Hoy en Lidl, los cables trenzados baratos para tu móvil. No llegan a 3 euros y son compatibles con Power Delivery

Casi siempre le solemos dar más importancia al cargador, pero ¿y el cable? No todos son iguales y hay ciertas cosas que debemos mirar para saber si tenemos entre manos un cable de muy mala calidad o uno duradero que merezca la pena. No solo hablamos de los materiales del cable, sino también de sus prestaciones (tanto de carga como de transferencia de datos). Lo bueno es que no hay que gastar demasiado: hemos encontrado en Lidl unos de nylon trenzado que cuestan 2,99 euros.

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Si prefieres una alternativa que puedas comprar en Amazon, tienes (rebajado) este de la marca Ugreen. Mide 1 metro, es de nylon trenzado y tiene unas prestaciones muy parecidas. Eso sí, es un poco más caro: cuesta 5,49 euros

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Un cable trenzado que, además, es compatible con Power Delivery

Varias cosas a tener en cuenta de estos cables de Lidl. Lo primero es que están disponibles en dos colores diferentes (blanco y negro), así como en dos variantes: de USB-A a USB-C y de USB-C a USB-C. Su diseño de trenzado de nylon no solo es estético, sino que también nos dice que son más duraderos y que son menos propensos a enredos.

Siguiendo con lo mismo, cabe destacar que cuentan con un diseño antitracción. ¿Qué significa eso? Que están pensados para aguantar mejor esas veces en las que los tensionamos o los doblamos (Lidl promete hasta 30.000 flexiones). Además, tienen un velcro muy práctico que nos permitirá guardarlos de forma más ordenada, algo que viene genial teniendo en cuenta que miden dos metros.

A nivel de carga, estos cables nos permitirán utilizar una carga de hasta 60 W, así como transferir archivos a velocidades de hasta 480 Mbps. Además, cuentan con tecnología Power Delivery (o PD), que es un estándar que ajusta la potencia entregada por el cargador a lo que necesita el dispositivo.

⚡ EN RESUMEN: cables tronic de lidl ✅ LO MEJOR Su precio: Es muy difícil encontrar un cable mejor por menos de los tres euros que cuesta.

Es muy difícil encontrar un cable mejor por menos de los tres euros que cuesta. Diseño de nylon trenzado: Son cables pensados para aguantar bien el paso del tiempo y las flexiones.

Son cables pensados para aguantar bien el paso del tiempo y las flexiones. Buena carga y PD: Ofrecen hasta 60 W de carga con PD, ideal para cargar dispositivos como móviles o tablets. ❌ LO PEOR Solo USB 2.0: Menor velocidad de transferencia de datos que si fuesen USB 3.0. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un cable muy barato que sea resistente y que te permita cargar tus dispositivos a buena velocidad. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas una transferencia de archivos más rápida o necesitas el cable para conectar un monitor a una resolución elevada.

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Imágenes | Lidl, Annie Spratt

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