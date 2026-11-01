Harto de la basura en las carreteras, un desarrollador ha creado una “dashcam” con IA que la detecta, clasifica e informa

Harto de ver cómo la gente tiraba basura en las carreteras, un desarrollador de software se las ha ingeniado para convertir su móvil en un monitor de basura inteligente para carreteras. Con ayuda de un soporte para colocarlo en su salpicadero, el dispositivo ahora es capaz de enviar miles de pruebas a grupos de campañas contra la basura en su ciudad.

Una dashcam para la basura. Tal y como contaba la BBC, Robin Bennett, que dirige una empresa de software en Telford, ha creado la herramienta Roadside Litter con su smartphone, la cual ha registrado ya más de 3.000 informes en Shropshire, Inglaterra, y más de 28.000 en todo el Reino Unido.

Cómo empezó. Bennett declaraba al medio que se deprimía cada vez que veía tal cantidad de basura en las carreteras. Así que lo que quería saber era si solo ocurría en su ciudad, o si era un caso más amplio en el país. Para ello se puso en contacto con el grupo de campaña Clean Up Britain para preguntar en qué podía ayudar, y la app surgió de esa conversación.

Cómo funciona. La aplicación se ejecuta en un teléfono fijado al salpicadero. Bennett dice que se inicia y no hace falta hacer nada más. El software es capaz de tomar una foto cada 10 segundos automáticamente, analiza la imagen para detectar si hay basura en el arcén, clasifica lo que encuentra y sube los resultados a la plataforma. La pantalla se apaga al cabo de un minuto aproximadamente, así que no molesta al conductor.

La app clasifica la basura que ve en las imágenes y éstas se puntúan según los informes de diferentes conductores, carreteras y días. De esta manera se pueden comparar y sumar. Los datos proceden de los propios conductores, así que se van actualizando conforme se vaya utilizando la app.

Las zonas más afectadas. Bennett contaba al medio que la basura era especialmente común cerca de pequeñas tiendas de conveniencia, locales de comida rápida y áreas de servicio en carreteras. El desarrollador achaca esto a que algunas personas básicamente terminan de comer y tiran la bolsa por la ventanilla, cosa que en el año 2026 de nuestro señor, igual habría que mirárselo.

Bennett comparte los datos con Clean Up Britain, con la esperanza de que esto empuje a las autoridades a actuar. El Consejo de Shropshire aseguraba a la BBC que reconocía la importancia de mantener sus carreteras limpias y atractivas. Un portavoz del organismo también admite haberse puesto en contacto con National Highways (la empresa pública del gobierno encargada de gestionar y mantener la red de carreteras) sobre formas de mejorar la gestión de la basura en las carreteras A5 y A49, dos de las más transitadas del condado.

Imagen de portada | Matthias Gellissen

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