Lo vaticinamos esta misma mañana, apenas unas horas antes de que se conociese el regreso de Jensen Huang al liderazgo de Nvidia: iba a ser casi imposible llenar el vacío que este ejecutivo había dejado en la compañía. Huang estaba involucrado en la mayor parte de los procesos de Nvidia. En las grandes decisiones, y también en los proyectos de corto alcance que a menudo pasan desapercibidos para los directores generales de las grandes compañías de tecnología.

Con toda probabilidad todo va a volver a ser como antes. Los 11 días que ha estado fuera de la dirección ejecutiva de la compañía que cofundó no bastan para cambiar nada. De hecho, si el consejo de administración ha decidido volver a apostar por él es debido a que ha recuperado la confianza tanto en él como en su capacidad de gestión. Durante los últimos años unos 60 altos cargos de Nvidia rendían cuentas directamente ante él, y no hay ningún indicio que nos invite a pensar que esto va a cambiar.

Sea como sea, su regreso no se entiende sin observar la presión que ha tenido que soportar Nvidia desde su salida de la compañía, el pasado 12 de noviembre. Su cotización llegó a caer un 27,7% entre el cierre del 11 de noviembre y el del 20 de noviembre, pasando de 173,73 a 125,53 dólares por acción. No obstante, esto no es todo. Pocos días después de su dimisión nació una campaña pública que exigía su reincorporación. Más de 200.000 personas la firmaron, y entre ellas se encontraban miles de empleados y accionistas de Nvidia.

La presión externa ha movilizado al consejo de administración

Elon Musk y Donald Trump expresaron públicamente su apoyo a Jensen Huang y la necesidad de que regresase a Nvidia. No obstante, según Reuters, los inversores han ejercido un papel determinante en su vuelta debido a que consideran que esta compañía no puede permitirse prescindir de su cofundador y líder en un momento tan delicado para la industria de la inteligencia artificial (IA). Y el mercado ha reaccionado inmediatamente al que sin duda es el acontecimiento del día. Y, posiblemente, de la semana.

Las acciones de Nvidia han subido hasta un 30% en la sesión de hoy, recuperando así buena parte del terreno perdido durante los días de incertidumbre. Este comportamiento expresa hasta qué punto es crucial para los inversores el rol del fundador como un activo fundamental, y también como eje del liderazgo de Nvidia en la carrera de la IA. Sin embargo, este giro también nos invita a hacer otra lectura en el ámbito del liderazgo empresarial que va mucho más allá de Nvidia.

Lo que acaba de suceder con Jensen Huang demuestra que la presión de los accionistas y el miedo a perder valor pueden degradar la supervisión del consejo de administración

Los consejos de administración de las empresas son los responsables de supervisar a sus directivos, defender los intereses de las compañías e investigar posibles incumplimientos de la regulación. Sus decisiones no deben estar ligadas solo a la cotización a corto plazo de la organización cuyos intereses defienden. Lo que acaba de suceder con Jensen Huang demuestra que la presión de los accionistas y el miedo a perder valor pueden degradar la supervisión del consejo de administración.

En este escenario tiene todo el sentido del mundo que nos preguntemos hasta qué punto las grandes empresas tecnológicas son capaces de mantener sus mecanismos de control cuando el directivo cuestionado es, al mismo tiempo, su principal activo. En cualquier caso, la "crisis de Huang" no ha terminado. El consejo de administración de Nvidia ha confirmado que la investigación independiente que iniciaron cuando Jensen Huang salió de la compañía seguirá adelante.

Imagen | Anders Eidesvik (Flickr)

Más información | Reuters

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