomésticos

Los electrodomésticos son quizá los dispositivos del hogar que más consumo fantasma o pasivo tienen, y también uno de los que más cuesta desconectar cuando no los utilizamos. Sobre todo porque los enchufes del horno, de la vitro o de la lavadora son de muy difícil acceso, y no es cómodo ponerte a desenchufarlos cuando no los utilizas.

Un horno y un microondas pueden consumir 2W cada uno cuando no están en marcha, y el resto de electrodomésticos tienen también cierto consumo. El microondas quizá sea la decisión más sencilla para desconectar en el caso de que no esté empotrado, aunque si lo está, quizá sea también un problema.

Aquí, por lo tanto, lo más seguro es que no haya mucho que puedas hacer con los grandes electrodomésticos a no ser que cuando vayas a reformar la cocina le digas al electricista que configure los diferenciales para desconectar determinados electrodomésticos por separado de la nevera. Porque evidentemente nadie va a desconectar la nevera y dejar que se estropee la comida.

Sin embargo, sí que puedes intentar desconectar todos los pequeños aparatos que tengas en la cocina, desde el microondas si no está empotrado hasta la cafetera o cualquier otro dispositivo de cocina. El ahorro es menor, pero es.

Los ordenadores de tu casa

Los ordenadores de tu casa también consumen mientras los tienes enchufados, incluso si están apagados. Y pueden consumir bastante, llegando a los 2,5W por ordenador, aunque este consumo siempre puede depender de las características y configuraciones de cada uno de ellos. Sin embargo, no es poco consumo.

En este caso, lo recomendable es que tengas tanto tus ordenadores como todos los dispositivos conectados a ellos enchufados a una regleta, y que cuando no uses el ordenador lo desconectes todo. Porque si ya los ordenadores consumes, si le añades altavoces y otros dispositivos puede que el consumo pasivo llegue a ser realmente útil.

Aire acondicionado y ventiladores

Los aparatos de aire acondicionado que tienes en el hogar también tienen mucho consumo pasivo. Aquí, pueden pasar dos cosas. Si es un aire acondicionado de los que se cuelgan en la pared te va a ser muy fácil poder desenchufarlo cuando no lo utilizas, pero si es centralizado y va por encima del techo, con una máquina que tiene muy difícil acceso, pasa como en los electrodomésticos y no habrá mucho que puedas hacer.

Un ventilador de esos con mando a distancia consume mucho menos en su modo de espera. Según los cálculos de Xataka Home, si el aire acondicionado consume 4W a la hora, el ventilador consume 1W. Sin embargo, no cuesta nada desenchufarlo cuando no lo usas, casi siempre tienen fácil acceso.

Y qué pasa con los móviles

El móvil enchufado por la noche también consume, por lo que es recomendable cargarlo sólo durante unos periodos concretos. De hecho, es bueno para la salud de las baterías que el móvil no se cargue más del 80% ni baje del 20%, por lo que al dejarlos cargando solo durante periodos concretos estás matando dos pájaros de un tiro.

Dejar los cargadores enchufados no consume demasiado, cuatro cargadores de móviles y otros dispositivos pueden consumir 1W, por lo que tampoco es tanto. Sin embargo, tampoco cuesta mucho desconectarlos.

La clave está en la suma

Quizá no tengas la sensación de que estos consumos sean demasiado altos, pero la clave aquí está en la suma de los vatios de todos los consumos pasivos que tengas en casa. Si como en el caso de los cálculos que hicieron en Xataka Home, tienes una casa cuyos dispositivos tienen un consumo fantasma de 39 vatios cada hora (como unas 6 bombillas LED de 6 vatios), luego lo traduces a kWh son 0,039 kWh y lo multiplicas por 0,40 €/kWh y ves que suponen 0,015 euros cada hora.

Y es verdad que esto parece que no es demasiado, pero luego tienes que multiplicar esa cifra por 24 horas, y por los 30 o 31 días que tiene el mes, lo que puede llegar a suponer 11,23 euros mensuales y 136,51 euros anuales, pudiendo ser más o menos dependiendo de los dispositivos que tengas conectados siempre en tu casa.

Aquí la cosa cambia, porque significa que estás gastando más de 100 euros por el simple hecho de tener los dispositivos enchufados. Y aunque no vas a poder ahorrarlos todos porque, como te hemos dicho, hay algunos que simplemente no se pueden desenchufar, sí que puedes plantearte desconectar siempre que puedas esos dispositivos que no estás usando activamente.