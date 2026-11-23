El pasado 12 de noviembre, Jensen Huang dimitía como CEO de Nvidia, hundido por un truculento escándalo en el que se mezclaban infidelidades, geopolítica y sospechas de espionaje para China. Once días después, el mismo consejo que aceptó su salida lo ha vuelto a readmitir como CEO por unanimidad.

Entre una fecha y otra, hubo una mano que no dejó de presionar a Nvidia para que Huang "volviera al trabajo": Donald Trump. La readmisión de Huang resuelve un gigantesco problema sucesorio para Nvidia, pero arroja una duda sobre Nvidia: ¿hasta qué punto es independiente Nvidia de las decisiones que se toman en el despacho oval?

Una amistad con contraprestaciones. Según contaba NBC, el vínculo entre Huang y Donald Trump nació en una cena en Mar-a-Lago. Esa confianza fue creciendo hasta el punto de que, tal y como Huang reconoció en una entrevista con AP, el presidente "me llama en mitad de la noche y quiere hablar de alguno de estos temas". Huang ha pisado la Casa Blanca nueve veces y en septiembre se sentó en la mesa principal de una cena de Estado, junto a Trump y Xi Jinping.

También acompañó al presidente en su viaje oficial a China en mayo, donde incluso se desvió el plan de vuelo del Air Force One para recoger a Huang en Alaska. La Administración le devolvió el favor al suavizar restricciones de Biden, lo que permitió vender sus chips de la generación anterior a China. Huang defendía que era más seguro enganchar a las empresas chinas a la tecnología de EEUU que empujarlas a buscar otra.

Dinero y altavoz para la IA. Por su parte, Nvidia ha financiado con mucho dinero las iniciativas de Trump. La tecnológica aportó 25 millones de dólares al salón de baile de la Casa Blanca situándose como una de las principales donantes, solo empatada con Apple y la familia Adelson. Su gasto en lobby se ha multiplicado por ocho en este mandato y superó los 2,5 millones en el tercer trimestre, según los registros públicos que cita NBC.

En pleno evento All-In, Trump le llamó mientras todavía estaba en el escenario y Huang pidió un micro para que todos oyeran al presidente tachar de "engaño" la petición de frenar la IA. Su respuesta: "Tiene usted razón. No vamos a permitir que eso suceda, señor". Lo que cayó es que si la IA se ralentiza, caen los pedidos de chips, y esos chips los fabrica Nvidia. Una mano frota a la otra.

Esa espía de la que usted me habla. Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, estaba siendo investigada por desviar chips a China algunos meses antes de que se hiciera público su affair con Huang. Según el NYT, Washington la vigilaba desde hacía un año. Pekín niega su implicación en el caso de espionaje.

Trump, sin embargo, restó peso al asunto. Dijo que no sabía si era espía, a pesar de los avisos de sus propios servicios, y afirmó: "Si la mujer era una espía, sí. Si no lo era, quizás sería diferente". Ante los periodistas añadió que a cualquier mujer hermosa que llega de China "dicen que es una espía". El Gobierno que la vigilaba tan de cerca como para conocer qué relación mantenía con Huang es el que ahora da por buena la vuelta de Huang.

Un consejo que da marcha atrás. El lunes 16 Trump dijo que "no le importaría" ver de vuelta a Huang al frente de Nvidia. El domingo escribió en su red social Truth que readmitirlo "sería lo mejor para la empresa y también para Estados Unidos". Una recogida de firmas con más de 206.000 participantes, entre ellos figuras como Elon Musk, también presionaba para que el consejo oyera las peticiones de readmisión de Huang.

Harvey Jones, presidente del consejo, había dicho apenas seis días antes que no había intención de restituirlo. Ya se advertía de que hacerlo parecería obedecer a la Casa Blanca. Pero ha pasado.

La llamada del presidente. En su comunicado, el consejo de administración de Nvidia asegura que recibió información de altos cargos del Gobierno de EEUU y que, con ella, la vuelta de Huang no es un riesgo para la seguridad nacional. Lo que Nvidia no cuenta en su comunicado es que también recibió la llamada de Trump presionando a su junta directiva para que Huang recuperara su puesto, tal y como desvela Semafor.

Trump celebró que la junta "ha tomado la decisión correcta y adecuada", y las acciones de la compañía se dispararon hasta subir más del 31% antes de la apertura. Nvidia no es una empresa estatal, pero el calendario sugiere quién marcó el ritmo para que Huang volviera a ser su CEO.

En Xataka | Nvidia no ha despedido a Jensen Huang: ha aceptado su dimisión, y esa diferencia abre la puerta a su vuelta

Imagen | Flickr (World Economic Forum)