Han simulado el amanecer cósmico con un detalle sin precedentes. El resultado parece un salvapantallas de otro Universo

Unos científicos han creado la mejor simulación hasta el momento del nacimiento de la Vía Láctea. El resultado es un vídeo hipnótico que me encantaría reproducir en el techo de mi habitación para los momentos de insomnio; pero, además, ayuda a comprender fenómenos relacionados con la formación de las galaxias que nos habían tenido desconcertados hasta ahora.

James Webb al rescate. Para llevar a cabo esta simulación, bautizada como MEGATRON, los científicos liderados por Harley Katz, de la Universidad de Chicago, usaron datos de los tres primeros años de trabajo del Telescopio Espacial James Webb. A toda esa información se sumaron los parámetros de la física que se consideran relevantes en la formación de una galaxia. Estos incluyen la gravedad, el movimiento del gas, la radiación, y los cambios químicos que pueden suponer tanto el nacimiento como la muerte de estrellas.

Varias simulaciones. Con todo esto, hicieron un total de siete simulaciones, comenzando en el amanecer cósmico, cuando las primeras estrellas comenzaron a brillar, unos 100 millones de años después del Big Bang. Algunas de esas simulaciones se extendieron hasta 600 millones de años después del Big Bang, mientras que otras llegaron al principio del mediodía cósmico, unos 2.000 millones de años tras la gran explosión.

Del resultado de esas simulaciones, donde se observan las primeras etapas del amanecer cósmico como si apuntásemos con nuestros telescopios actuales, se ha elegido la que más se parece a lo que habría sido el nacimiento de nuestra Vía Láctea, ya que se centra en una región del espacio en la que se debería formar una galaxia de su masa. Así, se puede ver que nuestra galaxia, o una parecida a ella, se habría formado cuando varias galaxias pequeñas del primer Universo se encontraron y se fusionaron.

El problema del hierro. El proyecto MEGATRON no está dirigido solo a simular el nacimiento de la Vía Láctea. O al menos de una galaxia de masa similar a la nuestra. También busca aportar respuestas a cuestiones de otras galaxias que hasta ahora habían sido un misterio. Por ejemplo, responde al problema del hierro. Este metal se produce normalmente en las estrellas más masivas, de modo que cuanto mayor es el tamaño de una galaxia, mayor proporción de hierro respecto al hidrógeno debe haber. Sin embargo, en algunas galaxias enanas no se cumple dicha tendencia. Tienen una proporción de hierro demasiado alta para su tamaño.

Gracias a estas simulaciones, se ha podido comprender el motivo. Y es que algunas de las primeras estrellas del Universo, las conocidas como población III, explotaron en un tipo especial de supernova que genera mucho hierro. Normalmente, en un halo muy pequeño la explosión expulsaría el hierro y este se perdería. Sin embargo, la luz ultravioleta de la galaxia primitiva retrasa el nacimiento de esas estrellas hasta que el halo es lo bastante grande como para retener lo que sueltan. Así queda un nivel de hierro más o menos parecido también en algunas de las galaxias enanas.

La limitación de los núcleos galácticos activos. Los propios autores de estos estudios reconocen que la simulación tiene una gran limitación: no se incluyen los núcleos galácticos activos. Estos son agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias que “tragan” gas con mucha intensidad. Lógicamente, influyen en la evolución galáctica. Sin embargo, en la simulación no se han tenido en cuenta porque se sabe muy poco sobre su funcionamiento, de modo que modelarlos obligaría a hacer suposiciones poco fiables. Por eso, esta no es la mejor simulación del nacimiento de las galaxias que se podría obtener, pero sí la mejor que hemos obtenido hasta ahora. Y encima es preciosa. Lo tiene todo.

Imagen | Graham Holtshausen (Unsplash)

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