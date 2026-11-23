Jensen Huang ha liderado Nvidia durante 33 años de una manera inusual. Durante más de tres décadas no se ha limitado a esbozar la estrategia que debía seguir esta compañía para competir en el mercado del hardware gráfico y sostener su crecimiento; además, estaba involucrado en las pequeñas decisiones. En los proyectos de corto alcance que a menudo pasan desapercibidos para los directores generales de las grandes compañías de tecnología.

Huang se graduó en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón, y poco después obtuvo un máster en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Stanford. No estudió administración de empresas ni cursó un MBA. Su experiencia como diseñador de microprocesadores y su paso por AMD y LSI Logic le permitieron afianzar la base técnica que poco después trasladó a Nvidia. De hecho, durante los primeros años de recorrido de su compañía participó activamente en el diseño de los chips NV1, NV2, RIVA, y, posteriormente, GeForce.

No obstante, su perfil estrictamente técnico no le ha impedido sostener con firmeza las riendas de Nvidia a la hora de establecer vínculos con sus clientes y sus proveedores. Jensen Huang es conocido por pactar tratos millonarios con un simple apretón de manos incluso con uno de sus mayores aliados: TSMC.

Esta compañía taiwanesa fabrica los circuitos integrados que diseñan los ingenieros de Nvidia, por lo que ocupa un rol fundamental en su cadena de suministro. Y Jensen Huang ha hablado durante años directamente con Morris Chang, el fundador de TSMC, así como con Mark Liu, el anterior director general, y C.C. Wei, el actual presidente y director general.

Reemplazar a un auténtico todoterreno no es nada fácil

Nvidia tiene un problema muy serio con la sucesión de Jensen Huang. Colette Kress, la directora financiera de la compañía, está ejerciendo temporalmente como directora general, pero presumiblemente no liderará la empresa de forma indefinida. Por el momento compatibilizará la dirección ejecutiva interina con sus funciones de vicepresidenta ejecutiva y directora financiera a la espera de la llegada de un sucesor permanente.

Según Financial Times, Huang ha sido durante más de tres décadas el corazón de una estructura de gestión bastante exótica en la que unos 60 altos cargos de Nvidia rendían cuentas directamente ante él. Este sistema jerárquico le ha permitido intervenir directamente en todas las decisiones estratégicas y técnicas de la compañía. Todo, absolutamente todo, pasaba por él, y encontrar una persona que pueda llenar este vacío con toda seguridad no va a ser nada fácil.

Este sistema jerárquico le ha permitido intervenir directamente en todas las decisiones estratégicas y técnicas de la compañía

Hay otra opción: reconstruir la estructura de gestión de Nvidia y adoptar una jerarquía convencional en la que el director general coordina las decisiones de un grupo relativamente reducido de ejecutivos. El problema es que un cambio como este se propagaría hacia abajo por todo el árbol de decisión de la empresa y obligaría a todos los altos cargos a modificar su forma de trabajar. Sea como sea, dos de los posibles candidatos a suceder a Jensen Huang tienen un perfil que, sobre el papel, les permitiría encajar en la estructura de Nvidia sin modificar drásticamente la arquitectura organizativa diseñada por Huang.

Uno de ellos es Ian Buck. Actualmente es vicepresidente de Nvidia y ejerce como máximo responsable del negocio de centros de datos. Al igual que Jensen Huang, es un técnico que conoce profundamente la arquitectura tecnológica de la compañía. De hecho, a mediados de la década de los 2000 participó en el desarrollo de CUDA (Compute Unified Device Architecture). El otro candidato sólido es Rene Haas. Actualmente es el consejero delegado de Arm, pero trabajó en Nvidia durante siete años antes de incorporarse a Arm en 2013.

También tiene un perfil eminentemente técnico, y durante su trayectoria en Arm ha demostrado su capacidad de gestión. Veremos qué sucede finalmente, pero es evidente que a Nvidia no le va a resultar nada fácil llenar el vacío que deja Jensen Huang.

Imagen | Nvidia (procesada por Xataka)

Más información | Financial Times

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