Nueva promo de AliExpress con descuentos y envío desde España: tenemos consolas, relojes Garmin, auriculares y más

Llegamos al martes de una semana un tanto atípica por el lunes festivo con una nueva promo de AliExpress. Esta, llamada Ofertas de invierno, tiene dos cosas en común con las últimas que ha ofrecido esta plataforma: cupones de descuento y envío desde España, por lo que no hay que pagar la nueva tasa europea. Los cupones en cuestión, justo a continuación.

Descuento compra mínima cupón 1 2 euros 19 euros WOES02 7 euros 59 euros WOES07 13 euros 109 euros WOES13 29 euros 239 euros WOES29 39 euros 329 euros WOES39

Como siempre os decimos, el stock de estos cupones de descuentos es muy limitado y se irá agotando a medida que otros usuarios los vayan utilizando. De entre todo lo que podemos comprar ahora mismo, os hemos seleccionado cinco artículos que nos parecen especialmente interesantes:

Galaxy Buds4 Pro por 158,49 euros con el cupón 'WOES13', los mejores auriculares de Samsung hasta ahora.

por 158,49 euros con el cupón 'WOES13', los mejores auriculares de Samsung hasta ahora. Nintendo Switch 2 por 416 euros con el cupón 'WOES39', una consola híbrida para jugar en casa o donde quieras.

por 416 euros con el cupón 'WOES39', una consola híbrida para jugar en casa o donde quieras. Garmin Forerunner 265 por 232,26 euros con el cupón 'WOES29', un reloj deportivo con una autonomía de hasta 13 días.

por 232,26 euros con el cupón 'WOES29', un reloj deportivo con una autonomía de hasta 13 días. Honor Pad X8a por 104,84 euros con el cupón 'WOES13', una opción muy económica si buscas nueva tablet.

por 104,84 euros con el cupón 'WOES13', una opción muy económica si buscas nueva tablet. Xiaomi Pad 8 por 378,59 euros con el cupón 'WOES39', tablet más potente con 12 GB de memoria RAM.

Galaxy Buds4 Pro

Comenzamos por los Galaxy Buds4 Pro, los que son, hasta ahora, los mejores auriculares de Samsung. Tienen un diseño que, además de ser cómodo, es muy elegante. Su sonido es sobresaliente, cuentan con una gran cancelación activa de ruido y su autonomía es de unas seis horas, aunque podremos cargarlos por completo entre tres y cuatro veces con el estuche. Cuestan 158,49 euros con el cupón 'WOES13'.

Nintendo Switch 2

Una vez más, es Nintendo Switch 2 de lo más destacado de una promo de AliExpress. La híbrida de la compañía japonesa es una consola muy versátil: te sirve para jugar a 4K conectada a un televisor, pero también para disfrutar de todo su catálogo en modo portátil donde quieras. Te puedes hacer con ella por 416 euros con el cupón 'WOES39', un precio que, si bien es cierto que no es el más bajo que ha tenido, sí que es más económico que los casi 500 euros que marca su PVP.

Garmin Forerunner 265

El Garmin Forerunner 265 es una opción top si buscas un nuevo reloj deportivo y tienes un presupuesto de 250 euros: lo podemos comprar por 232,26 euros con el cupón 'WOES29'. Te permite controlar de forma constante tu frecuencia cardíaca (tanto en reposo como si hay alguna anomalía), aunque también para analizar tu sueño. A la hora de entrenar, tiene varios modos diferentes y cuenta, además, con hasta 13 días de autonomía.

Honor Pad X8a

Si buscas una tablet muy económica y sencilla, la Honor Pad X8a te puede encajar muy bien. Es un dispositivo con una pantalla LCD de 11 pulgadas con 90 Hz de tasa de refresco, por lo que nos ofrecerá una buena experiencia para leer, entre otras cosas. Es ligera y, además, esta versión cuenta con 128 GB de almacenamiento (la más básica solo trae 64 GB). Es cierto que su rendimiento es bastante modesto, pero es un dispositivo que apenas cuesta 104,84 euros con el cupón 'WOES13'.

Xiaomi Pad 8

Si prefieres una tablet más potente, entonces tienes la Xiaomi Pad 8. Este dispositivo ya trae un Snapdragon 8s Gen 4 junto a 12 GB de memoria RAM en esta versión, por lo que podremos incluso usarla para jugar. Su pantalla es de 11,2 pulgadas, pero es compatible con Dolby Vision y tiene 144 Hz de tasa de refresco. La tenemos disponible por 378,59 euros con el cupón 'WOES39'.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung, Nintendo, Garmin, Honor, Xiaomi

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