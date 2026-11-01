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Teles por menos de 80 euros, los Galaxy Buds4 Pro a mínimo histórico y más: AliExpress sigue con muchas ofertas top en tecnología

  • La Promo del 11.11 tiene cupones de descuento de hasta 120 euros

  • Pagando con PayPal nos llevaremos, además, un descuento adicional

Promo 11 Del 11 Aliexpress
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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916 publicaciones de Juan Lorente

Seguimos este domingo, 1 de noviembre, revisando la promo del 11.11 de AliExpress. Ya os hemos contado que hay móviles a muy buen precio, independientemente de si estás buscando algo asequible o uno de gama alta. En esta ocasión, nos vamos a centrar en más variedad de dispositivos, aunque antes de ello vamos a pararnos un momento para mostraros los cupones de descuento de esta promo.

Galaxy Buds4 Pro

Galaxy Buds4 Pro

PVP en AliExpress (con descuentos) — 122,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Descuento

compra mínima

cupón 1

cupón 2

cupón 3

3 euros

18 euros

XATAKAES03

ESD1103

AEES03

8 euros

45 euros

XATAKAES08

ESD1108

AEES08

12 euros

69 euros

XATAKAES12

ESD1112

AEES12

23 euros

135 euros

XATAKAES23

ESD1123

AEES23

39 euros

230 euros

XATAKAES39

ESD1139

AEES39

58 euros

325 euros

XATAKAES58

ESD1158

AEES58

75 euros

429 euros

XATAKAES75

ESD1175

AEES75

100 euros

500 euros

-

ESD11100

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120 euros

600 euros

-

ESD11120

-

Los cupones no son combinables entre sí, pero podemos utilizar uno y recibir además un descuento adicional si utilizamos PayPal como forma de pago. Uniendo estas dos cosas, lo cierto es que podremos conseguir dispositivos de todo tipo a precios que no solemos ver el resto del año. A continuación os dejamos cinco de ellos que nos parecen especialmente interesantes:

  • Xiaomi TV A 32 por 79,11 euros, un televisor muy económico ideal para dormitorios o cocinas.
  • Garmin Forerunner 255 por 106,15 euros, un reloj deportivo con hasta 14 días de autonomía.
  • POCO Pad M1 por 138,31 euros, tablet con una pantalla de 12 pulgadas y 120 Hz.
  • Monitor Xiaomi G27i por 95,10 euros, un monitor económico de 27 pulgadas con 200 Hz de tasa de refresco.
  • Galaxy Buds4 Pro por 122 euros, gran precio para los mejores auriculares de Samsung.
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Xiaomi TV A 32

Xiaomi A 32 2026

Si estás buscando un televisor muy económico y compacto para una habitación pequeña, este Xiaomi TV A 32 es una opción genial. Tiene 32 pulgadas y resolución Full HD, suficiente para este tamaño de diagonal. Cuenta con una tasa de refresco de 60 Hz, es compatible con Dolby Audio y tiene sistema operativo Google TV, fácil e intuitivo de usar. Sale por 79,11 euros con el cupón 'XATAKAES12' (o una de sus alternativas) y pagando con PayPal.

Xiaomi TV A 32

Xiaomi TV A 32

PVP en AliExpress (con descuentos) — 79,11
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Garmin Forerunner 255

Garmin Forerunner 255

Si buscas un reloj deportivo y quieres uno económico con buena autonomía, el Garmin Forerunner 255 es una muy buena opción: sale por 106,15 euros usando el código 'XATAKAES23' y pagando con PayPal. Es un dispositivo ligero y cómodo de usar, pudiendo incluso usarse para nadar gracias a su resistencia al agua de 5 ATM. Además, cuenta con una autonomía de hasta 14 días.

Garmin Forerunner 255

Garmin Forerunner 255

PVP en AliExpress (con descuentos) — 106,15
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
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POCO Pad M1

Poco M1

La POCO Pad M1 es una tablet económica que cuenta con una pantalla de 12,1 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que ofrece una experiencia fluida a la hora de jugar o leer texto. Tiene una batería de 12.000 mAh, procesador Snapdragon 7s Gen 4 y un sistema de cuatro altavoces compatible con Dolby Atmos. Sale por 138,31 euros con el cupón 'XATAKAES23' y pagando con PayPal.

Xiaomi POCO Pad M1

Xiaomi POCO Pad M1

PVP en AliExpress (con descuentos) — 138,31
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Monitor Xiaomi G27i

Monitor Xiaomi G27i

También tenemos monitores gaming en AliExpress, como este Xiaomi G27i. Es una pantalla de 27 pulgadas con panel IPS y una tasa de refresco de 200 Hz, lo que, sumado a su tiempo de respuesta de 1 ms, va a hacer que tengamos una muy buena experiencia a la hora de jugar. Es compatible con FreeSync Premium y tiene resolución Full HD. Su precio es de 95,10 euros usando el código 'XATAKAES12' y pagando con PayPal.

Monitor Xiaomi G27i

Monitor Xiaomi G27i

PVP en AliExpress (con descuentos) — 95,10
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Galaxy Buds4 Pro

Galaxy Buds4 Pro Pivot

Terminamos esta selección con los Galaxy Buds4 Pro, los mejores auriculares de Samsung hasta el día de hoy. Ofrecen una muy buena experiencia sonora, tienen una cancelación de ruido que funciona genial y su autonomía cumple con buena nota. Los tenemos disponibles a uno de sus mejores precios hasta la fecha: salen por 122 euros con el código 'XATAKAES23' y pagando con PayPal.

Galaxy Buds4 Pro

Galaxy Buds4 Pro

PVP en AliExpress (con descuentos) — 122,00
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | AliExpress, Xiaomi, Samsung, Garmin

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