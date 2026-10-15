Los creadores de 'Fortnite' dicen que "programar es difícil", así que han pedido a la IA que les rehaga la Epic Store

Me gustaría decir que esa frase es una licencia que me he tomado, pero realmente es algo literal. En un mensaje publicado ayer en la página de novedades de Epic Games, la compañía que ahora es la del 'Fortnite' y la del Unreal Engine 5, pero que ha programado herramientas como Unreal Engine 3 y 4, además de juegos del calibre de 'Unreal Tournament' y 'Gears of War', afirmó que, como "programar es difícil, en lugar de eso hemos vibecodeado un nuevo Epic Games Launcher que es más rápido, tiene mejor respuesta que el actual y también un nuevo diseño".

Y gracias a la IA, tiene elementos tan innovadores como... un carrito de la compra. Por dónde empezar...

En corto. La Epic Store se lanzó en diciembre de 2018 con un planteamiento extremadamente simple. No tenía sistema de guardado en la nube, lista de deseos o algo tan básico como el carrito de la compra. Llegó un punto en el que el anterior vicepresidente de Epic, Steve Allison, admitió que la app "apestaba" y que llevaba años necesitando arreglar cosas básicas. Sólo tenía dos reclamos: juegos gratis semanales (y ya hablaremos de esto) y exclusivas temporales como el sonado caso de 'Borderlands 3'.

Aunque con el tiempo terminaron arreglando algunas cosas y añadiendo otras, es evidente que necesitaban ponerse las pilas para plantar cara al gran rival en PC. Y, como se ve que programar una app es mucho más difícil que hacer el motor gráfico que sustenta buena parte de la industria, se lo han pedido a la IA. En la publicación del blog, Epic detalla las siguientes mejoras para el nuevo launcher:

Puedes formar grupos y hablar por chat de voz con tus amigos en Fortnite, Epic Games Store y la app de Epic Games.

Selecciona cualquier juego para consultar su estado, detalles y controles.

Conecta tus bibliotecas de PC para tener todos los juegos del ordenador en un mismo launcher.

Puedes cambiar de vista entre cuadrícula o lista, persoanlizando la barra superior con tus juegos y apps favoritas.

Diseño más limpio para encontrar juegos de forma más fluida en tu colección.

Puedes consultar la velocidad de descarga, lectura, escritura y descargas activas. Esto ya lo hacían en cierto modo, no sé por qué tanto énfasis.

Siempre con Steam en la boca. De verdad, todo lo de antes no es lo que Steam y GOG hacen desde hace lustros, sino lo que ahora puede hacer la Epic Store y que no habría sido posible si no es con ayuda de la IA. Dejando el sarcasmo a un lado, otra de las características que destacan es que la app ahora se inicia más rápido, tiene una navegación más ágil entre biblioteca y tienda y consume menos recursos cuando se ejecuta en segundo plano.

Para demostrarlo, se han vuelto a comparar con Steam (porque es algo recurrente en Epic y por parte de Tim Sweeney, el CEO de la compañía):

Ya lo han probado. Epic describe el nuevo launcher no como un lavado de cara, sino como un nuevo pilar fundacional para el programa que ahora está disponible, además de para Windows y Mac, para Linux. Y lo interesante es que puedes echar un ojo desde ya mismo porque la preview ya está disponible para descargar.

Es eso, una versión preliminar, pero si no te fías, ya hay quien ha probado este nuevo desarrollo de la IA, descubriendo que la experiencia no es tan óptima como debería ser en un launcher/tienda de finales de 2026.

¿Suficiente? Pues ya veremos si estos cambios son suficientes (cuando se pula la tienda, claro) como para quitar una mínima parte del pastel a Steam. Ese es el gran objetivo de Epic Games que, de momento, está saliendo regular. Para desarrolladores, la tienda tenía cosas interesantes como un mayor reparto de porcentaje de ganancias para los creadores de juegos, pero al final la base de jugadores en PC está en Steam, con GOG siendo el feudo de los que quieren mantener sus juegos en propiedad.

Al margen de las exclusividades y juegos gratis, la de Epic no ofrece nada especial. Es más, hay un dato sangrante. Según un informe de la propia Epic, en 2025 se regalaron 100 juegos que se reclamaron 662 millones de veces. Eso indicaría que efectivamente hay gente, ¿verdad? Sin embargo, la segunda parte del informe es que los jugadores simultáneos de la versión de Steam suben de media un 40% mientras el juego es gratis en Epic.

Es decir: los jugadores entran, consiguen el juego gratis, pero luego esa semana hay más gente jugando al mismo juego en Steam que en la propia Epic. EL propio Steve Allison comentó que menos del 20% de aquellos que reclaman los juegos gratis de la Epic Store acaban comprando algo en la tienda. Según otros informes, Steam acumula el 74% del gasto de jugadores en el mercado de PC frente al 3% de Epic.

Se nos va de las manos el vibe coding. Pero bueno, sólo el tiempo dirá si con esto consiguen remontar, aunque lo tienen complicado cuando, como decimos, enfrente tienen a una Steam que tiene ofertas cada dos por tres, a la comunidad, una base solidísima y buenas políticas para el consumidor. También a una GOG que no es ni remotamente tan grande, pero es la mejor tienda de juegos digitales del mercado al ofrecer juegos que son para el que los compra, no simples licencias de uso.

Sobre la nueva tienda de Epic programada por la IA, pues tampoco es que sorprenda. Hace unos días ya contamos que la propia compañía estaba pivotando hacia la IA para desarrollar tanto el código como el arte de sus juegos, siendo un ejemplo el futuro y secretísimo juego de Marvel y Star Wars que están desarrollando.

Al final, estamos en un periodo en el que cada día vemos que llegan a PC juegos de consolas 'recompilados' gracias a la IA, en el que una persona fusila la suite de Adobe en dos tardes gracias al vibe coding y que hasta gigantes como Xbox (con Xbox Labs) o la propia Epic están mirando con ojos golosos el desarrollo con IA. Las dos han despedido recientemente a miles de trabajadores y, mientras algunos se preguntan si tiene algo que ver con la IA, sólo puedo pensar que más vale que no se caigan los palos del sombrajo porque como al final esto sea una burbuja, a ciertas empresas les va a costar recuperarse.

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