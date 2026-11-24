Durante décadas, algunos de los mejores científicos del mundo trabajaron para conseguir que las máquinas aprendieran a pensar. Ahora que empiezan a conseguirlo, una parte de esos mismos investigadores está pidiendo que se ralentice su trabajo.

Y entre ellos hay un premio Nobel que ha decidido jugarse toda su reputación.

El último segundo de la humanidad. Geoffrey Hinton, premio Nobel de Física en 2024 y considerado uno de los tres padrinos de la inteligencia artificial, ha utilizado una metáfora particularmente inquietante en el documental alemán 'IA: ¿la última invención de la humanidad?', dirigido por Philipp Grüll: “Si la historia de la humanidad fuera un día, probablemente estaríamos en el último segundo”.

Lo hemos contado antes. A sus 78 años, el informático británico-canadiense, cuya investigación sobre redes neuronales sentó las bases de herramientas como ChatGPT, Gemini o Claude, teme que la tecnología que ayudó a desarrollar termine escapando al control de nuestra especie. No está anunciando una fecha para nuestra extinción, sino advirtiendo de lo extraordinariamente rápido que podría producirse un cambio irreversible.

El arrepentimiento de un Nobel. Durante buena parte de sus más de cuatro décadas dedicadas a la IA, Hinton estuvo convencido de que estaba construyendo algo extraordinariamente beneficioso. “Mejoraría la sanidad, la educación, haría más eficientes todas las industrias. Todo el mundo sería más rico”, recuerda en el documental, antes de añadir: “No está sucediendo así”.

En 2023 abandonó Google para poder hablar libremente de los peligros de la tecnología y, en una reciente entrevista con The Guardian, llegó todavía más lejos: “Puede que hubiera sido mejor no haber desarrollado nunca la inteligencia artificial”. El científico considera que en menos de una década sabremos si hemos creado una herramienta capaz de generar una abundancia radical o una que provoque desempleo masivo, desigualdad y desintegración social.

Cuando los humanos seamos los monos. Lo que más preocupa a Hinton es la posibilidad de que las máquinas comiencen a desarrollar sistemas de inteligencia artificial superiores a ellas mismas. Llegado ese momento, la diferencia intelectual entre humanos y máquinas podría ampliarse hasta extremos difíciles de imaginar.

“Entonces seríamos para la IA lo que los monos son para nosotros, ¿no?”, plantea el investigador, que añade una observación demoledora: “Los seres menos inteligentes no lo tienen fácil”. Hinton contempla incluso la posibilidad de que ambas inteligencias terminen compitiendo por recursos limitados, como la electricidad, sin que necesariamente exista una intención inicial de perjudicar a los humanos.

La explosión de inteligencia. El temor tiene detrás una hipótesis que está ganando protagonismo entre los investigadores. En un reciente informe firmado por más de 20 expertos, entre ellos Hinton, Yoshua Bengio, el cofundador de Anthropic Jack Clark y el director científico de OpenAI Jakub Pachocki, los autores advierten de que la automatización de la investigación en IA podría comprimir años de avances tecnológicos en cuestión de meses.

Anthropic asegura que la IA ya genera el 80% de su código, mientras que OpenAI utiliza agentes autónomos en el desarrollo de nuevos modelos. Para 2028, según el informe, podrían automatizarse completamente proyectos que hoy requieren meses de trabajo humano. “Una vez que comience una explosión de inteligencia, la ventana de oportunidad para actuar podría cerrarse”, advierten los firmantes.

El Chernóbil de la inteligencia artificial. Hinton cree que quizás sea necesario un gran desastre para que los gobiernos comprendan la magnitud del problema. En declaraciones a The Guardian, ha comparado algunos incidentes recientes relacionados con agentes autónomos con el accidente nuclear de Three Mile Island de 1979, una advertencia previa a una catástrofe mucho mayor. “A finales de este año o el próximo veremos un Chernóbil, y quizá eso sea suficiente para que la gente preste realmente atención”, sostiene.

No habla de un accidente nuclear, sino de escenarios hipotéticos como una interrupción masiva del suministro eléctrico o una paralización del sistema financiero durante una semana. Su propuesta es crear un organismo similar a la agencia estadounidense del medicamento (FDA), que obligue a las compañías a demostrar que sus modelos aportan más beneficios que perjuicios antes de comercializarlos.

Los ingenieros que tienen miedo. Porque las advertencias ya no proceden únicamente de científicos veteranos alejados de las grandes tecnológicas. Jacob Coxon, un investigador de 27 años que ha trabajado en OpenAI y Anthropic, explicó recientemente a la BBC tras abandonar esta última compañía que algunos de sus compañeros están considerando comprar terrenos ante la inestabilidad que podría provocar la IA. “Se encuentran atrapados en una carrera y tienen miedo de sus consecuencias”, aseguraba.

Otro investigador de Anthropic, Evan Hubinger, estimaba en más de un 10% la probabilidad de que la IA provoque la extinción humana durante la próxima década, una cifra que Hinton considera razonable, aunque se trata de estimaciones personales y no de probabilidades científicamente establecidas. Otros empresarios del sector cuestionan estas advertencias y consideran que también pueden alimentar las expectativas comerciales y favorecer regulaciones que dificulten la entrada de nuevos competidores.

Tres padres y una criatura. Resulta especialmente llamativo que los tres científicos que compartieron el premio Turing de 2018 por sus contribuciones al aprendizaje profundo tengan visiones tan diferentes sobre el futuro de su creación. Yann LeCun sostiene que la IA no exterminará a la humanidad si se desarrolla correctamente, mientras que Hinton considera que su antiguo compañero “subestima enormemente el riesgo”.

Por su parte, Yoshua Bengio reconoce que su perspectiva cambió cuando empezó a pensar en sus hijos y en su nieto, entonces de un año: “¿Seguirán teniendo una vida dentro de 20 años? ¿Vivirán en una democracia?”. El investigador admite que ya no podía responder afirmativamente con seguridad.

El hombre que no quiere ser Oppenheimer. Si se quiere también, el paralelismo entre Hinton y el científico que contribuyó a desarrollar la bomba atómica es tan recurrente que uno de sus amigos llegó a regalarle un sombrero como el que utilizaba el físico estadounidense. Hinton rechaza la comparación recordando que miles de investigadores participaron en el desarrollo de las redes neuronales.

Tampoco considera que la catástrofe sea inevitable: “Mi intuición es que todavía tenemos el control”. Sin embargo, ha decidido dedicar el prestigio acumulado durante toda una carrera a advertir sobre sus posibles consecuencias. “Siento que tengo un deber. Tengo una reputación que me permite ser portavoz y necesito gastarla toda en esto”.

Imagen | Collision Conf, Cmichel67

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