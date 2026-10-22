Madrid encara el reto más complicado de la A-5 con el corte total del tráfico para alcanzar "el punto de no retorno"

No pasará ningún coche por la A-5. Es el planteamiento que se ha puesto encima de la mesa ante uno de los momentos más importantes en las obras que se están llevando a cabo para enterrar la carretera en su entrada a Madrid. Llega uno de los momentos clave. Por el paso que se dará y por las molestias que se pueden causar.

El entronque. Es el nombre técnico. Para bajarlo al lenguaje de la calle, podemos hablar de la unión entre el túnel que se ha estado excavando desde que dieron inicio las obras de enterrado de la A-5 y la actual salida del túnel de la M-30. La gran obra de Madrid enfrenta un momento crucial.

Esta intervención es crucial porque el objetivo es que, una vez el nuevo túnel se una con el anterior, los coches ya circulen bajo tierra. En ese momento es cuando se empezará a excavar un segundo túnel. Cuando éste se termine será cuando cada uno de ellos pueda ser utilizado para cada sentido de la circulación.

¿Qué se va a hacer? La actuación principal para poder enlazar los dos túneles, el viejo y el nuevo, pasa por derribar las rampas de entrada y salida del túnel anterior. De esta manera, ambos túneles quedarán unidos a una misma altura y el conductor no tendrá que enfrentar una subida y bajada repentina como sucede, por ejemplo, en Madrid Río a la altura del antiguo estado Vicente Calderón.

De momento, en lo que se está trabajando en el paso subterráneo es en terminar las instalaciones necesarias para poder circular con seguridad bajo tierra. Realmente, la primera excavación ya está terminada pero se siguen dando pasos en la instalación del sistema eléctrico y los elementos de seguridad.

¿Para cuándo? Es la gran pregunta. No hay una fecha concreta en el calendario pero sí una estimada: final de año. El objetivo, aseguran desde el Ayuntamiento de Madrid, es acometer esta obra cuando el tráfico sea reduzca por las vacaciones de Navidad. En ese momento, se hará un corte total del tráfico como ya se vivió el pasado verano en otra intervención clave para el enlazado de ambos túneles.

El problema es que, al menos de momento, no hay un plazo estimado para la ejecución de las obras. Es decir, sabemos cuándo se cortará el túnel pero el Ayuntamiento no ha señalado en qué momento se podrá reabrir. Este paso no se dará hasta que se pueda hacer "con total credibilidad", en palabras de Borja Caravante, responsable de movilidad del Ayuntamiento de Madrid que han recogido en Europa Press.

¿Y el plan? De nuevo, es algo que todavía no se ha confirmado. El Ayuntamiento de Madrid, en este enlace, hace un repaso cronológico con todas las afecciones de tráfico que está sufriendo la ciudad en esta zona. Una vez llegado el momento del corte, se informará de las mismas pero puedes ver qué se hizo en anteriores ocasiones.

De momento, lo que se han señalado son generalidades. Se ha especificado que la idea es intentar desviar el tráfico en el entorno de la M-40 y Carabante ha anunciado que se pondrá en contacto con los responsables de Renfe para aumentar la circulación de trenes en la línea C-5.

Hay que recordar que los primeros días de obra con cortes de tráfico, en enero de 2025, fueron algo caóticos. Desde entonces, la situación ha mejorado pero los conductores lidiaron los primeros días con una estación de autobuses improvisada en la estación de Cuatro Vientos y la instalación de un carril bus que no existía hasta ahora.

"No retorno". Lo que el responsable de movilidad en Madrid ha querido dejar claro es que estamos ante un punto de "no retorno". Una vez que la unión entre túneles esté lista y el tráfico se reinicie, éste lo hará ya bajo la superficie y no volveremos a ver coches en lo que hasta ahora ha sido una autopista urbana.

En ese momento empezarán los trabajos de excavación del túnel paralelo. Finalmente, una vez que ambos ya estén terminados, se podrá empezar a construir un parque que promete cambiar por completo la fisonomía de los barrios de Aluche, Batán y Lucero. Hasta ahora estaban separados por una autopista de cuatro carriles por sentido, una vez finalizado, un gran parque permitirá su unión con la Casa de Campo.

Foto | Xataka

En Xataka | La entrada sur del soterramiento de la A5 ya está excavada al 80%, y hay un culpable que ha agilizado la obra: el suelo