Sabíamos que Donald Trump tenía mucho que ganar con el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia. En la guerra de chips contra China, Nvidia y Huang son claros aliados de EEUU, así que la cuestión geopolítica está fuera de toda duda. Lo que es llamativo es que Trump también tiene un paquete de, al menos, 370.000 acciones de Nvidia, por lo que a su bolsillo también le interesaba esta noticia.

De hecho, según las estimaciones publicadas a partir de las declaraciones financieras de Donald Trump, el presidente de EEUU podría haber ganado hasta 15 millones de dólares con la subida de las acciones de la compañía tras impulsar personalmente su vuelta como CEO. Y eso solo en el día de ayer.

Una intervención muy poco habitual

Nvidia anunció el lunes que Huang volvía a ser presidente y consejero delegado, apenas once días después de haber dimitido tras revelaciones sobre supuestas relaciones extramatrimoniales, incluida una con una presunta espía china, Alice Huang. El consejo justificó la decisión en conversaciones y reuniones que le llevaron a valorar su “candor y capacidad de liderazgo”.

Trump, justo después de la noticia, no tardó en atribuirse un papel decisivo. En una entrevista con CNBC aseguró que había hablado con el consejo de Nvidia “directa e indirectamente”, según otras versiones, y que había “convencido” a sus miembros de recuperar a Huang. Llegó a decir que él cerró el movimiento.

Hasta 15 millones de dólares

La cifra procede de una estimación del Financial Times. Según las declaraciones presentadas ante la Oficina de Ética Gubernamental, Trump podría haber tenido hasta 370.000 acciones de Nvidia a 30 de septiembre de 2026, la última fecha disponible en esa documentación.

Con la acción disparándose un 31,5% ayer lunes, hasta 165,05 dólares por título, esa posición habría ganado hasta unos 15 millones de dólares en una sola jornada. Eso sí, en cuestiones de Bolsa es importante ser cautos: la declaración que hizo el presidente no refleja necesariamente compras o ventas posteriores, por lo que la ganancia real podría ser distinta, aunque por el momento no ha habido un ejercicio de transparencia sobre esto.

Dato CIFRA Máximo estimado de acciones de Trump 370.000 títulos Subida de Nvidia el lunes 23 de noviembre 31,5% Ganancia potencial estimada Hasta 15 millones de dólares Valor añadido a Nvidia Unos 950.000 millones de dólares

Es importante señalar que la acción de Nvidia había caído duramente desde que se dio a conocer el escándalo. La pérdida de capitalización llegó a los 550.000 millones de dólares en los primeros días de la crisis.

Una "Trumpada" más

El efecto tras el anuncio del regreso de Huang fue inmediato. Nvidia registró su mayor subida diaria en 23 años y añadió alrededor de 950.000 millones de dólares a su capitalización bursátil, arrastrando al resto de la bolsa tecnológica estadounidense.

Pero igual deberíamos mirar más allá de la bonanza de Nvidia y hacernos preguntas políticas. Varios legisladores demócratas han pedido investigar si hubo posiciones bursátiles previas a la decisión, y es que la intervención presidencial en una empresa privada de tal importancia estratégica plantea dudas evidentes sobre conflictos de interés y uso del poder. Algo que, también sea dicho, a Trump nunca parece haberle importado mucho, y más viendo su historial con las amenazas de aranceles, por mencionar solo un ejemplo.

El panorama roza el surrealismo: Trump se pone la medalla por devolver a Huang al mando de Nvidia y, al mismo tiempo, sabemos que tiene varios cientos de miles de acciones de la compañía.

Imagen | White House

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