El 7 de noviembre llega a Aldi (por 8,99 euros) esta tira LED RGB recortable con mando a distancia

Renovar la iluminación de casa, darle un toque ambiental al mueble de la televisión o crear una atmósfera más atractiva en la zona de trabajo no requiere gastar grandes sumas ni meterse en complicadas instalaciones eléctricas.

A menudo, las tiras LED son la solución más rápida y económica para transformar un espacio en cuestión de minutos. Para quienes buscan equipar su salón o setup por muy poco dinero, Aldi lanza el viernes esta tira LED RGB de Casalux por 8,99 euros.

Si no quieres esperar o, simplemente, no tienes un supermercado Aldi cerca, en Amazon, la tira LED más vendida es esta de la firma Hovvida, que está disponible por 12,99 euros en su versión de 10 metros (aunque la puedes comprar en otras medidas - hasta 30 metros-) y que viene con mando a distancia y también la puedes controlar desde el móvil.

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Una tira flexible y que se instala fácilmente

Este modelo de Aldi destaca por su flexibilidad y su facilidad de montaje, siendo un accesorio idóneo para colocar detrás de pantallas, bajo estanterías o a lo largo del zócalo del mueble del salón.

Sus cinco metros de longitud proporcionan un alcance generoso para rodear marcos de televisión grandes o escritorios completos, con la ventaja de poder cortarse a la medida exacta necesaria mediante las marcas indicadas.

Permite seleccionar entre diferentes tonos de color para adaptar el ambiente según el momento, ya sea para ver una película, jugar a videojuegos o disponer de una luz tenue de fondo.

El mando a distancia incluido facilita el encendido, el apagado, la selección de color y el ajuste de efectos luminosos sin tener que manipular el enchufe o la tira directamente. Por último, se puede destacar que su instalación es muy sencilla, mediante la banda adhesiva que incorpora en la parte trasera y que permite fijarla limpiamente sobre superficies lisas como madera, plástico o cristal.

⚡ EN RESUMEN: tira leg rgb casalux en aldi ✅ LO MEJOR Totalmente adaptable: su formato recortable permite ajustarla con precisión al tamaño exacto del mueble o monitor.

su formato recortable permite ajustarla con precisión al tamaño exacto del mueble o monitor. Montaje rápido y limpio: su tira adhesiva integrada permite colocarla en minutos sin necesidad de herramientas ni taladros. ❌ LO PEOR Sin conectividad inteligente o app... No dispone de conexión WiFi ni Bluetooth para vincular con Alexa, Google Home o aplicaciones móviles, dependiendo exclusivamente del mando de infrarrojos.

No dispone de conexión WiFi ni Bluetooth para vincular con Alexa, Google Home o aplicaciones móviles, dependiendo exclusivamente del mando de infrarrojos. Adhesivo básico... En superficies con textura, porosas o expuestas a mucho calor, la banda adhesiva de fábrica puede perder agarre con el tiempo. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres amortiguar la luz detrás de la televisión, es ideal para colocar tras la tele y reducir la fatiga visual al ver series o películas a oscuras. ⛔ NO LO COMPRES SI... Deseas controlar las luces por voz mediante Alexa o Google Assistant o crear rutinas automatizadas, es mejor optar por modelos inteligentes, como los de TP-Link Tapo.

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Imágenes | Aldi

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