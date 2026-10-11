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Por 8 euros, Lidl vende hoy una lámpara con sensor de movimiento que soluciona un problema cotidiano en casa

Lámpara disponible en dos modelos (plana o cilíndrica), fácil de instalar y con encendido y apagado automáticos

Lidl Luces Led Armarios
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Carlos Castillo

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No hace falta gastar mucho para hacernos la vida más fácil dentro de casa. Por ejemplo, para ver con facilidad dentro de los armarios del dormitorio o los muebles de la cocina, que si son profundos suelen ser bastante oscuros, con una luz automática que se encienda y apague ella sola cuando nos detecte. Algo que a priori podría parecer caro pero que, con opciones como esta de Lidl (7,99 euros) no lo es en absoluto.

Luz LED con sensor de movimiento (2 unidades)

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Se trata de una lámpara a la venta en la tienda online de Lidl, disponible en dos versiones (plana o cilíndrica), que por una inversión bastante contenida soluciona ese problema tan común. Y si necesitamos más de una, Amazon tiene una alternativa perfecta: este pack de dos lámparas de similares características, con casi 5.000 reseñas, sale por 15,98 euros (7,99 euros cada unidad).

Lámpara de bajo mueble con batería LIVARNO

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PVP en Lidl — 7,99
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Se instala en segundos, no necesita conexión al enchufe y se carga rápido

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Estas lámparas de Lidl se instalan en un momento en cualquier cajón, estantería, armario o mueble. Vienen con una superficie adhesiva con soporte magnético que basta con pegar donde queramos y, simplemente acercando la lámpara, queda fijada mediante imán. Pudiendo retirarla sin esfuerzo en segundos, simplemente tirando de ella.

No necesitan pilas ni conexión permanente a la red eléctrica porque cuentan con una batería que, eso sí, necesitaremos recargar cada cierto tiempo mediante el cable USB que incluye. O cualquier otro de los que tengamos por casa.

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Pero lo más interesante es que ni siquiera tenemos que encenderlas o apagarlas manualmente. Tienen un sensor de movimiento que cubre un área aproximada de 2 metros, el cual las activa por ejemplo al abrir el cajón o la puerta del armario. Y las apaga, de nuevo automáticamente, tras 30 segundos de inactividad.

Solución sencilla, económica y muy práctica para iluminar todos esos rincones oscuros habituales de esas zonas de casa como es el interior de los armarios y los muebles. Facilitándonos mucho la vida para algo tan sencillo como encontrar algo de ropa o aquello que habíamos guardado al fondo del cajón.

Hoy en Lidl la solución para ahorrar en la factura de la luz sin cambiar de tarifa por menos de 8 euros
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Hoy en Lidl la solución para ahorrar en la factura de la luz sin cambiar de tarifa por menos de 8 euros

⚡ EN RESUMEN: luz led automática livarno lidl

 LO MEJOR

  • Es una solución económica a la falta de luz en armarios, muebles y cajones
  • Se instala en segundos y se enciende y apaga automáticamente

❌ LO PEOR

  • Necesita recarga cada cierto tiempo

💡 CÓMPRALA SI... tienes muebles profundos y te resulta complicado ver lo que hay al fondo

⛔ NO LO COMPRES SI... no te importa usar la linterna del teléfono, por ejemplo, para iluminar puntualmente

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