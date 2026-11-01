Teles por menos de 80 euros, los Galaxy Buds4 Pro a mínimo histórico y más: AliExpress sigue con muchas ofertas top en tecnología

Seguimos este domingo, 1 de noviembre, revisando la promo del 11.11 de AliExpress. Ya os hemos contado que hay móviles a muy buen precio, independientemente de si estás buscando algo asequible o uno de gama alta. En esta ocasión, nos vamos a centrar en más variedad de dispositivos, aunque antes de ello vamos a pararnos un momento para mostraros los cupones de descuento de esta promo.

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 2 cupón 3 3 euros 18 euros XATAKAES03 ESD1103 AEES03 8 euros 45 euros XATAKAES08 ESD1108 AEES08 12 euros 69 euros XATAKAES12 ESD1112 AEES12 23 euros 135 euros XATAKAES23 ESD1123 AEES23 39 euros 230 euros XATAKAES39 ESD1139 AEES39 58 euros 325 euros XATAKAES58 ESD1158 AEES58 75 euros 429 euros XATAKAES75 ESD1175 AEES75 100 euros 500 euros - ESD11100 - 120 euros 600 euros - ESD11120 -

Los cupones no son combinables entre sí, pero podemos utilizar uno y recibir además un descuento adicional si utilizamos PayPal como forma de pago. Uniendo estas dos cosas, lo cierto es que podremos conseguir dispositivos de todo tipo a precios que no solemos ver el resto del año. A continuación os dejamos cinco de ellos que nos parecen especialmente interesantes:

Xiaomi TV A 32 por 79,11 euros, un televisor muy económico ideal para dormitorios o cocinas.

por 79,11 euros, un televisor muy económico ideal para dormitorios o cocinas. Garmin Forerunner 255 por 106,15 euros, un reloj deportivo con hasta 14 días de autonomía.

por 106,15 euros, un reloj deportivo con hasta 14 días de autonomía. POCO Pad M1 por 138,31 euros, tablet con una pantalla de 12 pulgadas y 120 Hz.

por 138,31 euros, tablet con una pantalla de 12 pulgadas y 120 Hz. Monitor Xiaomi G27i por 95,10 euros, un monitor económico de 27 pulgadas con 200 Hz de tasa de refresco.

por 95,10 euros, un monitor económico de 27 pulgadas con 200 Hz de tasa de refresco. Galaxy Buds4 Pro por 122 euros, gran precio para los mejores auriculares de Samsung.

Xiaomi TV A 32

Si estás buscando un televisor muy económico y compacto para una habitación pequeña, este Xiaomi TV A 32 es una opción genial. Tiene 32 pulgadas y resolución Full HD, suficiente para este tamaño de diagonal. Cuenta con una tasa de refresco de 60 Hz, es compatible con Dolby Audio y tiene sistema operativo Google TV, fácil e intuitivo de usar. Sale por 79,11 euros con el cupón 'XATAKAES12' (o una de sus alternativas) y pagando con PayPal.

Garmin Forerunner 255

Si buscas un reloj deportivo y quieres uno económico con buena autonomía, el Garmin Forerunner 255 es una muy buena opción: sale por 106,15 euros usando el código 'XATAKAES23' y pagando con PayPal. Es un dispositivo ligero y cómodo de usar, pudiendo incluso usarse para nadar gracias a su resistencia al agua de 5 ATM. Además, cuenta con una autonomía de hasta 14 días.

POCO Pad M1

La POCO Pad M1 es una tablet económica que cuenta con una pantalla de 12,1 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que ofrece una experiencia fluida a la hora de jugar o leer texto. Tiene una batería de 12.000 mAh, procesador Snapdragon 7s Gen 4 y un sistema de cuatro altavoces compatible con Dolby Atmos. Sale por 138,31 euros con el cupón 'XATAKAES23' y pagando con PayPal.

Monitor Xiaomi G27i

También tenemos monitores gaming en AliExpress, como este Xiaomi G27i. Es una pantalla de 27 pulgadas con panel IPS y una tasa de refresco de 200 Hz, lo que, sumado a su tiempo de respuesta de 1 ms, va a hacer que tengamos una muy buena experiencia a la hora de jugar. Es compatible con FreeSync Premium y tiene resolución Full HD. Su precio es de 95,10 euros usando el código 'XATAKAES12' y pagando con PayPal.

Galaxy Buds4 Pro

Terminamos esta selección con los Galaxy Buds4 Pro, los mejores auriculares de Samsung hasta el día de hoy. Ofrecen una muy buena experiencia sonora, tienen una cancelación de ruido que funciona genial y su autonomía cumple con buena nota. Los tenemos disponibles a uno de sus mejores precios hasta la fecha: salen por 122 euros con el código 'XATAKAES23' y pagando con PayPal.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | AliExpress, Xiaomi, Samsung, Garmin

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