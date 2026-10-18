MediaMarkt liquida sus iPhone de exposición con modelos actuales y de la anterior generación muy baratos

MediaMarkt tiene su outlet en la tienda principal, pero también tiene uno a través de eBay donde, en muchas ocasiones, solemos ver incluso mejores precios. En esta ocasión, hemos encontrado varios iPhone actuales y de la anterior generación; algunos reacondicionados y otros completamente nuevos.

iPhone 16 por 718 euros, un buen precio para el móvil de la generación anterior.

por 718 euros, un buen precio para el móvil de la generación anterior. iPhone 16 Plus por 749,90 euros, un modelo similar al anterior, pero con mayor tamaño y más batería.

por 749,90 euros, un modelo similar al anterior, pero con mayor tamaño y más batería. iPhone 16e por 589 euros, un teléfono nuevo y económico del catálogo de Apple.

por 589 euros, un teléfono nuevo y económico del catálogo de Apple. iPhone Air por 849 euros, un móvil nuevo y muy delgado con buen procesador.

por 849 euros, un móvil nuevo y muy delgado con buen procesador. iPhone 17 por 971,10 euros, el modelo más reciente de su gama.

iPhone 16

Si queremos un móvil con una buena relación calidad-precio, el iPhone 16 ahora mismo se encuentra por 718 euros. Se encuentra en estado abierto y sin usar; está nuevo con la caja abierta. Se trata de un modelo pequeño con pantalla de 6,1 pulgadas que viene con el chip A18. Es ideal para las personas que busquen comodidad a la hora de llevarlo en el bolsillo o bolso.

iPhone 16 Plus

Si lo que queremos es un móvil con prestaciones similares, pero con un tamaño más grande, el iPhone 16 Plus se encuentra por 749,90 euros. Se encuentra en estado abierto y sin usar; es un artículo de exposición. Este modelo se diferencia del anterior porque incorpora una pantalla de 6,7 pulgadas y viene con una batería más grande.

iPhone 16e

En cambio, queremos una alternativa más barata, el iPhone 16e tiene un precio de 589 euros. Lo bueno es que el móvil está totalmente nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original. También es un móvil compacto al tener una pantalla de 6,1 pulgadas, es compatible con Apple Intelligence y viene con el chip A18.

iPhone Air

Dando el salto a la generación actual de Apple, tenemos el iPhone Air por 849 euros. También se trata de un móvil totalmente nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original. Es el modelo más delgado de Apple con este formato (no plegable), viene con el chip A19 Pro y su pantalla es de 6,5 pulgadas.

iPhone 17

Por último, tenemos el iPhone 17 por un precio de 971,10 euros. Se trata de un móvil abierto, sin usar que viene de un expositor. Es uno de los modelos con mejor relación calidad-precio de este listado, ya que cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y tiene 256 GB de almacenamiento interno. Además, incorpora el procesador A19 de Apple.

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Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Apple

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