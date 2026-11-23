Jensen Huang vuelve para liderar Nvidia. La junta ha votado por unanimidad este lunes para reincorporarlo como presidente, director ejecutivo y consejero, con efecto inmediato. En el comunicado, la compañía aclaraba que había recibido información de “altos cargos del gobierno de Estados Unidos” y que confían en que su regreso no supone ningún riesgo para la seguridad nacional.

Como estas últimas semanas han estado muy agitadas en las oficinas de Nvidia, hemos pensado que igual tener una cronología de toda esta montaña rusa de sucesos nos puede ayudar a comprender un poco el panorama. El tema viene de bastante antes, así que bajo estas líneas te lo resumimos.

La cronología

Octubre-Diciembre 2023: Nuevo cliente

Cuatro días después de un cambio de titularidad, la empresa de centros de datos de Singapur Megaspeed se convertía en socio de Nvidia Cloud. Alice Huang (que por si acaso quedaba alguna duda, no tiene relación ni parentesco con Jensen Huang) la había dirigido durante ocho meses antes de esa venta.

The Straits Times informaba de que ambos fueron vistos en un restaurante de Singapur ya en diciembre de 2023. The Wall Street Journal contaba que Kang Wei, un empresario al que Jensen conocía desde hacía años, los presentó. Y precisamente el medio también señalaba que Kang era el marido de Alice Huang.

Precio de las acciones de Nvidia en ese momento: aproximadamente 41-49 dólares (ajustadas por división de acciones, aproximado).

2024-mediados de 2025: Washington empieza a hacer preguntas

Funcionarios del Departamento de Comercio abrieron una investigación sobre Megaspeed en 2024. En septiembre de 2024, un oficial del departamento encontró supuestamente equipos de Nvidia aún en sus cajas en su centro de datos de Malasia, según comparte el NYT.

Una declaración conjunta de Comercio y Justicia indica que Nvidia incluyó a Megaspeed en su lista de “no vender” en junio de 2025. Singapur había abierto su propia investigación en febrero de 2025.

9 de octubre de 2025: suenan las alarmas contra Megaspeed

El NYT informó de que Comercio estaba examinando si Megaspeed estaba ayudando a empresas chinas a eludir las normas de exportación. Añadía que Megaspeed estaba a punto de comprar alrededor de 2.000 millones de dólares en tecnología de Nvidia y que uno de sus ejecutivos había socializado con Huang.

Acciones: alrededor de 192 dólares, un máximo histórico en aquel momento.

Primavera de 2026: advertencias dentro del Gobierno

Desde el Times señalaban que el secretario de Estado Marco Rubio escribió comunicado interno clasificado sobre la relación de Huang, con fecha del 30 de marzo. CNN informa que Trump recibió una sesión informativa en mayo, antes de un viaje a China al que se sumó Huang.

Según explican los medios, a Huang no se le dio una sesión informativa defensiva.

6 de octubre de 2026: Nvidia toca techo

Acciones: 239,24 dólares, un cierre récord.

Tras conocerse la noticia del regreso de Jensen Huang para liderar Nvidia, el mercado ha respondido muy positivamente, con un aumento del valor de sus acciones del 30% tras el cierre del viernes

29 de octubre de 2026: la exclusiva del NYT

El medio alega en un artículo que funcionarios estadounidenses veían a Huang como el objetivo de una operación de inteligencia china. Sospechaban que Alice Huang era un activo de inteligencia, y ella había estado bajo vigilancia.

Huang dijo a Bloomberg que los tratos con Megaspeed eran “completamente normales y nada inusuales”. China calificaba el informe de infundado.

Acciones: 213,66 dólares, luego 204,64 dólares al día siguiente.

6-7 de noviembre: más malas noticias

El mismo NYT compartía un comunicado interno donde se explicaba que el Ministerio de Seguridad del Estado de China había reclutado a Alice Huang. El Financial Times añadía que Washington creía que la relación era romántica.

Acciones: 186,64 dólares (cierre del 6 de noviembre).

8 de noviembre: la confesión

Huang lanzó un comunicado disculpándose ante el personal de Nvidia y su familia por infidelidad, tal y como contaban desde el WSJ. No mencionó el nombre de la otra persona. La junta anunció una investigación, pero dijo que no tenía motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos de la empresa se hubieran visto comprometidos.

Acciones: 178,67 dólares (cierre del 9 de noviembre).

11-12 de noviembre: una segunda relación y la dimisión

El mismo NYT señalaba, citando a empleados de Nvidia, otra relación de Jensen Huang con Kimberly Powell, vicepresidenta del departamento de Salud en Nvidia. En ese momento el WSJ dijo que la junta se estaba preparando para destituirlo.

La junta aceptó su dimisión el 11 de noviembre y la anunció el 12, al día siguiente. La directora financiera Colette Kress se convirtió en directora ejecutiva interina y Harvey Jones fue nombrado presidente.

Acciones: 173,73 dólares (11 de noviembre), 166,19 dólares (12 de noviembre).

13-16 de noviembre: repercusiones y rumores de un regreso

Reuters compartía en otro artículo una relación de Huang con una segunda empleada. Por otro lado, el Financial Times informaba de que Huang estaba sopesando regresar, pero varios medios señalaban que la junta no lo estaba considerando.

Acciones: 162,85 dólares (13 de nov), 156,14 dólares (16 de nov).

17 de noviembre: “Honrado”, pero la junta dice que no

Huang dijo en X que había cometido “graves errores” y que se sentiría honrado de regresar si la junta lo consideraba oportuno. Ese día, Jones dijo en la conferencia sobre resultados que la junta no tenía intención de reincorporarlo.

Acciones: 155,46 dólares.

19-20 de noviembre: la peor semana

Reuters y el NYT informaron de una investigación de la SEC sobre la contabilidad de Nvidia. Las acciones cayeron casi un 14 % el 20 de noviembre, y alrededor de 2,7 billones de dólares en valor de mercado se habían esfumado desde el máximo de octubre. Trump dijo que quería que Huang tuviera una segunda oportunidad.

Acciones: 145,98 dólares (19 de noviembre), 125,53 dólares (20 de noviembre).

23 de noviembre: Huang está de vuelta

La junta votó por unanimidad reincorporarlo tras reuniones que la dejaron satisfecha con su “franqueza y capacidad de liderazgo”. Kress vuelve a dedicación plena a su puesto de directora financiera. Las acciones subieron más de un 30 % antes de la apertura, borrando las pérdidas de sus 11 días de ausencia.

Acciones: alrededor de 166 dólares en las primeras operaciones (cierre del viernes: 125,53 dólares).

Lo que aún está sin resolver

La cuestión del espía. El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo que el Departamento de Justicia no había llegado a ninguna conclusión sobre si Alice Huang era una espía. El NYT informaba de que funcionarios estadounidenses confiaban en sus contactos con la inteligencia china, y el país niega cualquier implicación. Singapur dijo que no la investigó por espionaje.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo que el Departamento de Justicia no había llegado a ninguna conclusión sobre si Alice Huang era una espía. El NYT informaba de que funcionarios estadounidenses confiaban en sus contactos con la inteligencia china, y el país niega cualquier implicación. Singapur dijo que no la investigó por espionaje. Las investigaciones. La investigación independiente de la junta “continuará hasta su conclusión”, según la publicación de la SEC. Este organismo, junto al Departamento de Justicia y el fiscal general de California también están investigando a Nvidia y a Megaspeed.

La investigación independiente de la junta “continuará hasta su conclusión”, según la publicación de la SEC. Este organismo, junto al Departamento de Justicia y el fiscal general de California también están investigando a Nvidia y a Megaspeed. El Congreso. Huang ha aceptado acudir a una entrevista en la Cámara de Representantes el 1 de dic. El Comité Bancario del Senado también le ha pedido que comparezca.

Imagen de portada | Montaje producido por Xataka y asistido por IA.

En Xataka | El regreso de Jensen Huang es una victoria para los accionistas, aunque también abre un precedente peligroso