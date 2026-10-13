Llevábamos tiempo preguntándonos por qué no había más videojuegos desarrollados con IA y Epic acaba de dar la respuesta

Hace unos días, Google presentó Playground, una IA que creaba juegos con sólo pedírselo. Algunas voces empezaron con eso de "es el fin de los videojuegos", pero realmente es algo que apunta a un mercado fuera del artístico: videojuegos promocionales para productos. Dudo que alguien quiera jugar a un solo videojuego salido de ahí, pero como la IA no para de encandilar a los ejecutivos, ahora sí ha ocurrido algo que puede tener consecuencias para más de media industria.

Epic Games no sólo tiene 'Fortnite' o una tienda que palidece frente a Steam: son los responsables de Unreal 5, el motor gráfico que se ha convertido en el pegamento de la industria del videojuego. Y, como señala Bloomberg, acaban de abrazar el código y el arte hecho por inteligencia artificial para, al menos, un juego de 'Marvel' y 'Star Wars'.

IA primero. Fruto de un acuerdo de 1.500 millones de dólares entre Disney y Epic, la compañía de videojuegos está trabajando en un shooter con temática de Marvel y Star Wars. Aunque ha trascendido muy, muy poco sobre el proyecto, se sabe que está ahí aunque no su estado, y puede que el informe publicado por Jason Schreier en Bloomberg nos de pistas de que va más lento de lo deseado.

Según el reportaje, y citando a empleados anónimos cercanos al proyecto y reportes internos de empleados, desde la dirección se ha lanzado una máxima: "ya no habrá código escrito a mano". La idea es usar modelos como Claude de Anthropic para acelerar el desarrollo mientras los humanos se encargan de gestionar y guiar el código. No es lo único, ya que el arte también se va a generar mediante "flujos de trabajo completos con IA".

El problema es quién lo dice. Como apuntan en Ars Technica, realmente esto no es algo que pille por sorpresa. Tim Sweeney, CEO de Epic, es un entusiasta de la IA que no ha comentado nada sobre lo de Bloomberg, pero justo tras la publicación del artículo escribió en Twitter que la empresa debía pivotar hacia la IA para conseguir "una aceleración máxima". Según él, "el objetivo no es hacer lo mismo con menos personas, sino permitir que todos aquí construyan más y mejores cosas y aportar los beneficios a todos los equipos que usan Unreal".

Esto lo dice el mismo año en el que, sólo en marzo, despidieron a más de 1.000 empleados que trabajaban en 'Fortnite' debido a una recesión en el juego multijugador. Y el problema es que Epic no es sólo un estudio más, sino la que desarrolla el motor gráfico más popular entre los profesionales del sector. En Unreal Engine 5.8, Epic integró modelos de Claude y Gemini y la próxima versión del motor contará con un protocolo para conectar modelos de IA de forma más sencilla.

De hecho, el CEO se ha posicionado contra la postura de Steam de obligar a los desarrolladores a informar si su juego emplea IA generativa de algún modo para que los usuarios sepamos si comprarlo o no porque, en un futuro, todos los juegos tendrán IA en un punto u otro de la producción.

"Gran parte de la industria desearía estar de vuelta en 2016, pero no es así. Nuestro trabajo, como proveedores de herramientas y tecnología para gran parte de la industria, es diseñar para el presente real y para el futuro que está por llegar. Personalmente, me siento optimista al respecto y lo veo como algo empoderador para los creadores" - Tim Sweeney

Defensores. Epic no está sola en esta apuesta. Akihiro Hino, CEO del estudio japonés Level-5 (responsables de los juegos de Layton o los 'Yo-kai Watch'), dijo en mayo del año pasado que entre el 80 y 90% del código de su empresa ya lo escribe la IA y luego es revisado por programadores humanos, defendiendo que es algo que acortará el desarrollo de las superproducciones entre cinco y diez años. Shift Up, el estudio surcoreano responsable de 'Stellar Blade', ha abrazado con ganas la IA, apuntando que con 150 personas pueden hacer lo mismo que otros equipos con 1.000 o 2000 personas.

Esa adopción, sin embargo, no siempre llega con transparencia. Estos últimos meses hemos visto numerosos casos de 'assets' visuales creados por IA que llegan al juego final y luego los desarrolladores defienden que sólo era un arte temporal y que no debía estar ahí (pasó en el ganador del GOTY del año pasado, 'Clair Obscur: Expedition 33'), elementos creados por IA generativa como las tarjetas de jugador de 'Call of Duty Black Ops 7' y casos curiosos como el del equipo de 'Amsterdam 1666' diciendo que el juego lo está creando un pequeño equipo de artesanos... para terminar abrazando la IA.

Detractores. Pero una cosa es lo que opina el lleva el traje y otra lo que consideran quienes hacen los videojuegos. En una encuesta a 2.300 profesionales de la industria lanzada por la GDC, se indica cómo más de un tercio de ellos usan herramientas de IA como parte de su trabajo. Desgranando ese 36%, encontramos que la herramienta más utilizada es ChatGPT (74%), seguida por Gemini (37%) y Copilot (22%). Y los usos más comunes son lluvias de ideas (81%), asistencia en código (47%) y creación de prototipos (35%).

Frente a ese uso está el dato de que el 52% de los profesionales encuestados consideran que la IA generativa está teniendo un impacto negativo en la industria. Es un 22% más respecto al 30% de 2024 y del 18% de 2023, cuando estas herramientas empezaron a explotar. Dentro de los sectores más negativos tenemos a los trabajadores de arte visual y técnico (64%), los de diseño y narrativa (63%) y programación (59%) con las opiniones más desfavorables.

Más datos interesantes: si en 2025 el 13% de los encuestados consideraban que la IA generativa tendría un impacto positivo en la industria, ahora ese porcentaje cae hasta el 7%. Y, dentro de los que consideran que aporta algo positivo están los ejecutivos y los que tienen cargos operativos y comerciales.

Problemas. Más allá de la cuestión ética, está el problema práctico: qué ocurre cuando haya que mantener, depurar y ampliar código que no esté escrito por una persona. Un análisis reciente evidencia que la duplicación de código ha subido un 81% desde el uso de la IA debido a que, cada vez que se quiere algo nuevo, la IA crea un paquete nuevo, generando una cantidad inmensa de código que no se reescribe, sino que se entierra con el nuevo código.

Los análisis apuntan que esa duplicación está creciendo menos que antes con las nuevas versiones, pero es algo que sigue ahí. Luego está el asunto de la velocidad, ya que experimentos sobre esto apuntaron que los desarrolladores que usaban IA pensaban que estaban yendo un 24% más rápido en su trabajo cuando, realmente, estaban tardando un 19% más en completar tareas.

Por último, el precio de los tokens, que es la unidad de medida y cobro de los modelos. A medida que se use más y más IA, se gastarán más de estos 'créditos' y puede terminar saliendo muy caro a las empresas. Sólo queda esperar a ver cómo sale ese experimento de un shooter entre 'Star Wars' y 'Marvel'.

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