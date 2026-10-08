Adobe había conseguido que Photoshop fuera un muro de pago inexpugnable, hasta que alguien envió un ejército de LLMs

Hay mucha gente que mantiene una relación tóxica con la suite de Adobe. Photoshop, Illustrator, InDesign y Premiere son aplicaciones esenciales en el flujo profesional, pero las decisiones comerciales más recientes no han gustado, al igual que las subidas de precio o los límites de uso tan agresivos en una IA que Adobe ha convertido en una pata esencial del negocio. Con lo que no contaban es con que llegara una persona y, en 'cuatro ratos', reventara toda la suite de Adobe de arriba a abajo, creando alternativas gratis para Photoshop, Premiere y el resto de herramientas.

Pues eso es ArtCraft y, aunque está hecho con vibe coding usando Opus 5.5, resulta que funciona para un uso básico y hasta se siente como aquel Photoshop 2020 anterior a toda la carga de IA.

ArtCraft aka Suite de Adobe. Hasta hace unos días, ArtCraft era una plataforma que permitía crear imagen y vídeo con inteligencia artificial generativa. Una de tantas, pero hace unos días, Brandon Thomas, uno de los trabajadores de la plataforma, soltó la bomba. "He codificado reemplazos con vibe coding para siete de las apps de Adobe en Rust y de código abierto", compartiendo acto seguido los enlaces. ¿Qué apps? Pues...

PhotoCraft - Photoshop

VectorCraft - Illustrator

FilmCraft - Premiere Pro

LightCraft - Lightroom

PdfCraft - Adobe Acrobat

EffectCraft - After Effects

DesignCraft - InDesign

Funciona. En Github está todo detallado, aunque también son herramientas accesibles a través de ArtCraft y llama la atención que están para Windows, macOS y Linux, plataforma en la que Adobe nunca ha dado soluciones creativas profesionales. Y el tema es que... no va mal.

Mi compañero Isra lleva unos días probando PhotoCraft y afirma que las funciones básicas están ahí, no hay rastro de las herramientas de IA de Photoshop y que ocupa apenas unos megas para dar un resultado más que digno para alguien que quiera una experiencia como la de Photoshop 2020. Ahora bien, no es un reemplazo total, al menos por el momento. Por ejemplo con necesidades más específicas no ven que sea demasiado útil ahora mismo.

Ya hay bastantes vídeos en los que lo prueban y lo cierto es que es sorprendente.

Alfa muy alfa. En el GitHub, los creadores apuntan lo siguiente:

"PhotoCraft está en alfa temprana y queremos ser claros sobre dónde se encuentra: buena parte de las funciones de Photoshop existen de alguna forma, pero todavía no es un sustituto para el trabajo profesional diario. Las mayores carencias son las funciones de IA y generativas, unas veinte herramientas, la profundidad en tipografías y flujos profesionales, y la compatibilidad con plug-ins"

Ese "todavía" indica que van a seguir profundizando a ver hasta dónde pueden implementar todo lo que falta ahora en las diferentes herramientas. De hecho, emplazan a su Discord para que los usuarios den feedback sobre lo que se rompe por el camino.





Protegido. Este proyecto se define como una implementación clean-room. Básicamente, es una técnica en la que un equipo examina un sistema y escribe una especificación mientras otro, sin relación con el primero, implementa esa especificación. El objetivo es que el resultado sea independiente del original. En su día, ya ocurrió con los clones de la BIOS de IBM y se hace para no usar ningún tipo de material de la app o sistema original para poder demostrar que no hay copia del original y defenderse así de una reclamación de derechos.

Los creadores afirman que estas apps se han construido sólo a partir de especificaciones públicas y del comportamiento observable de los programas de Adobe, sin usar ningún tipo de código, shaders o recursos propietarios de Adobe. De hecho, si Photocraft puede leer archivos PSD es porque Adobe publicó las especificaciones del formato para que otros programas puedan leer y escribir encima. Pixelmator o Photopea, por ejemplo, abren PSD sin problema.

"La muerte del código cerrado". En Twitter está la sospecha (que habría que probar) de que lo que hicieron fue descompilar los programas para, a partir de ese código, generar nuevas especificaciones con vibe coding. No hay pruebas, pero resulta llamativo que se haya hecho un trabajo tan fiel al original en tan poco tiempo y en tantas herramientas de la suite creativa de Adobe.

Pero claro, desde que se hizo público este proyecto, hay voces que apuntan a la muerte del código cerrado. Una es la del propio Thomas, afirmando que la era del código cerrado ha terminado, algo que en Lumien califican como una provocación con cierto sentido. Para lograr una fidelidad perfecta con la suite de Adobe "dentro de un mes", como pretende conseguir Thomas, se requiere muchísimo más trabajo, pero es evidente que el vibe coding está acelerando muchísimo las cosas y proteger el código es posible que ya no sirva de nada.

Los problemas del vibe coding. Ahora bien, aunque es de código abierto e invitan a quien quiera a participar para acelerar las cosas, no deja de ser código generado con asistencia de IA y agentes, con lo que ello implica. Un código escrito por humanos suele (o debería) estar ordenado para que, si algo falla, se sepa dónde mirar para parchearlo. El código generado con vibe coding está bien para apps personales sencillas, pero cuando se trata de proyectos mayores, ese código puede incluir elementos que un humano nunca utilizaría.

Ya se han hecho pruebas de esto incluso para desarrollar videojuegos y, aunque es una herramienta interesante, también es fácil que se convierta en un galimatías. Si ese código lo ha escrito una máquina, cuando algo se rompa, el humano va a tardar más tiempo en encontrar la fuente del error. En el vídeo que dejo a continuación también se expone que hay cosas útiles, como el buscador de bugs.

Descontrol. Más allá de clones de programas, es evidente que la programación con IA está acelerando todo muchísimo, y un ejemplo son las recompilaciones de videojuegos para PC. Desde hace años hay una serie de proyectos para que juegos de consolas se ejecuten de forma nativa (y no en un emulador) en un PC. Un ejemplo es el veterano 'The Legend of Zelda Twilight Princess', llamado 'Dusk', que es fruto de años de trabajo humano.

Sin embargo, con el vibe coding, esto se ha acelerado. Cada dos por tres vemos recompilaciones de juegos de consola para PC, pero el problema de muchas de ellas es que han sido hechas con la IA y, aunque abren el juego y cargan algunas pantallas, enseguida se rompe y es complicado saber meter mano al código debido a que, al contrario que el de 'Dusk', no lo ha hecho una persona.

Pero bueno, para evitar esos problemas, el proyecto de ArtCraft tiene una serie de reglas para estructurar el trabajo colaborativo. Sólo contaba los problemas del vibe coding como contexto por si no sabías muy bien qué era y lo que puede acarrear.

Alternativas gratis y profesionales. Al final, PhotoCraft y el resto de la suite de ArtCraft es un proyecto interesante e incluso una herramienta que puede ser útil para muchos usuarios, pero como ellos mismos afirman, no sustituye por el momento a la suite original. De hecho, si lo que quieres es un Photoshop, te recomiendo Affinity o Gimp (tiene un mod para que luzca exactamente igual que Photoshop). Y si quieres una alternativa gratis a Premiere Pro, DaVinci Resolve tiene una versión gratuita que es extremadamente potente.

Esas tres son alternativas que uso casi a diario (porque ni loco me suscribo a Adobe) y funcionan de maravilla. Eso sí, tendré un ojo puesto en la suite de ArtCraft porque parecen decididos a reventar por completo el negocio de Adobe.

En Xataka | La lucha por preservar los videojuegos físicos tiene un precedente poco halagüeño: cuando Adobe dejó de vender Photoshop