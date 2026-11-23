Once días ha durado uno de los episodios más bizarros de la industria tecnológica reciente: el líder intocable de Nvidia fue destituido como CEO por varias relaciones extramatrimoniales, siendo la de Alice Huang la más espinosa por las sospechas de que podía ser una espía para China.

Luego vino el caos bursátil y un trasfondo que deja claro lo mucho que depende Nvidia de Jensen. Tanto que hoy mismo se anuncia su regreso con plenos poderes. Vuelve como CEO, pero también como presidente y director de la junta de accionistas.

Sus primeras palabras vienen en el mismo comunicado oficial del anuncio y que traducimos a continuación:

«Es un honor volver a NVIDIA y liderar una de las empresas tecnológicas más trascendentales del mundo en el inicio de una nueva revolución industrial. Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado. Quiero agradecer al Consejo de Administración de NVIDIA por su confianza y deliberación durante este proceso. Estoy especialmente agradecido a Harvey Jones por su liderazgo como presidente, y a Colette Kress y a nuestro equipo ejecutivo por dirigir NVIDIA durante este periodo. También agradezco profundamente a nuestros empleados, accionistas, líderes del sector y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo. Por encima de todo, agradezco el amor y el apoyo de mi familia. Estoy deseando volver al trabajo».

Unas palabras medidas al milímetro

Hay que leer estas palabras con lupa porque están escritas y medidas al milímetro. Cuando el cofundador de Nvidia habla de «humildad» y «compromiso renovado» y agradece la «deliberación» del consejo, está claro que lo que quiere es pedir una tregua pública tras once días de auténtico vértigo: desde su dimisión el pasado 12 de noviembre hasta el giro de 180 grados de una junta directiva que, apenas unos días antes, había descartado tajantemente su regreso.

El subtexto es evidente: Huang asume de forma velada el desgaste reputacional de un escándalo personal que llegó a castigar la cotización de la compañía, pero al mismo tiempo vuelve desde una posición de fuerza tras quedar demostrado que ni los inversores, ni la plantilla, ni siquiera la Casa Blanca (no olvidemos el respaldo público de Donald Trump) concebían una Nvidia sin su arquitecto al timón.

Esa misma lectura estratégica explica el reparto de agradecimientos con el que busca pasar página y blindar el futuro inmediato de la empresa. Al elogiar explícitamente el liderazgo de Harvey Jones al frente del consejo y el papel de Colette Kress como consejera delegada interina, Huang proyecta normalidad institucional y desactiva cualquier sospecha de fractura interna, justo mientras Nvidia mantiene abierta la investigación independiente y crea un nuevo puesto de director de cumplimiento normativo para disipar las dudas sobre seguridad nacional en Washington.

Llama también la atención su mención expresa al apoyo de su familia, que funciona como una especie de cortafuegos para dar por zanjada la dimensión personal de la polémica (quizá como recordatorio a su yo del futuro), mientras que su apelación a liderar «una nueva revolución industrial» devuelve el foco al único terreno donde su figura resulta insustituible: el despliegue global de la infraestructura de inteligencia artificial, un argumento que Wall Street ha comprado de inmediato celebrando su vuelta con fuertes subidas antes de la apertura del mercado.

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